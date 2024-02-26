НОВОСТИОбщество

Стало известно, когда начнется восстановление Авдеевки

По всей вероятности, город будут восстанавливать

26 февраля 2024, 15:47, ИА Амител

Бойцы 35-й алейской бригады в Авдеевке / Фото: кадр из видео
Бойцы 35-й алейской бригады в Авдеевке / Фото: кадр из видео

Восстановительные работы в Авдеевке могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

"Вопрос упирается в самую важную составляющую – это вопрос безопасности", – указал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас в городе нет отопления и водоснабжения. Также предстоит большая работа по разминированию и разбору завалов.

Решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне.

"С учетом того, что Авдеевка – это пригород Донецка, конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать", – подчеркнул Пушилин.

Напомним, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки.

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителям Авдеевки начали выдавать российские паспорта

Населенный пункт перешел под контроль РФ 17 февраля
НОВОСТИПолитика

СВО

Комментарии 2

Avatar Picture
гостьЯ

15:57:28 26-02-2024

Мы с мужем с каждой зарплаты переводим определенную сумму в один благотворительный фонд, который собирает гумпомощь бойцам на СВО.
Если бы объявили сбор на восстановление Авдеевки помогала бы тоже. Я понимаю, что всё это мизер, но только общими усилиями мы сможем пройти весь этот ад.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:23 26-02-2024

То есть после взятия Киева и Львова.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров