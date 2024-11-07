На сессии депутаты рассмотрят три важных вопроса

07 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Барнаульская гордума / Фото: amic.ru

8 ноября 2024 года состоится сессия Барнаульской гордумы. Там будут решаться несколько по-настоящему важных вопросов – об избрании мэра, о введении туристического налога и о принятии бюджета на 2025 год. Amic.ru подробнее рассказывает, что будут обсуждать депутаты.

Дата избрания мэра Барнаула

На заседании Барнаульской гордумы будут решаться вопросы о конкурсе на замещение главы администрации города. Депутаты назначат дату проведения "выборов" мэра, потому что срок полномочий действующего градоначальника истекает в феврале 2025 года.

Сейчас должность главы Барнаула занимает Вячеслав Франк, который был избран большинством голосов депутатов еще в феврале 2020-го, поэтому очередная процедура проведения конкурса должна запуститься в ноябре 2024-го.

"На предстоящем заседании думы мы определим дату проведения конкурса. Также, согласно уставу города и порядку проведения конкурса, мы предложим пять человек в состав конкурсной комиссии из числа депутатов. Еще пятерых назначит губернатор Алтайского края. После того как комиссия будет сформирована в полном составе, начнется прием документов от соискателей", – передает слова спикера гордумы Галины Буевич пресс-служба мэрии.

Члены комиссии вместе с представителями контрольных и надзорных органов проверят документы каждого кандидата на соответствие всем требованиям. Решение о регистрации каждого кандидата будет приниматься коллегиально.

Галина Буевич (слева) и Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Туристический налог

Одной из важных тем будет вопрос о введении туристического налога на территории Барнаула. Налогоплательщиками могут стать организации и физлица, которые оказывают услуги по размещению туристов – то есть гостиницы, отели, хостелы и так далее. Сначала налог не сможет превышать 1% от стоимости проживания. Затем каждый год налог будет расти на 1% до 2029 года и достигнет 5%. Деньги планируется направлять в бюджет города.

Уже предложено сформировать рабочую группу по реализации закона.

Проект бюджета на 2025 год

На заседании в первом чтении рассмотрят проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении. Публичные слушания по рассмотрению бюджета прошли еще 24 октября. Тогда председатель комитета мэрии по финансам, налоговой и кредитной политике Ольга Шернина рассказывала, что планируемые доходы городского бюджета на 2025 год – 25,9 млрд рублей, а расходы – 27 млрд рублей.

Большая часть расходов должна пойти на социально значимые сферы жизни: образование, соцподдержку, культуру, спорт, пишет пресс-служба мэрии.

Отметим, что бюджет всего Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2025 и 2027 годов уже принят АКЗС в первом чтении. Запланировано 167,5 млрд доходов и 179,4 млрд расходов краевого бюджета на 2025 год.

Барнаульская гордума/ Фото: amic.ru

Что еще будут рассматривать на сессии?

Как сказано на сайте гордумы, на сессии рассмотрят также вопросы о внесении изменений в следующие решения:

"О земельном налоге в Барнауле";

"О налоге на имущество физических лиц в Барнауле";

"Об утверждении положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула";

"Об утверждении положения об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и заключении трудовых договоров с их руководителями";

"Об утверждении регламента Барнаульской городской Думы";

"Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Барнаула";

"Об осуществлении государственных полномочий в области создания и функционирования административных комиссий";

"Об утверждении положения о постоянных и временных комиссиях Барнаульской городской Думы".

Сессия барнаульской гордумы/ Фото: amic.ru

Еще рассмотрят возможность внесения дополнений в решение о порядке предоставления отпуска главе Барнаула и депутатам БГД, работающим на постоянной основе.

Кроме того, народные избранники обсудят вопросы утверждения перечня услуг, необходимых для предоставления муниципальных услуг в Барнауле, и порядка определения размера платы за размещение объектов на землях в государственной или муниципальной собственности (без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, условий и сроков ее внесения).

В конце депутаты поговорят о награждении отдельных лиц почетными грамотами БГД.