О кадровой революции и политических поворотах. Что изменится после инаугурации Путина

Эксперты оценили, кто из министров уйдет, продвинут ли ветеранов СВО и грядет ли "транзит власти"

06 мая 2024, 10:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА Новости

7 мая состоится инаугурация президента РФ Владимира Путина. Церемония пройдет в Кремлевском дворце. Формально в день инаугурации в стране возьмет старт очередной политический цикл. Узнали у экспертов, стоит ли ждать каких-то изменений во внутренней и внешней политике, а также кадровых перестановок. Тем более что накануне инаугурации члены кабмина РФ сложат свои полномочия. Насколько обоснованны чаяния перемен и по каким направлениям их стоит ожидать, выяснял журналист amic.ru Андрей Магас.

Мишустина спасет прагматика?

Дату вступления Путина в должность сообщил 23 апреля глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас. День 7 мая был выбран по чисто технической причине – согласно действующему законодательству, избранный глава государства может вступить в должность только по окончании предыдущего шестилетнего срока. В 2018-м Владимир Путин официально занял президентский пост именно 7 мая.

Изменений в официальных процедурах не будет – отставка членов правительства за день до инаугурации, торжественная церемония, ее трансляция на главных телеканалах страны. Интрига по поводу премьера должна разрешиться уже на следующий день, когда президент должен будет представить кандидатуру на этот пост.

Большинство наблюдателей уверены, что Михаил Мишустин сохранит свое кресло, ибо его успешное руководство кабмином практически не оспаривается, что подтверждается результатами опросов. Согласно данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ), рейтинг главы правительства находится на уровне 55% (такое число опрошенных считает, что правительство работает "скорее хорошо").

К тому же крайне прагматичный подход к работе позволил правительственной команде наладить функционирование экономики в условиях беспрецедентного международного давления, работу важнейших отраслей в условиях санкций, а кое-где даже обходить их. Последнее обстоятельство свидетельствует о неплохо отлаженном взаимодействии между силовым и экономическим блоком, чего зачастую не удавалось добиться в прежние годы.

По мнению политолога и политтехнолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, кардинальных перемен в составе правительства и его курсе ожидать не стоит.

"Наш президент – человек довольно консервативный в своих решениях, в том числе по кадровым вопросам. Это было уже неоднократно продемонстрировано. Конечно, после выборов и накануне официального вступления в должность появились какие-то ожидания, но вряд ли они оправданны. Инаугурация, официальная отставка правительства – большей частью рутинные моменты. Вряд ли стоит ожидать какой-то перезагрузки кадровой и в политическом курсе", – поделился он своим мнением с amic.ru.

"Социалку" могут встряхнуть

Вероятно, перемены затронут социальный и экономический блоки правительства. Инсайдеры в телеграм-каналах упоминают вице-премьера Татьяну Голикову как человека, которого мы, возможно, не увидим в будущем составе кабмина. Не исключено, что уйдут и некоторые министры социального блока, который она курирует.

С этим отчасти согласен директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов.

"Изменения в правительстве, видимо, будут, но точечные. Не исключено, что заменят кого-то из министров социального блока: здравоохранения, труда и социального развития, образования. Сегодня именно эти направления вызывают наибольшее недовольство и даже раздражение у населения. Поэтому требуется создать впечатление, что перемены в руководящей команде произведены", – поделился он своей позицией с amic.ru.

Впрочем, ушедшие со своих постов чиновники не перестанут влиять на принятие важнейших решений, считает Орлов:

"У президента нет привычки резко понижать в должности тех людей, кто покидает министерские посты. Поэтому они часто переходят на работу в Администрацию президента – как Мединский, Левитин и другие. Так, скорее всего, будет и сейчас".

Политолог, обозреватель "Свободной прессы" Сергей Аксенов уверен, что подход к формированию правительства будет "гиперконсервативным".

"Видимо, в идеале президент не хочет менять никого. Исходя из этой логики и будут назначения. Шойгу сохранит свой пост, поскольку в военное время не принято менять основных командиров", – предположил он в беседе с amic.ru.По мнению некоторых экспертов, ранее позиции главы военного ведомства Сергея Шойгу были куда прочнее. Однако в последнее время критика в адрес руководства Минобороны от военкоров и экспертов звучит все чаще. В минус главе военного ведомства можно поставить и недавнее задержание по обвинению в коррупции его зама Тимура Иванова. Впрочем, по данным агентства РОМИР, Шойгу сегодня занимает четвертое место по уровню доверия среди россиян, уступая Путину, Мишустину и Лаврову.

Кстати, глава МИД является своего рода "министром-долгожителем", занимая свой пост уже более 20 лет – с марта 2004-го. С кардинальным изменением внешнеполитического курса страны – разворота на Восток – он справляется сегодня довольно успешно. Хотя именно при Лаврове Украина из пространства борьбы "мягких сил" Запада и России превратилась в твердый западный антироссийский форпост. Из потерь также можно назвать Армению, в настоящее время дрейфующую в западном направлении.

Константин Калачев не верит, что глава МИД уйдет на покой:

"Конечно, учитывая возраст Сергея Викторовича, можно предположить, что со временем его заменит кто-то более молодой. Но когда это произойдет – сказать пока сложно".

Деловой Колокольцев и спаситель Силуанов

Злые языки в прессе и телеграм-каналах довольно часто трепали имя другого вице-премьера – Андрея Белоусова, связывая его возможный уход со скандалом вокруг, как утверждают, его протеже Марины Раковой (уроженки Алтайского края), которая в марте была приговорена к пяти годам колонии за хищение более 50 млн рублей бюджетных средств.

Более того, 13 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что Белоусов "может не войти в состав нового правительства", а "один из вариантов трудоустройства – назначение на пост главы Счетной палаты". Как известно, с декабря 2022-го должность председателя контролирующего органа пустует – кресло, оставленное ушедшим в "Яндекс" Алексеем Кудриным, не занял пока никто. В качестве фигуры, которая могла бы заменить Белоусова, инсайдеры в телеграм-каналах называли помощника президента РФ по экономике Максима Орешкина.

Однако в тот же день РИА Новости, ссылаясь на источник в правительстве, опровергло сведения о возможном переходе Белоусова в Счетную палату. Столь интригующий информационный вброс в одно из ведущих российских СМИ и его стремительное опровержение дают возможность предположить проведение медийной блиц-кампании, цель которой – продемонстрировать прочность аппаратных позиций вице-премьера. Такого рода сигналы чиновники высокого ранга своим оппонентам иногда действительно подают.

Вряд ли стоит ожидать ухода и главы Минфина Силуанова, полагает Сергей Аксенов:

"По мнению президента, Антон Силуанов едва ли не спас экономику, ее финансовую часть. Ее возможное обрушение было, как говорят, для главы государства главной опасностью, а вовсе не военная угроза. К министру МВД Колокольцеву претензий быть не может. По имеющимся данным, он, говоря простым языком, неплохой мужик – простой и деловой".

Впрочем, периодически сетевые комментаторы провожают в отставку министра внутренних дел, хотя и признают, что ему удалось значительно улучшить ситуацию в МВД, вычистить наиболее одиозных коррупционеров в руководстве ведомства, создать систему реагирования на жалобы граждан на действия полицейских на "низовом" уровне. Хотя мартовский теракт в "Крокус Сити Холле" стал поводом для очередной волны критики в адрес министра.

Транзит пока не виден

Большинство экспертов сходятся на том, что кадровой революции не будет, а процесс формирования российской элиты из участников СВО, к чему в январе 2024-го призывал Владимир Путин, будет идти, мягко говоря, непросто.

"Нужно учитывать бэкграунд каждого участника и конкретную ситуацию. Было бы странно, если бы, скажем, профессионала-управленца просто в рамках выполнения указаний сверху меняли на ветерана боевых действий. Участникам СВО могут дать какие-то места, мандаты, но слишком широкого их продвижения во власть ожидать не стоит", – считает Константин Калачев.

Во внешней политике будет происходить укрепление международных альянсов с участием России, уверен Антон Орлов:

"В БРИКС мы будем наблюдать рост влияния РФ. Возможно, расширится ЕАЭС за счет, скажем, Абхазии и Южной Осетии. В ОДКБ вряд ли что-то изменится, хотя постепенный отход Армении будет происходить. Москва будет укреплять связи с Азией, Африкой, Латинской Америкой. А вот с Европой контакты будут минимальными – это направление для нас закрыто надолго".

Не верит в резкие политические повороты и Сергей Аксенов:

"Какие-то значительные и быстрые перемены, похоже, считают явлением негативным. Ближайшие годы страна будет жить в том же режиме, что и сегодня, с незначительными переменами. Во властных коридорах настроены так и морально к этому готовы. Реакция на внешние раздражители, конечно, будет. И многие наши неудобства будут определяться действиями именно внешних игроков".

Что касается темы так называемого транзита власти, то ее проявлений в ближайшую шестилетку ожидать не стоит, полагает Антон Орлов:

"Конечно, в правящей команде об этом наверняка задумываются. Но какие-то имена мы вряд ли узнаем скоро – это может вызвать раскол элит и создать своеобразный коридор возможностей для наших западных противников. Маловероятно, что до окончания СВО какие-то шаги в этом направлении будут заметны".