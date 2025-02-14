Стало известно, когда выйдет первая в истории компьютерная игра об Алтае

"Сердце Алтая" появится сначала на платформе VK Play, а затем в Steam

14 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Скриншот из игры "Сердце Алтая" / Фото: из группы игры "Сердца Алтая" во "ВКонтакте"

Первая в истории компьютерная игра об Алтае под названием "Сердце Алтая" выйдет 8 марта 2025 года. Релиз состоится на платформе VK Play, игра будет эксклюзивом для этого сервиса один-два месяца. Затем проект появится и в Steam, однако дата выхода там пока не определена. Об этом студия-издатель Antelus Games сообщила в "Дневнике издателя" на своей странице во "ВКонтакте".

"Игра будет отличным подарком в честь праздника. Главной героиней станет Арина, но история и атмосфера игры точно зацепят всех любителей приключений независимо от пола", – поделился издатель.

Разработчики сейчас находятся на "финишной прямой" – тестирование завершено на 90%. Они ищут "всевозможные баги", то есть недостатки в игре.

В "Сердце Алтая" можно будет побывать на четырех обширных локациях, на каждой будут квесты, головоломки и расследования. Игра будет доступна на русском, английском и немецком языках.

По сюжету, трэвел-блогер Арина Демидова приезжает в Республику Алтай, чтобы найти затерянный город по записям своего отца-археолога. Она пройдет полный опасностей и приключений путь по горным пейзажам. Кроме интригующего сюжета, разработчики обещают погружение в культуру и традиции Алтая и увлекательный игровой процесс, который сочетает поиск предметов, решение загадок, мини-игры и изучение окружающего мира.

В озвучке игры поучаствовали игровой журналист и блогер Дарья Островская, алтайский музыкант Добрыня Сатин (он же написал к игре музыку), а также диктор и актер озвучивания Алексей Гнеушев. Создавался проект при участии научных консультантов Министерства туризма Республики Алтай.

На странице игры в VK Play написано, что "Сердце Алтая" – это первая часть трилогии о приключениях Арины Демидовой. В сервисе пока можно скачать демоверсию игры.

Ранее на amic.ru выходило интервью с руководителем проекта и директором студии-разработчика "Аэроплан Games" Данилой Ермаковым о том, чего стоит ждать от игры. Прочитать его можно здесь.

Напомним, что в 2025 году в России обещают выпустить еще одну игру про Алтай – иммерсивный симулятор "велопохода по горам" под названием "Алтай: на велосипеде через сердце России".