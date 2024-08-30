Еще одну компьютерную игру про Алтай разрабатывают в России

Ранее стало известно о разработке адвенчуры "Сердце Алтая", теперь же в VK Play появилась страница велосимулятора про Алтай

30 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Скриншот из игры "Алтай: на велосипеде через сердце России" / Фото: сообщество игры во "ВКонтакте"

В России разрабатывают еще одну компьютерную игру про Алтай. Она называется "Алтай: на велосипеде через сердце России". Это иммерсивный симулятор велопутешествий с открытым игровым миром, элементами выживания и РПГ, действие которого разворачивается в Республике Алтай. Страница проекта есть на сайте игрового сервиса VK Play.

По сюжету уставший от рутины айтишник теряет работу во время пандемии и едет в летнее велоприключение на Алтай. Герой должен посетить интересные места республики – Горно-Алтайск, Телецкое озеро, долину реки Чулышман, Чульчинский водопад и другие. Ехать нужно по Чуйскому тракту, проселочным дорогам и узким тропинкам среди гор и озер. При этом открытый игровой мир будет основан на базе реальной топографии Республики Алтай.

В игре обещают "исследование тайных знаков" и "обретение своей любви". При этом действия игрока будут влиять на сюжет. Также геймеру придется обслуживать и улучшать свой велосипед и прокачивать навыки героя. У различных моделей велосипедов обещают сделать разное поведение. Разработчиком игры является объединение "Витязь 128 бит", это их первый проект.

Когда именно выйдет игра, пока неизвестно. На странице в VK Play сказано, что релиз ожидается "скоро". Сейчас игра еще находится в разработке. Проект будет полностью на русском языке, выйдет на персональных компьютерах и будет работать на Windows 11.

Напомним, что сейчас разрабатывается и другая игра про Алтай под названием "Сердце Алтая". Российская студия-разработчик Aeroplan Games обещает выпустить ее в ноябре 2024 года на компьютере. Это будет приключенческий квест, посвященный культуре и мифам Республики Алтай. Сюжет игры расскажет о блогере Арине Демидовой, которая отправляется на поиски затерянного города алатырского царства в Республике Алтай. Уже доступно демо, его можно скачать в VK Play. Подробнее о проекте amic.ru рассказывает его руководитель Данила Ермаков. Интервью с ним можно прочитать здесь.

Отметим, что в августе создатели двух игр ("Сердце Алтая" и "Алтай: на велосипеде через сердце России") побывали в экспедиции в Республике Алтай. Они посмотрели памятники архитектуры, предметы быта и ритуально-обрядовые принадлежности, писало сообщество "Начни игру" во "ВКонтакте".