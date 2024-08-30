Еще одну компьютерную игру про Алтай разрабатывают в России
Ранее стало известно о разработке адвенчуры "Сердце Алтая", теперь же в VK Play появилась страница велосимулятора про Алтай
30 августа 2024, 15:00, ИА Амител
В России разрабатывают еще одну компьютерную игру про Алтай. Она называется "Алтай: на велосипеде через сердце России". Это иммерсивный симулятор велопутешествий с открытым игровым миром, элементами выживания и РПГ, действие которого разворачивается в Республике Алтай. Страница проекта есть на сайте игрового сервиса VK Play.
По сюжету уставший от рутины айтишник теряет работу во время пандемии и едет в летнее велоприключение на Алтай. Герой должен посетить интересные места республики – Горно-Алтайск, Телецкое озеро, долину реки Чулышман, Чульчинский водопад и другие. Ехать нужно по Чуйскому тракту, проселочным дорогам и узким тропинкам среди гор и озер. При этом открытый игровой мир будет основан на базе реальной топографии Республики Алтай.
В игре обещают "исследование тайных знаков" и "обретение своей любви". При этом действия игрока будут влиять на сюжет. Также геймеру придется обслуживать и улучшать свой велосипед и прокачивать навыки героя. У различных моделей велосипедов обещают сделать разное поведение. Разработчиком игры является объединение "Витязь 128 бит", это их первый проект.
Когда именно выйдет игра, пока неизвестно. На странице в VK Play сказано, что релиз ожидается "скоро". Сейчас игра еще находится в разработке. Проект будет полностью на русском языке, выйдет на персональных компьютерах и будет работать на Windows 11.
Напомним, что сейчас разрабатывается и другая игра про Алтай под названием "Сердце Алтая". Российская студия-разработчик Aeroplan Games обещает выпустить ее в ноябре 2024 года на компьютере. Это будет приключенческий квест, посвященный культуре и мифам Республики Алтай. Сюжет игры расскажет о блогере Арине Демидовой, которая отправляется на поиски затерянного города алатырского царства в Республике Алтай. Уже доступно демо, его можно скачать в VK Play. Подробнее о проекте amic.ru рассказывает его руководитель Данила Ермаков. Интервью с ним можно прочитать здесь.
Отметим, что в августе создатели двух игр ("Сердце Алтая" и "Алтай: на велосипеде через сердце России") побывали в экспедиции в Республике Алтай. Они посмотрели памятники архитектуры, предметы быта и ритуально-обрядовые принадлежности, писало сообщество "Начни игру" во "ВКонтакте".
15:11:31 30-08-2024
хосспидяяя...
развалюхи на картинке аутентичные, согл.
а вон там посредь дерев не оскарович ли, а?