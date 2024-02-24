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Стало известно, когда выйдет сериал о Гарри Поттере

Над адаптацией в том числе работает автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг

24 февраля 2024, 13:50, ИА Амител

Книги о Гарри Поттере / Фото: unsplash.com
Книги о Гарри Поттере / Фото: unsplash.com

Сериал "Гарри Поттер" планируют выпустить в 2026 году. Об этом, как пишет The Wrap, заявил гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

По его словам, в общей сложности экранизируют все семь книг о юном волшебнике – по одному сезону на каждую.

Создательница вселенной Джоан Роулинг работает над проектом в качестве исполнительного продюсера.

Ранее мэр Барнаула подарил школьнице книги о Гарри Поттере.

культура Кино

Комментарии 3

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Гость

14:39:08 24-02-2024

Это разве не вражья писанина?

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Гость

17:09:37 24-02-2024

Она самая! Эх щас бы снова 37 год?

  2 Нравится
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Гость

18:33:16 24-02-2024

А не обгадятся, как с властелином колец? Надеюсь, Гермиона не станет жирной негритянкой...

  4 Нравится
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