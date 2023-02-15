На каждую из должностей всего по одному кандидату

15 февраля 2023, 16:20, Александра Черданцева

Евгений Авраменко и Денис Летягин / Фото: duma-barnaul.ru, коллаж: amic.ru

Индустриальный и Ленинский районы Барнаула через пару дней обретут новых руководителей. На должность главы администрации первого района претендует Денис Летягин, второго – Евгений Авраменко. Оба – "коренные" муниципальные служащие.

Их должны утвердить депутаты городской думы на заседании в пятницу, 17 февраля. А накануне, 14 февраля, с ними уже пообщались руководители фракций и комитетов во главе со спикером БГД Галиной Буевич. Депутаты остались довольны предложенными кандидатурами. Так что, вполне вероятно, большинство в БГД поддержит Летягина и Авраменко.

Денис Летягин сейчас исполняет обязанности главы Индустриального района, ранее был первым заместителем руководителя. А главой до недавнего времени был Сергей Татьянин. В начале февраля мэр города Вячеслав Франк назначил его заместителем главы администрации по городскому хозяйству.

Летягин имеет 11-летний трудовой стаж, 10 лет из них он работает в структуре городской власти. Начинал с должности специалиста управления по строительству и архитектуре в районной администрации, затем стал ведущим специалистом и заведующим правовым отделом. В 2017-2021 годах возглавлял Власихинскую сельскую администрацию. С июня 2021-го вернулся в администрацию Индустриального района на место замглавы.

Евгений Авраменко работает в администрации Ленинского района 16 лет. Начинал со специалиста управления коммунального хозяйства, получил повышение до первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству. Его предшественник Александр Михалдыкин покинул пост главы района в середине декабря 2022 года. На тот момент СМИ не были известны причины его ухода.