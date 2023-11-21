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Стало известно, кто победил в премии "Народный знак качества" в 2023 году

Организаторы назвали имена финалистов на торжественной церемонии

21 ноября 2023, 23:25, ИА Амител

Церемония награждения премии "Народный знак качества" в 2023 году
Церемония награждения премии "Народный знак качества" в 2023 году

В Алтайском крае подвели итоги премии "Народный знак качества". Имена победителей 2023 года назвали на торжественной церемонии награждения, которая совсем недавно завершилась в Алтайском государственном музыкальном театре. Как это было, расскажем позже. А пока публикуем тех, кто получил ценное звание народной компании.

Итак, вот победители – компании, которые выбирали именно вы: 

  1. Автодилер года – "Союз-Авто";
  2. Автосалон года – DAna Motors ("Дана Моторс")
  3. Автосервис года – Avtoformula ("Автоформула"); 
  4. Застройщик года – "Два этажа";
  5. Медцентр года – "Здоровое поколение";
  6. Образовательный центр года – Алтайский государственный медицинский университет;
  7. Производитель продуктов питания года – "Логовская сыроварня";
  8. Производитель промышленных товаров года – FOGEL ("Фогель");
  9. Ресторан и кафе года – Damiani ("Дамиани");
  10. Спортивный клуб года – МетроFitness ("МетроФитнес");
  11. Стройка и ремонт года – "Алтайский Малярный Центр";
  12. Торговая сеть года – "Светофор";
  13. ТРЦ года – ТРЦ Galaxy ("Гэлакси");
  14. Фастфуд и доставка года – "Грильница";
  15. Сервис и услуги года – "ВСК".

Еще четыре номинации были закрытыми:

  • "Ньюсмейкером года" стали сразу две компании – "Росводоканал Барнаул" и "Лесная холдинговая компания "Алтайлес". В этой номинации победителей выбирала редакция. 
  • "Персоной Business FM* Барнаул" назвали генерального директора АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаила Дырова. Его выбирали другие предприниматели. Кто и как именно – читайте тут.
  • "Рекламодатель года" – группа компаний Автоцентр АНТ, которая активнее всего размещала рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн.
  • Звание "Народная любовь года" получает тот, кто набрал больше всего голосов в свою поддержку. Это магазин низких цен "Светофор".

И одна специальная номинация:

  • Победителя в ней выбирал генеральный партнер "Народного знака качества" – "Жилищная инициатива". И спецноминацию получил ресторан "Бирдок".

О том, как прошла церемония награждения и что по этому поводу думают сами участники, а также гости мероприятия, читайте на amic.ru и в нашей трансляции.

Алтайский край награды мероприятия
Читайте также в сюжете: Народный знак качества – 2023

Комментарии 4

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Гость

06:07:24 22-11-2023

Уважаемый писатель вы светофоровское дерьмище сами то пробовали ???

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Гость

06:28:01 22-11-2023

Гость (06:07:24 22-11-2023) Уважаемый писатель вы светофоровское дерьмище сами то пробов... А при чем тут писатель? Он только факт отметил. А проголосовали за магазин такие же как вы.

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Гость

12:28:55 22-11-2023

После победы Светофора, понятен уровень доходов населения.

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Скептик

15:44:14 22-11-2023

Сеть года "Светофор" никогда не поверю. Светофор числится в партнерах конкурса, уж не поэтому ли он лидер в номинации

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