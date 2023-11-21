Организаторы назвали имена финалистов на торжественной церемонии

21 ноября 2023, 23:25, ИА Амител

Церемония награждения премии "Народный знак качества" в 2023 году

В Алтайском крае подвели итоги премии "Народный знак качества". Имена победителей 2023 года назвали на торжественной церемонии награждения, которая совсем недавно завершилась в Алтайском государственном музыкальном театре. Как это было, расскажем позже. А пока публикуем тех, кто получил ценное звание народной компании.

Итак, вот победители – компании, которые выбирали именно вы:

Автодилер года – "Союз-Авто"; Автосалон года – DAna Motors ("Дана Моторс") Автосервис года – Avtoformula ("Автоформула"); Застройщик года – "Два этажа"; Медцентр года – "Здоровое поколение"; Образовательный центр года – Алтайский государственный медицинский университет; Производитель продуктов питания года – "Логовская сыроварня"; Производитель промышленных товаров года – FOGEL ("Фогель"); Ресторан и кафе года – Damiani ("Дамиани"); Спортивный клуб года – МетроFitness ("МетроФитнес"); Стройка и ремонт года – "Алтайский Малярный Центр"; Торговая сеть года – "Светофор"; ТРЦ года – ТРЦ Galaxy ("Гэлакси"); Фастфуд и доставка года – "Грильница"; Сервис и услуги года – "ВСК".

Еще четыре номинации были закрытыми:

"Ньюсмейкером года" стали сразу две компании – "Росводоканал Барнаул" и "Лесная холдинговая компания "Алтайлес" . В этой номинации победителей выбирала редакция.

и "Лесная холдинговая компания . В этой номинации победителей выбирала редакция. "Персоной Business FM* Барнаул" назвали генерального директора АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаила Дырова . Его выбирали другие предприниматели. Кто и как именно – читайте тут.

. Его выбирали другие предприниматели. Кто и как именно – читайте тут. "Рекламодатель года" – группа компаний Автоцентр АНТ , которая активнее всего размещала рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн.

, которая активнее всего размещала рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн. Звание "Народная любовь года" получает тот, кто набрал больше всего голосов в свою поддержку. Это магазин низких цен "Светофор".

И одна специальная номинация:

Победителя в ней выбирал генеральный партнер "Народного знака качества" – "Жилищная инициатива". И спецноминацию получил ресторан "Бирдок".

О том, как прошла церемония награждения и что по этому поводу думают сами участники, а также гости мероприятия, читайте на amic.ru и в нашей трансляции.