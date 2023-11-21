Стало известно, кто победил в премии "Народный знак качества" в 2023 году
Организаторы назвали имена финалистов на торжественной церемонии
21 ноября 2023, 23:25, ИА Амител
Церемония награждения премии "Народный знак качества" в 2023 году
В Алтайском крае подвели итоги премии "Народный знак качества". Имена победителей 2023 года назвали на торжественной церемонии награждения, которая совсем недавно завершилась в Алтайском государственном музыкальном театре. Как это было, расскажем позже. А пока публикуем тех, кто получил ценное звание народной компании.
Итак, вот победители – компании, которые выбирали именно вы:
- Автодилер года – "Союз-Авто";
- Автосалон года – DAna Motors ("Дана Моторс")
- Автосервис года – Avtoformula ("Автоформула");
- Застройщик года – "Два этажа";
- Медцентр года – "Здоровое поколение";
- Образовательный центр года – Алтайский государственный медицинский университет;
- Производитель продуктов питания года – "Логовская сыроварня";
- Производитель промышленных товаров года – FOGEL ("Фогель");
- Ресторан и кафе года – Damiani ("Дамиани");
- Спортивный клуб года – МетроFitness ("МетроФитнес");
- Стройка и ремонт года – "Алтайский Малярный Центр";
- Торговая сеть года – "Светофор";
- ТРЦ года – ТРЦ Galaxy ("Гэлакси");
- Фастфуд и доставка года – "Грильница";
- Сервис и услуги года – "ВСК".
Еще четыре номинации были закрытыми:
- "Ньюсмейкером года" стали сразу две компании – "Росводоканал Барнаул" и "Лесная холдинговая компания "Алтайлес". В этой номинации победителей выбирала редакция.
- "Персоной Business FM* Барнаул" назвали генерального директора АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаила Дырова. Его выбирали другие предприниматели. Кто и как именно – читайте тут.
- "Рекламодатель года" – группа компаний Автоцентр АНТ, которая активнее всего размещала рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн.
- Звание "Народная любовь года" получает тот, кто набрал больше всего голосов в свою поддержку. Это магазин низких цен "Светофор".
И одна специальная номинация:
- Победителя в ней выбирал генеральный партнер "Народного знака качества" – "Жилищная инициатива". И спецноминацию получил ресторан "Бирдок".
О том, как прошла церемония награждения и что по этому поводу думают сами участники, а также гости мероприятия, читайте на amic.ru и в нашей трансляции.
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06:07:24 22-11-2023
Уважаемый писатель вы светофоровское дерьмище сами то пробовали ???
06:28:01 22-11-2023
Гость (06:07:24 22-11-2023) Уважаемый писатель вы светофоровское дерьмище сами то пробов... А при чем тут писатель? Он только факт отметил. А проголосовали за магазин такие же как вы.
12:28:55 22-11-2023
После победы Светофора, понятен уровень доходов населения.
15:44:14 22-11-2023
Сеть года "Светофор" никогда не поверю. Светофор числится в партнерах конкурса, уж не поэтому ли он лидер в номинации