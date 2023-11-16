Не только о бизнесе. Кто попал в особую номинацию "Народного знака качества"?
Рассказываем об участниках номинации "Персона Business FM Барнаул"
16 ноября 2023, 08:00, ИА Амител
Всего пять дней осталось до торжественного награждения победителей проекта "Народный знак качества". Совсем скоро станет известно, за кого вы проголосовали, а пока расскажем о борьбе в одной из четырех специальных номинаций – "Персона Business FM Барнаул"*.
Впрочем, какая здесь борьба? Здесь десять участников бизнес-сообщества, ставших героями одноименной рубрики на волне 90,7 FM, каждый из которых по-своему интересен.
Кто стал участником номинации?
Участниками стали известные в Алтайском крае предприниматели, главы компаний и эксперты в своем деле. В рубрике "Персона Business FM Барнаул" они рассказали о том, как строят свой бизнес, а еще – о том, что любят и чем дорожат, с чего начинали и какой путь прошли.
Герои выпусков автоматически стали участниками голосования. С радостью их вам представляем:
-
Елена Беловолова, руководитель ежегодного конкурса "Директор года. Алтайский край", а также медицинского центра "МЕЧТА Бьюти";
-
Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка на территории Алтайского края и Республики Алтай;
-
Евгения Буглакова, бизнес-стратег, модератор Клуба читающих бизнесменов в Барнауле;
-
Денис Газукин, генеральный директор компаний "Фриматик" и "Митра";
-
Дмитрий Дворядкин, генеральный директор агентства недвижимости "Династия 24";
-
Михаил Дыров, генеральный директор АО "ПКФ Силикатчик";
-
Татьяна Клейнатовская, руководитель студии HR-проектов* "Штат 3";
-
Елена Марисина, генеральный директор компании "Альбион-Моторс";
-
Людмила Подколзина, руководитель производства "Дар Алтая" под ТМ "Сибирский продукт";
-
Артем Поломошнов, финансовый директор компании "Арсал" и президент Федерации шахмат Алтайского края.
Диван на первую зарплату, мечта стать певицей и уважение к другим
Каждый из героев рубрики запомнился аудитории чем-то особенным – кто-то говорил об эмпатии как о самом важном навыке предпринимателя, кто-то рассказал о дисциплине и планировании, без которых не обойтись.
Но самые интересные вопросы всегда – о личном. Так, Людмила Подколзина с детства пела и мечтала стать певицей. Мечта эта, по словам бизнес-леди, не сбылась, но зато сбылись другие – вместе с успешным семейным бизнесом подрастают и четверо детей.
Артем Поломошнов, отвечая на вопрос о самом первом заработке, вспоминает: он, будучи студентом второго курса, купил себе диван.
А Михаила Дырова на Business FM Барнаул спросили, с чего бы он начал, если бы пришлось учить первоклашек бизнесу. С дисциплины и ответственности, ответил Михаил, ведь "если человек дисциплинирован, то он как минимум последователен и системен", а если знает, что такое ответственность, – разберется в любом деле.
В то же время он уверен, что сила в случае.
"Но этот случай подводим мы сами своим трудом, отношениями, ошибками и достижениями", – поделился Михаил Дыров.
Кто же выберет победителя?
Победитель в этой номинации, как и в других, станет известен на церемонии награждения – 21 ноября 2023 года. Однако номинация эта особенная, и выбирать финалиста будут сами номинанты – в закрытом голосовании, где можно отдать свой голос любому, кроме себя.
До конца самого народного проекта осталось чуть-чуть. Мы благодарим вас за ваши голоса и вместе с вами ждем возможности назвать самые любимые компании Алтайского края!
Генеральный партнер проекта "Жилищная инициатива".
"Жилищная инициатива": "Строим город, в котором хочется жить!"
Застройщик "АлтЭкоАрт" – официальный партнер проекта.
"АлтЭкоАрт" – малоэтажное строительство по нормам и правилам, реализация проектов любой сложности и гарантии до пяти лет.
* Business FM (Бизнес ФМ); HR (Эйч Ар)
Комментарии 0