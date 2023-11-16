Рассказываем об участниках номинации "Персона Business FM Барнаул"

16 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Церемония награждения победителей премии "Народный знак качества" в 2022 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всего пять дней осталось до торжественного награждения победителей проекта "Народный знак качества". Совсем скоро станет известно, за кого вы проголосовали, а пока расскажем о борьбе в одной из четырех специальных номинаций – "Персона Business FM Барнаул"*.

Впрочем, какая здесь борьба? Здесь десять участников бизнес-сообщества, ставших героями одноименной рубрики на волне 90,7 FM, каждый из которых по-своему интересен.

Кто стал участником номинации?

Участниками стали известные в Алтайском крае предприниматели, главы компаний и эксперты в своем деле. В рубрике "Персона Business FM Барнаул" они рассказали о том, как строят свой бизнес, а еще – о том, что любят и чем дорожат, с чего начинали и какой путь прошли.

Герои выпусков автоматически стали участниками голосования. С радостью их вам представляем:

Елена Беловолова , руководитель ежегодного конкурса "Директор года. Алтайский край", а также медицинского центра "МЕЧТА Бьюти";

Ирина Бубенко , региональный управляющий Альфа-Банка на территории Алтайского края и Республики Алтай;

Евгения Буглакова , бизнес-стратег, модератор Клуба читающих бизнесменов в Барнауле;

Денис Газукин , генеральный директор компаний "Фриматик" и "Митра";

Дмитрий Дворядкин , генеральный директор агентства недвижимости "Династия 24";

Михаил Дыров , генеральный директор АО "ПКФ Силикатчик";

Татьяна Клейнатовская , руководитель студии HR-проектов* "Штат 3";

Елена Марисина , генеральный директор компании "Альбион-Моторс";

Людмила Подколзина , руководитель производства "Дар Алтая" под ТМ "Сибирский продукт";

Артем Поломошнов, финансовый директор компании "Арсал" и президент Федерации шахмат Алтайского края.

Диван на первую зарплату, мечта стать певицей и уважение к другим

Каждый из героев рубрики запомнился аудитории чем-то особенным – кто-то говорил об эмпатии как о самом важном навыке предпринимателя, кто-то рассказал о дисциплине и планировании, без которых не обойтись.

Но самые интересные вопросы всегда – о личном. Так, Людмила Подколзина с детства пела и мечтала стать певицей. Мечта эта, по словам бизнес-леди, не сбылась, но зато сбылись другие – вместе с успешным семейным бизнесом подрастают и четверо детей.

Артем Поломошнов, отвечая на вопрос о самом первом заработке, вспоминает: он, будучи студентом второго курса, купил себе диван.

А Михаила Дырова на Business FM Барнаул спросили, с чего бы он начал, если бы пришлось учить первоклашек бизнесу. С дисциплины и ответственности, ответил Михаил, ведь "если человек дисциплинирован, то он как минимум последователен и системен", а если знает, что такое ответственность, – разберется в любом деле.

В то же время он уверен, что сила в случае.

"Но этот случай подводим мы сами своим трудом, отношениями, ошибками и достижениями", – поделился Михаил Дыров.

Кто же выберет победителя?

Победитель в этой номинации, как и в других, станет известен на церемонии награждения – 21 ноября 2023 года. Однако номинация эта особенная, и выбирать финалиста будут сами номинанты – в закрытом голосовании, где можно отдать свой голос любому, кроме себя.

До конца самого народного проекта осталось чуть-чуть. Мы благодарим вас за ваши голоса и вместе с вами ждем возможности назвать самые любимые компании Алтайского края!

Генеральный партнер проекта "Жилищная инициатива".

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* Business FM (Бизнес ФМ); HR (Эйч Ар)