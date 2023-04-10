Стало известно, кто станет новым главой Железнодорожного района Барнаула
Андрей Курышин ранее работал в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи
10 апреля 2023, 16:52, ИА Амител
Новым главой Железнодорожного района Барнаула станет руководитель муниципального предприятия "Автодорстрой" Андрей Курышин, пишет "Толк".
Ранее сообщили, что Михаил Звягинцев, руководивший районом более 10 лет, покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.
Последним рабочим днём Звягинцева станет 11 апреля. До назначения Курышкина возглавлять администрацию района будет первый замглавы Лев Ночевной.
Андрею Курышину 44 года. Окончил АлтГТУ по специальности "экономика и управление на предприятии машиностроения". Работал в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. В 2015 году возглавил "Автодорстрой".
17:02:28 10-04-2023
Прощай район, при таком руководителе, которого назначают на должность, процветания точно не будет
17:38:25 10-04-2023
Хороший руководитель. Грамотный. Удачи!!!