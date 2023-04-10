Стало известно, кто станет новым главой Железнодорожного района Барнаула

Андрей Курышин ранее работал в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи

10 апреля 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: vk.com/id722224644

Новым главой Железнодорожного района Барнаула станет руководитель муниципального предприятия "Автодорстрой" Андрей Курышин, пишет "Толк".

Ранее сообщили, что Михаил Звягинцев, руководивший районом более 10 лет, покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.

Последним рабочим днём Звягинцева станет 11 апреля. До назначения Курышкина возглавлять администрацию района будет первый замглавы Лев Ночевной.

Андрею Курышину 44 года. Окончил АлтГТУ по специальности "экономика и управление на предприятии машиностроения". Работал в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. В 2015 году возглавил "Автодорстрой".