В Барнауле глава района Михаил Звягинцев покинул пост

Глава Железнодорожного района Барнаула Михаил Звягинцев покидает свой пост, который занимал с марта 2011 года, сообщает "МК-Барнаул".

"О причинах увольнения не сообщается. Не исключено, что кадровые перестановки связаны с возрастом чиновника – сегодня, 10 апреля, ему исполнилось 67 лет. Последним рабочим днём Звягинцева станет 11 апреля", – отмечает издание.