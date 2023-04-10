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В Барнауле глава района Михаил Звягинцев покинул пост

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии города

10 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Глава Железнодорожного района Барнаула Михаил Звягинцев покидает свой пост, который занимал с марта 2011 года, сообщает "МК-Барнаул".

"О причинах увольнения не сообщается. Не исключено, что кадровые перестановки связаны с возрастом чиновника – сегодня, 10 апреля, ему исполнилось 67 лет. Последним рабочим днём Звягинцева станет 11 апреля", – отмечает издание.

Полномочия главы района будет исполнять первый замглавы Железнодорожного района Лев Ночевной.

Ранее Анатолий Воронков ушёл с поста первого заместителя главы Барнаула.

Барнаул отставки и назначения

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