В Барнауле глава района Михаил Звягинцев покинул пост
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии города
10 апреля 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Глава Железнодорожного района Барнаула Михаил Звягинцев покидает свой пост, который занимал с марта 2011 года, сообщает "МК-Барнаул".
"О причинах увольнения не сообщается. Не исключено, что кадровые перестановки связаны с возрастом чиновника – сегодня, 10 апреля, ему исполнилось 67 лет. Последним рабочим днём Звягинцева станет 11 апреля", – отмечает издание.
Полномочия главы района будет исполнять первый замглавы Железнодорожного района Лев Ночевной.
Ранее Анатолий Воронков ушёл с поста первого заместителя главы Барнаула.
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