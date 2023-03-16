Стало известно, насколько "рухнул" автопром России в 2022 году

Менее значительным падение было в сегменте грузового транспорта

16 марта 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Российская промышленность в 2022 году произвела на 60% меньше автомобилей по сравнению с 2021 годом, пишет "Парламентская газета".

"Объём российского автомобильного рынка в 2022 году составил 1,052 млн единиц. При этом произвели в стране 619 тысяч машин, что на 60% меньше, чем в 2021 году", – рассказал директор департамента автопрома Минпромторга Игорь Бойцов.

Менее значительным падение было в сегменте грузового транспорта. В 2022 году в России произвели 61 тыс. грузовиков – на 18,2% меньше, чем в 2021 году. Доля отечественных грузовиков на рынке превышает половину.

"Сферу выручает параллельный импорт", – отметил Бойцов.

Ранее сообщили, что Иран планирует поставить в Россию 20 тысяч автомобилей своего производства.