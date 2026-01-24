Стало известно, почему зумеры зачастую выглядят хуже миллениалов

Последние просто готовы уделять больше времени уходу за собой

Представители поколения Y, появившиеся на свет в последние десятилетия XX века, зачастую выглядят свежее, чем поколение Z, чьим старшим представителям едва исполнилось четверть века. По словам основателя компании "Зельевар" Артема Дзигуненко, причина моложавости миллениалов заключается не столько в генетике, сколько в их привычках и жизненном укладе.

При этом поколение Y охотно инвестирует время в улучшение внешности, систематически прибегая к уходовым процедурам, таким как маски, массаж и пилинги. Они не стремятся к моментальному преображению, предпочитая постепенное оздоровление и улучшение состояния кожи.

У зумеров же детство было иным. Интернет вошел в их жизнь задолго до формирования критического мышления. Длительное пребывание перед экраном мобильных устройств лишает их подвижных игр на свежем воздухе и занятий спортом. Это сказывается на их внешнем виде: недостаток сна, повышенный уровень стресса и воздействие гаджетов провоцируют раннее старение как кожи, так и организма в целом.