Стало известно, почему зумеры зачастую выглядят хуже миллениалов
Последние просто готовы уделять больше времени уходу за собой
24 января 2026, 17:15, ИА Амител
Представители поколения Y, появившиеся на свет в последние десятилетия XX века, зачастую выглядят свежее, чем поколение Z, чьим старшим представителям едва исполнилось четверть века. По словам основателя компании "Зельевар" Артема Дзигуненко, причина моложавости миллениалов заключается не столько в генетике, сколько в их привычках и жизненном укладе.
При этом поколение Y охотно инвестирует время в улучшение внешности, систематически прибегая к уходовым процедурам, таким как маски, массаж и пилинги. Они не стремятся к моментальному преображению, предпочитая постепенное оздоровление и улучшение состояния кожи.
У зумеров же детство было иным. Интернет вошел в их жизнь задолго до формирования критического мышления. Длительное пребывание перед экраном мобильных устройств лишает их подвижных игр на свежем воздухе и занятий спортом. Это сказывается на их внешнем виде: недостаток сна, повышенный уровень стресса и воздействие гаджетов провоцируют раннее старение как кожи, так и организма в целом.
00:59:56 25-01-2026
Кто такие зумеры и кто такие миллениалы? Я это должен узнавать из интересной статьи?
07:33:57 25-01-2026
Юс (00:59:56 25-01-2026) Кто такие зумеры и кто такие миллениалы? Я это должен узнава... Есть ещё покемоны и ихтиандры
11:53:41 25-01-2026
Про квадроберов уже забыли? Как все переживали, что они захватят планету. А это поколение альфа.
14:02:04 25-01-2026
Гость (11:53:41 25-01-2026) Про квадроберов уже забыли? Как все переживали, что они захв...
А я говорил, что забудут. Также как про покемонов, спиннеры и лабубу. А как народ истерил....