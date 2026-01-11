Россияне рассказали, о каких покупках жалеют больше всего
В лидерах – одежда и косметика
11 января 2026, 12:10, ИА Амител
В 2025 году многие жители России испытывали сожаление из-за импульсивных трат. Опрос, проведенный платформой SuperJob, выявил, что женщины чаще всего выражали недовольство приобретенной одеждой, обувью и косметическими средствами.
Мужчины, напротив, чаще считали неудачными покупками электронные устройства и биологически активные добавки. В ходе исследования также выяснилось, что некоторые участники опроса посчитали напрасными расходы на продукты питания, бытовую технику, а также прочие товары повседневного использования.
Более трети опрошенных россиян сообщили, что в течение прошедшего года избежали ненужных покупок. Необходимо отметить, что женщины демонстрировали большую уверенность в целесообразности своих трат, чем представители мужского пола.
12:47:47 11-01-2026
Интересно, процент сожаления покупок в магазинах и через посылторг (интернет покупки)?
16:12:53 11-01-2026
Я ,если не обдумав покупаю вещь, то чаще всего потом жалею. Это касается одежды. Поэтому стараюсь не брать сразу. Похожу подумаю, потом возвращаюсь, иногда на другой день. Зато вещь становится любимой. Получается , почти всё любимое.