Россияне рассказали, о каких покупках жалеют больше всего

В лидерах – одежда и косметика

11 января 2026, 12:10, ИА Амител

Шопинг в супермаркете / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2025 году многие жители России испытывали сожаление из-за импульсивных трат. Опрос, проведенный платформой SuperJob, выявил, что женщины чаще всего выражали недовольство приобретенной одеждой, обувью и косметическими средствами.

Мужчины, напротив, чаще считали неудачными покупками электронные устройства и биологически активные добавки. В ходе исследования также выяснилось, что некоторые участники опроса посчитали напрасными расходы на продукты питания, бытовую технику, а также прочие товары повседневного использования.

Более трети опрошенных россиян сообщили, что в течение прошедшего года избежали ненужных покупок. Необходимо отметить, что женщины демонстрировали большую уверенность в целесообразности своих трат, чем представители мужского пола.