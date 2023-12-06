Стало известно, сколько ДТП случилось в Барнауле в первый день обильного снегопада

Самым резонансным случаем стала авария, где водитель сбил женщину и её дочь на пешеходном переходе

06 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Дорога в Барнауле / Фото: amic.ru

В первый день обильного снегопада в Барнауле, 5 декабря, в городе произошло 27 ДТП, три из них были с пострадавшими. Об этом amic.ru рассказали в Госавтоинспекции города.

Самая жесткая авария случилась в 11:30 на проспекте Космонавтов в районе дома № 19. Там водитель на автомобиле Toyota Camry совершил наезд на 39-летнюю женщину и ее 7-летнюю дочь, их доставили в больницу с телесными повреждениями, сообщили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что с 15 ноября с 7 до 9 утра ежедневно на пешеходных переходах дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы. Как пояснили в ГИБДД, инспекторы усилили работу после гибели девочки на пешеходном переходе на улице Аванесова 15 октября.

Кроме того, сотрудники дежурят и на перекрестках с неработающими светофорами.

"Дополнительные силы вызывают согласно обстановке, при необходимости. Они стоят и на отключенных светофорах. Где есть аварийное отключение, там и стоят экипажи. Два экипажа на Калинина – Пионеров и на площади Победы. Остальные находятся на маршруте патрулирования", – пояснили в ГИБДД.

Ранее в барнаульской мэрии сообщали, что из-за неблагоприятных метеоусловий в городе отключили светофоры на площади Победы, на пересечении проспекта Калинина и улицы Сизова и проспекта Ленина с улицей Интернациональной. С 10:00 до 13:00 не работал светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор и ул. Кутузова из-за плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.

Напомним, что за сутки 5 и ночь 6 декабря в Барнауле выпал рекордный объем снега. В Барнауле за полтора дня выпало половины месячной нормы осадков.