Стало известно, сколько ДТП случилось в Барнауле в первый день обильного снегопада
Самым резонансным случаем стала авария, где водитель сбил женщину и её дочь на пешеходном переходе
06 декабря 2023, 16:50, ИА Амител
В первый день обильного снегопада в Барнауле, 5 декабря, в городе произошло 27 ДТП, три из них были с пострадавшими. Об этом amic.ru рассказали в Госавтоинспекции города.
Самая жесткая авария случилась в 11:30 на проспекте Космонавтов в районе дома № 19. Там водитель на автомобиле Toyota Camry совершил наезд на 39-летнюю женщину и ее 7-летнюю дочь, их доставили в больницу с телесными повреждениями, сообщили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции отметили, что с 15 ноября с 7 до 9 утра ежедневно на пешеходных переходах дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы. Как пояснили в ГИБДД, инспекторы усилили работу после гибели девочки на пешеходном переходе на улице Аванесова 15 октября.
Кроме того, сотрудники дежурят и на перекрестках с неработающими светофорами.
"Дополнительные силы вызывают согласно обстановке, при необходимости. Они стоят и на отключенных светофорах. Где есть аварийное отключение, там и стоят экипажи. Два экипажа на Калинина – Пионеров и на площади Победы. Остальные находятся на маршруте патрулирования", – пояснили в ГИБДД.
Ранее в барнаульской мэрии сообщали, что из-за неблагоприятных метеоусловий в городе отключили светофоры на площади Победы, на пересечении проспекта Калинина и улицы Сизова и проспекта Ленина с улицей Интернациональной. С 10:00 до 13:00 не работал светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор и ул. Кутузова из-за плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.
Напомним, что за сутки 5 и ночь 6 декабря в Барнауле выпал рекордный объем снега. В Барнауле за полтора дня выпало половины месячной нормы осадков.
17:09:07 06-12-2023
с 15 ноября с 7 до 9 утра ежедневно на пешеходных переходах дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы --------- А на каких именно? Ни одного не видел(
17:17:13 06-12-2023
Гость (17:09:07 06-12-2023) с 15 ноября с 7 до 9 утра ежедневно на пешеходных переходах ... На Красноармейском видел пару раз
21:17:08 06-12-2023
Гость (17:09:07 06-12-2023) с 15 ноября с 7 до 9 утра ежедневно на пешеходных переходах ... у кардиоцентра контролируют пешеходов, чтобы не тянулись бесконечной вереницей, создавая пробку
17:14:52 06-12-2023
Два экипажа на Калинина – Пионеров и на площади Победы. ------- сказочные сказочники. а 6-40 на пл.победы не было ни одного продавца полосатой палочки. в 7-30 одна машина стояла между локомотивом и мемориалом. один гаец общался с остановленным витцем, а второй тупо втыкал в телефон. ну и на площадь победы с ее развязкой одного экипажа (2 человека) маловато будет
17:35:00 06-12-2023
27дтп в такой сложной обстановке, в почти миллионом городе это ничтожно мало.Поздравляю Всех за культуру, аккуратность, что не попали в ДТП!
20:02:44 06-12-2023
Население города — 623 057[2] (2023) человек. Чет то до миллиона очень далеко!!!!