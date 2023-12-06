Синоптики рассказали, сколько снега выпало на Алтае за полтора дня

Дорожные службы в регионе в усиленном режиме устраняют последствия сильного снегопада

06 декабря 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Синоптики фиксируют рекордный объем осадков, выпавших в районах Алтайского края за сутки 5 и в ночь на 6 декабря. Больше всего снега – в Змеиногорске: во вторник сугробы подросли на 16 мм, еще 13 мм нападало в ночь на среду, превысив декадную норму. В тройку финалистов также вошли Троицкое и Алейск, где за полтора суток выпало 20 и 16 мм соответственно.

"Половина месячной нормы выпало за эти полтора суток в Барнауле. Но в краевой столице было относительно спокойно. В некоторых районах поднялись сильные метели: минимальная видимость была в Змеиногорске. В Славгороде, Благовещенке, Рубцовске был отмечен сильный гололед. Максимальные порывы ветра были в Усть-Калманке – до 25 м/с", – сообщил ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

На фоне потепления снег в регионе уже перешел в мокрый снег и дождь. А во второй половине дня 6 декабря с прохождением холодных фронтов синоптики вновь прогнозируют усиление ветра. По краю его скорость составит 15-20 м/с, а по югу он усилится до 25-28 м/с.