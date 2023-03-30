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Стало известно, сколько полицейских охраняют военкоматы в Алтайском крае

В 2022 году благодаря правоохранителям удалось предотвратить поджог военкомата в Рубцовске

30 марта 2023, 13:27, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайская полиция выделила 130 человек для ежедневной охраны военкоматов в регионе. Об этом в ходе отчёта на сессии АКЗС 30 марта рассказал руководитель ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

"Это серьёзное отвлечение сотрудников, но мы продолжим эту работу проводить. Только благодаря бдительности сотрудников удалось обнаружить и локализовать очаг возгорания в Рубцовске", – рассказал депутатам Подолян.

Напомним, что в 2022 году в Алтайском крае два раза пытались поджечь гособъекты: 26 сентября – здание военкомата в Рубцовске, а 23 сентября – отделение "Почты России" в посёлке Целинном Ключевского района.

Комментарии 3

  • А от кого охраняют военкоматы? Сами офицеры организовать дежурство не могут?
    30 марта, Гость   Ответить
  • .Гость, Уже лет 6 минимум как ОФИЦЕРОВ в военкоматах нет - сотрудники на гражданской службе!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Ну и охраняют понятно зачем, сгорел военкомат - нет личного дела военнообязанного - нет повестки)))
    30 марта, Гость   Ответить
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