Стало известно, сколько полицейских охраняют военкоматы в Алтайском крае

В 2022 году благодаря правоохранителям удалось предотвратить поджог военкомата в Рубцовске

30 марта 2023, 13:27, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайская полиция выделила 130 человек для ежедневной охраны военкоматов в регионе. Об этом в ходе отчёта на сессии АКЗС 30 марта рассказал руководитель ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

"Это серьёзное отвлечение сотрудников, но мы продолжим эту работу проводить. Только благодаря бдительности сотрудников удалось обнаружить и локализовать очаг возгорания в Рубцовске", – рассказал депутатам Подолян.

Напомним, что в 2022 году в Алтайском крае два раза пытались поджечь гособъекты: 26 сентября – здание военкомата в Рубцовске, а 23 сентября – отделение "Почты России" в посёлке Целинном Ключевского района.