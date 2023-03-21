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Выдачу повесток "на военные сборы" не подтверждают в военкоматах Алтайского края

Ранее сообщили, что жители региона начали получать повестки

21 марта 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Военкоматы в Алтайском крае не подтверждают выдачу повесток на военные сборы или отказываются от пояснений, пишет "Толк".

Ранее сообщили, что жители региона начали получать повестки в военкоматы для "прохождения военных сборов". Якобы в первую очередь повестки приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет.

В отделении по работе с гражданами военного комиссариата Алтайского края каких-либо пояснений не предоставили, указав на "запрет информировать".

В военкоматах Тальменского, Советского и Алтайского, Усть-Калманского и Чарышского районов заявили, что никакие повестки не выдаются.

Военный комиссар Кулундинского и Ключевского районов сообщил, что начали готовить повестки для призывников. По его словам, есть команда не выдавать повестки "гражданам, пребывающим в запасе".

Комментарии 4

  • Не подтверждают, но и не опровергают?
    21 марта, Гость   Ответить
  • То есть, как это не подтверждают? Круто!
    21 марта, Гость   Ответить
  • просто не комментируют. без повестки приглашают, по телефону выпускников военной кафедры политеха, именно на сборы, двух знакомых вызвали. а там дальше неясно
    21 марта, Гость   Ответить
  • мыши трепещут, тихо попискивая в комментах....
    22 марта, Гость   Ответить
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