Выдачу повесток "на военные сборы" не подтверждают в военкоматах Алтайского края

Ранее сообщили, что жители региона начали получать повестки

21 марта 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: amic.ru

Военкоматы в Алтайском крае не подтверждают выдачу повесток на военные сборы или отказываются от пояснений, пишет "Толк".

Ранее сообщили, что жители региона начали получать повестки в военкоматы для "прохождения военных сборов". Якобы в первую очередь повестки приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет.

В отделении по работе с гражданами военного комиссариата Алтайского края каких-либо пояснений не предоставили, указав на "запрет информировать".

В военкоматах Тальменского, Советского и Алтайского, Усть-Калманского и Чарышского районов заявили, что никакие повестки не выдаются.

Военный комиссар Кулундинского и Ключевского районов сообщил, что начали готовить повестки для призывников. По его словам, есть команда не выдавать повестки "гражданам, пребывающим в запасе".