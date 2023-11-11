Стало известно, сколько жителей Алтайского края используют карты "Мир"
За девять месяцев 2023 года этими картами в регионе совершили 309,4 млн операций
11 ноября 2023, 11:15, ИА Амител
По состоянию на 1 октября 2023 года в Алтайском краев выдано 4,895 млн карт различных платежных систем, карты "Мир" при этом используют более 2,3 млн жителей региона. Об этом сообщили в краевом правительстве.
"Картами "Мир" пользуются более 2,3 млн жителей региона. Доля карт платежной системы "Мир" в общем объеме выданных карт на территории Алтайского края выросла до 52,1%", – говорится в сообщении.
За девять месяцев текущего года картами "Мир" в Алтайском крае совершили 309,4 млн операций. Почти 95% из них приходится на оплату товаров и услуг.
На прошлой неделе карты китайской платежной системы UnionPay банка "Русский стандарт" перестали работать за рубежом.
12:37:19 11-11-2023
Ну вообще, население Алтайского края на 2022 год составляло 2 млн 130 тысяч человек. А правительство края сообщает, что "карты "Мир" используют 2,3 млн жителей региона". То есть, не только все жители края, включая младенцев, но и еще 170 тысяч специально прибегают к нам в край попользоваться картами "Мир"
17:30:20 11-11-2023
Эксперт (12:37:19 11-11-2023) Ну вообще, население Алтайского края на 2022 год составляло ... У меня несколько карт Мир: Сбер и ВТБ.
20:15:18 11-11-2023
Гость (17:30:20 11-11-2023) У меня несколько карт Мир: Сбер и ВТБ.... Понимаете, люди настолько стали глупы, что очевидное им даже в голову не приходит. У меня, например, четыре карты. Для разных нужд. Разных банков. Но тут же важно подписаться "иксперд" и накалякать дичайшую чушь, пытаясь выдать ее за некое исследование. С аналитикой, цифрами и т.д. Попахивает заболеванием.
23:27:08 11-11-2023
Гость (20:15:18 11-11-2023) Понимаете, люди настолько стали глупы, что очевидное им даже... Понимаете, люди настолько глупы, что не понимают, что читают. Написано: "карты "Мир" используют 2,3 млн жителей края". Именно - жителей. Если бы было написано "в пользовании житеоей края находится 2,3 млн карт" - тогда еще ладно. Но в сообщении речь именно о жителях
08:08:36 12-11-2023
Эксперт (23:27:08 11-11-2023) Понимаете, люди настолько глупы, что не понимают, что читают... Вот тебе бы в этой ситуации промолчать. Но ты ж упертый. Упирайся дальше, весело будет. Всю ночь себе лайки ставил?
10:51:18 12-11-2023
Гость (08:08:36 12-11-2023) Вот тебе бы в этой ситуации промолчать. Но ты ж упертый. Уп... А вы из пресс-службы правительства? Или так, из бескорыстной любви к начальству в воскресенье в 8 утра подскочили комменты строчить?
11:17:52 12-11-2023
Эксперт (23:27:08 11-11-2023) Понимаете, люди настолько глупы, что не понимают, что читают... Цифра вами названная не является никакой истиной. Просто в поисковике вбиваешь соответствующий запрос и сразу же высвечиваются 2 цифры от Росстата: по одному и тому же АК, по одному и тому же году - 2022. Но только одна цифра 2130950, а вторая 2166693 человека. Федеральный Росстат дает на 01.01.22 цифру в 2268179, и чему верить? А есть еще цифры - мигранты составляют не менее полумиллиона и не более 1200000 человек. Причем это люди либо с паспортами РФ из других субъектов, либо вообще не граждане РФ.
13:18:35 11-11-2023
Специалистам ТюрьмаБанка эта информация предоставляется в первую очередь .
10:21:34 12-11-2023
Вообще то все используют, не важно что у вас на карте нарисовано, оно все после начала т.н операции через мир внутри страны обрабатываются.
11:18:59 12-11-2023
Гость (10:21:34 12-11-2023) Вообще то все используют, не важно что у вас на карте нарисо... Используется система СБП, а Мир это просто платежный альянс.