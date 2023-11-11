Стало известно, сколько жителей Алтайского края используют карты "Мир"

За девять месяцев 2023 года этими картами в регионе совершили 309,4 млн операций

11 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По состоянию на 1 октября 2023 года в Алтайском краев выдано 4,895 млн карт различных платежных систем, карты "Мир" при этом используют более 2,3 млн жителей региона. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"Картами "Мир" пользуются более 2,3 млн жителей региона. Доля карт платежной системы "Мир" в общем объеме выданных карт на территории Алтайского края выросла до 52,1%", – говорится в сообщении.

За девять месяцев текущего года картами "Мир" в Алтайском крае совершили 309,4 млн операций. Почти 95% из них приходится на оплату товаров и услуг.

На прошлой неделе карты китайской платежной системы UnionPay банка "Русский стандарт" перестали работать за рубежом.