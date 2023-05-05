Только за 2022 год в России из оборота вывели около 11 тысяч банкоматов

05 мая 2023, 07:15, ИА Амител

По данным Отделения Барнаул Банка России, количество банкоматов в Алтайском крае в прошлом году сократилось более чем на 200 штук. В январе на весь регион их было 2011.

Тенденция к уменьшению количества подобных устройств для денежных операций наблюдается по всей России в течение последних нескольких лет. За прошлый год из оборота вывели около 11 тысяч банкоматов.

Почему банкоматов становится меньше?

Специалисты это объясняют нерентабельностью таких устройств. Любой банк, как и всякая коммерческая организация, заинтересован в предоставлении своих услуг и получении прибыли. Установка и обслуживание банкоматов, особенно в малонаселённых и отдалённых районах, обходится дорого, и расходы на это нередко превышают доходы.

И что, мы вскоре не сможем снимать наличность?

За комментарием по этому вопросу радиостанция Business FM Барнаул обратилась к эксперту Отделения Барнаул Банка России Олегу Алехину.

По словам эксперта, такого исхода опасаться не стоит. Сейчас меняются технологии предоставления финансовых услуг и всё большее развитие получают альтернативные форматы банковского обслуживания.

К примеру, количество почтовых отделений связи, где возможны некоторые банковские операции, в минувшем году увеличилось на 22%. И сейчас такие услуги предоставляет 61 почтовое отделение. В регионе также развивается специальный сервис "Наличные на кассе". Он позволяет во время совершения покупок снимать деньги с банковских карт прямо на кассах. Пока данный сервис работает не по всей территории края, но количество точек, где люди пользуются услугой, за прошлый год выросло в четыре раза.

Если не банкомат, то что?

По словам Олега Алехина, стремительно растущая доступность дистанционных денежных переводов и безналичных платежей позволяет населению выбирать для себя наиболее удобные варианты. И в последние годы стало меньше операций, когда люди снимают деньги с банковских карт, уменьшается, а вот количество операций, когда люди платят картами за товары или услуги, наоборот, выросло. Так же как, например, число POS-терминалов для оплаты. Это устройство для приёма оплаты и других носителей бесконтактной оплаты.

Помимо этого, по словам эксперта, в крае возникает всё больше торговых точек, в которых можно рассчитаться с помощью QR-кода по Системе быстрых платежей. При таких расчётах требуется воспользоваться мобильным приложением банка или приложением СБПэй.