"Где брать наличку?" Почему на Алтае стало меньше банкоматов и чем их заменят
Только за 2022 год в России из оборота вывели около 11 тысяч банкоматов
05 мая 2023, 07:15, ИА Амител
По данным Отделения Барнаул Банка России, количество банкоматов в Алтайском крае в прошлом году сократилось более чем на 200 штук. В январе на весь регион их было 2011.
Тенденция к уменьшению количества подобных устройств для денежных операций наблюдается по всей России в течение последних нескольких лет. За прошлый год из оборота вывели около 11 тысяч банкоматов.
Почему банкоматов становится меньше?
Специалисты это объясняют нерентабельностью таких устройств. Любой банк, как и всякая коммерческая организация, заинтересован в предоставлении своих услуг и получении прибыли. Установка и обслуживание банкоматов, особенно в малонаселённых и отдалённых районах, обходится дорого, и расходы на это нередко превышают доходы.
И что, мы вскоре не сможем снимать наличность?
За комментарием по этому вопросу радиостанция Business FM Барнаул обратилась к эксперту Отделения Барнаул Банка России Олегу Алехину.
По словам эксперта, такого исхода опасаться не стоит. Сейчас меняются технологии предоставления финансовых услуг и всё большее развитие получают альтернативные форматы банковского обслуживания.
К примеру, количество почтовых отделений связи, где возможны некоторые банковские операции, в минувшем году увеличилось на 22%. И сейчас такие услуги предоставляет 61 почтовое отделение. В регионе также развивается специальный сервис "Наличные на кассе". Он позволяет во время совершения покупок снимать деньги с банковских карт прямо на кассах. Пока данный сервис работает не по всей территории края, но количество точек, где люди пользуются услугой, за прошлый год выросло в четыре раза.
Если не банкомат, то что?
По словам Олега Алехина, стремительно растущая доступность дистанционных денежных переводов и безналичных платежей позволяет населению выбирать для себя наиболее удобные варианты. И в последние годы стало меньше операций, когда люди снимают деньги с банковских карт, уменьшается, а вот количество операций, когда люди платят картами за товары или услуги, наоборот, выросло. Так же как, например, число POS-терминалов для оплаты. Это устройство для приёма оплаты и других носителей бесконтактной оплаты.
Помимо этого, по словам эксперта, в крае возникает всё больше торговых точек, в которых можно рассчитаться с помощью QR-кода по Системе быстрых платежей. При таких расчётах требуется воспользоваться мобильным приложением банка или приложением СБПэй.
"Банки активно развивают дистанционные сервисы, которые позволяют взаимодействовать с клиентами. Этот процесс будет продолжаться. Возможности получать финансовые услуги есть разные и способ их получения нужно выбирать исходя из складывающейся ситуации", – отмечает Олег Алехин.
07:20:20 05-05-2023
Или ремонтировать нечем. Из трёх один собирают.
08:25:07 05-05-2023
Многие страны понимая, что данное физическое явление как цифровая валюта до конца не изучено - отказались от внедрения этого в экономику. Кто умеет читать машинный код программ майнеров понимает , что именно они вычисляют!
08:40:36 05-05-2023
Полный отказ от налички - вопрос ближайшего будущего. Это позволит полностью отказаться от издержек по её выпуску, доставке, хранению, а также полностью изменить систему налогообложения, полностью её автоматизировав и сделав всех бухгалтеров и налоговиков безработными навсегда.
08:44:27 05-05-2023
Уменьшилось и уменьшилось.Я за последний год снимала 100 рублей один раз т.к. в киоске в газетами у бабульки не было терминала.
08:56:15 05-05-2023
При переходе к безналичному денежному обороту возможность беспрепятственно получить наличные - временная мера на начальной стадии. Эта стадия у нас сейчас завершается. Много банкоматов не нужно.
09:36:16 05-05-2023
Кому не нужно, а основной части населения НУЖНО! И нечего за всех решать! всё настолько минимизировано под эгидой "оптимизация"!
09:41:22 05-05-2023
Гость (09:36:16 05-05-2023) Кому не нужно, а основной части населения НУЖНО! И нечего за... Основной части населения как раз НЕ НУЖНО, я не знаю никого из своего окружения, включая пожилых родителей кому бы была нужна наличка, очень редко она востребована, все рассчитываются картами.
09:46:23 05-05-2023
Гость (09:41:22 05-05-2023) Основной части населения как раз НЕ НУЖНО, я не знаю никого ... В общественном транспорте картой не рассчитывают. Взносы за дачу, погреб и гараж тоже наличкой. Купить у бабулек помидорки - нал. Киоск на садоводстве - нал.
10:11:34 05-05-2023
Гость (09:41:22 05-05-2023) Основной части населения как раз НЕ НУЖНО, я не знаю никого ... Я рада за вас и ваших родителей. В моем окружении очень много родственников пожилого возраста, живущих в деревне и в городе, рассчитывающихся наличными. Я сама оплачиваю проезд в автобусе наличными. где нет терминала. Все должно быть обоюдно и удобно для всех. Кому-то наличка, кому безнал. А вообще безналичный расчет это конкретный контроль наших расходов.
10:51:36 05-05-2023
Я использую оба варианта расчета, наличные у меня есть всегда и сокращение банкоматов, для меня неудобно.
10:52:50 05-05-2023
Взносы за дачу, погреб и гараж тоже наличкой. Купить у бабулек помидорки - нал. Киоск на садоводстве - нал. - то что садоводство и гараж берет налом это уход от налогов
12:36:01 05-05-2023
Гость (10:52:50 05-05-2023) Взносы за дачу, погреб и гараж тоже наличкой. Купить у бабул... Взносы за дачу плачу с карты через приложение по реквизитам, элементарно, учите матчасть. И не нужно свою лень и нежелание учиться чему либо оправдывать проблемами с наличкой и банкоматами. Это только ваша личная лень и нежелание хоть маленько мозгами шевельнуть, катитесь по накатанной со своей наличкой.
11:28:19 05-05-2023
то что садоводство и гараж берет налом это уход от налогов подождите, УК придет к вам по поводу поверки счетчиков (особенно тепло), не удивляйтесь
11:33:11 05-05-2023
У нас в садоводстве оплата через систему город.
11:35:43 05-05-2023
Я бы может тоже не снимала бы наличные, если бы банки не брали 1,5 % за перевод с карты на карту из одного банка в другой. У нас семейный счет в одном банке и регулярно его надо пополнять из другого банка, при этом несмотря на то, что перевожу деньги на свою же карту, списывают 1,5 %. Приходится снимать нал и перекладывать в другой банк, это ли не бред?
12:19:35 05-05-2023
гость (11:35:43 05-05-2023) Я бы может тоже не снимала бы наличные, если бы банки не бр СБП (Система быстрых платежей) - до 100 000 в месяц без комиссии между разными банками, очень удобно
12:37:54 05-05-2023
гость (11:35:43 05-05-2023) Я бы может тоже не снимала бы наличные, если бы банки не бр... Бред в вашей писанине, давно уже сделана система СБП, где никаких процентов не берется, но вам же лишний раз нужно поныть, это же проще чем мозг немного включить.
11:36:40 05-05-2023
УК придет к вам по поводу поверки счетчиков (особенно тепло), не удивляйтесь ----- ко мне? вы вообще о чем? и при чем тут ОДПУ
12:24:18 05-05-2023
Гость (11:36:40 05-05-2023) УК придет к вам по поводу поверки счетчиков (особенно тепло)... и при чем тут ОДПУ--- если общедомовой, то тогда не причем, а если индивидуальный - то подмигнут и скажут приготовить 7500.
12:39:07 05-05-2023
Гость (12:24:18 05-05-2023) и при чем тут ОДПУ--- если общедомовой, то тогда не причем,... Бред какой-то, причем тут счетчики и нал ? Пьете с утра уже что-ли ?
12:19:37 05-05-2023
Гость (08:25:07 05-05-2023) Многие страны понимая, что данное физическое явление как циф... Не до конца изучено — это как? Само собой появилось? А не кто-то выдумал и запрограммировал?
13:22:26 05-05-2023
Банки в первую очередь думают о себе, а не о потребителях. Им не выгодно, чтобы деньги были обналичены. Они нашими деньгами зарабатываю себе нереальные премии.
13:57:31 05-05-2023
Можно долго обсуждать частности, но надо осознать очевидное - доработать до пенсии очень многим бухгалтершам, кассиршам и налоговичкам уже не получится!
14:03:04 05-05-2023
Гость (13:57:31 05-05-2023) Можно долго обсуждать частности, но надо осознать очевидное ... Ну не знаю. У нас на предприятии сейчас 70 сотрудников. Из них СЕМЬ бухгалтеров. И они всегда в работе по самые уши
07:08:23 08-05-2023
"Здорово!" Был у нас в селе 1 банкомат. Убрали. В автобусах за проезд (в город) требуют только наличные - 110р. Кассовых аппаратов в автобусах и в помине не было... А село не маленькое Бобровка Первомайского района. Всё для людей!