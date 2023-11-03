Карты UnionPay "Русского стандарта" перестали работать за границей

На территории РФ карты китайской платежной системы по-прежнему действительны

03 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

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Карты китайской платежной системы UnionPay банка "Русский стандарт" перестали работать за рубежом с 3 ноября. Об этом пишет ТАСС.

В службе поддержки банка изданию рассказали, что карты UnionPay остаются действительными на территории РФ. Кроме того, выпущенные банком карты "Мир" продолжают работать в некоторых странах.

2 ноября Минфин США ввел санкции против крупных российских банков. Под ограничения попали "Почта Банк", "Русский стандарт", "Хоум Кредит", АФК "Система, ХКФ Банк, "Арктик СПГ 2", а также Санкт-Петербургская биржа.

В общей сложности в санкционный список вошло более 190 компаний, в том числе из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии и других стран.