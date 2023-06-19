В 2024 году 1 мая выпадает на среду, поэтому отдыхать россияне должны были бы всего один день. Однако Минтруд придумал многоходовку, сохранив при этом в полном объеме длинные новогодние каникулы.

Суббота, 27 апреля, станет рабочей – за нее мы отгуляем в понедельник, 29-го. А выходным вторник, 30 апреля, сделают благодаря переносу одного дня с ноябрьских праздников. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков "Известиям".

Для тех, кто запутался: отдыхать будем с 28 апреля по 1 мая.