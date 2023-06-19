Сколько дней россияне будут отдыхать на майские праздники в 2024 году
Жителей РФ ждут длинные майские выходные
19 июня 2023, 14:42, ИА Амител
Последние несколько лет Минтруд "откусывал" несколько дней от новогодних каникул, чтобы, в частности, удлинить майские праздники и россияне могли на них как следует отдохнуть. В 2024 году от этой практики ведомство отказалось. Сколько в итоге будем отдыхать на Первомай, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Сколько продлятся майские праздники в 2024 году
В 2024 году 1 мая выпадает на среду, поэтому отдыхать россияне должны были бы всего один день. Однако Минтруд придумал многоходовку, сохранив при этом в полном объеме длинные новогодние каникулы.
Суббота, 27 апреля, станет рабочей – за нее мы отгуляем в понедельник, 29-го. А выходным вторник, 30 апреля, сделают благодаря переносу одного дня с ноябрьских праздников. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков "Известиям".
Для тех, кто запутался: отдыхать будем с 28 апреля по 1 мая.
Сколько дней отдыхаем на День Победы?
А сколько дней продлятся новогодние каникулы?
Новогодние каникулы у многих начнутся еще в субботу, 30 декабря. А продлятся они по 8 января включительно, 9 нужно будет выйти на работу.
О том, как мы будем отдыхать в 2024 году на другие праздники, читайте в нашем материале.
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