Специалист рассказал, от чего выпадают волосы и поможет ли их пересадка

22 февраля 2025, 08:35, ИА Амител

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Dall-E

Крепкие, густые, здоровые волосы – один из главных атрибутов красоты. И если они вдруг "посыпались", нужно немедленно бить тревогу и действовать. Почему волосы начинают выпадать, как остановить это безобразие и что для этого нужно – журналистам amic.ru рассказал барнаульский трихолог Роман Петраков.

Как понять, что у вас проблема?

Волосы у человека выпадают постоянно. Пройдя жизненный цикл, волос умирает и выпадает, а на его месте вырастает новый – это естественный процесс. Другое дело – алопеция: это патологическое выпадение волос. Если вы замечаете, что во время мытья или расчесывания волос стало выпадать много больше, чем обычно, если налицо их общее поредение, истончение – пора бить тревогу.

Как часто встречается алопеция?

Более чем у 80% населения, причем примерно в одинаковых пропорциях у мужчин и женщин.

Однако у мужчин чаще встречается наследственная андрогенная алопеция. При этом типе заболевания человек лысеет с возрастом на фоне гормональных изменений, преимущественно в области пробора, на макушке и в височной зоне.

Почему волосы выпадают?

Много факторов: стресс, одновременный прием слишком большого количества лекарств или же прием специфических сильнодействующих препаратов, воздействие радиации, различные заболевания – это самые распространенные провокаторы алопеции, говорит специалист.

Например, нередко люди, перенесшие ковид, отмечают, что волосы "полезли горстями". Истончаются и выпадают волосы и при остеохондрозе шейного отдела позвоночника, бронхиальной астме. Но "классикой" сопутствующих алопеции заболеваний считаются болезни желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы:

"Не зря же говорят: "Проблемы с кожей? Проверьте кишечник!" А что такое волосы? Это придатки кожи, растущие из эпидермиса. Так что если есть проблемы с волосами, заняться здоровьем кишечника совсем не помешает", – указывает Роман Петраков.

Может ли алопеция затронуть ресницы, брови, бороду?

Да. Так бывает при гнездной (очаговой) алопеции. Выпадение начинается с небольшого очага, обычно круглой формы. Постепенно он растет либо рядом появляется много новых аналогичных.

"В своей практике я встречал пациентов, которые жаловались на выпадение волос на лице, по телу, но при этом на волосистой части головы все было в порядке", – рассказал врач.

Основных причин гнездной алопеции две.

Первая – дефицит микроэлементов, чаще – железа и ферритина (следите за их уровнем с помощью анализа крови).

Вторая – аутоиммунный сбой, когда собственный иммунитет начинает воспринимать волосяные фолликулы как нечто чужеродное и борется с ними. Чаще всего это происходит после сильного стресса.

К какому врачу обращаться, если посыпались волосы?

В идеале – к трихологу. Но таких специалистов мало.

"Трихолог – это, по сути своей, дерматолог, который прошел соответствующее повышение квалификации. Поэтому если у вас нет возможности попасть к трихологу, идите к дерматологу. Хоть у него и нет оборудования для специализированной диагностики, первичный трихологический прием он вполне может провести", – советует Петраков.

Как понять, что это алопеция и какие анализы нужны?

Начинается все со сбора анамнеза и жалоб. "Иногда этого бывает вполне достаточно, чтобы поставить диагноз. Многие люди к анкетированию относятся скептически, однако честные ответы пациента на правильные вопросы врача нередко позволяют сократить затраты на анализы", – говорит трихолог.

Также врач может назначить общий и биохимический анализы крови, чтобы оценить общее состояние организма. Может потребоваться анализ крови на гормоны щитовидной железы. А также могут назначить индивидуальные для каждого пациента методы диагностики.

Если прием ведет трихолог, то в диагностический алгоритм включается трихоскопия: осмотр волосистой части головы с помощью специального аппарата – трихоскопа. Такой микроскоп с несколькими объективами для решения разных задач.

Трихоскопия позволяет оценить состояние кожи, качество фолликулов и стержня, общую плотность волос, увидеть патологию сосудистой сети. На трихоскопе очень хорошо видно наличие вэллусных, или пушковых волос. Аппарат позволяет определить: новые ли это волосы (значит, есть надежда на восстановление) или "обломыши".

Как лечится алопеция?

Алопеция бывает обратимая и необратимая.



При обратимой алопеции применяют методы наружной терапии и инъекции. Дополнительно назначают витаминные комплексы.

"Наружную терапию пациент может проводить самостоятельно дома – но обязательно после диагностики и консультации с врачом. В лечении алопеции существует много важных нюансов. Например, при гнездной алопеции втирание в кожу головы стимуляторов роста в активную фазу выпадения, когда идет воспалительный процесс, даст даже обратный эффект – очаг разрастется еще больше", – предупреждает Роман Петраков.

Инъекционное лечение алопеции включает два метода – мезотерапия и плазмолифтинг (PRP).

Мезотерапия используется, когда необходимо восстановить местные дефициты специфических витаминов и минералов.

PRP-терапия направлена на укрепление фолликулов и на продление фазы роста – чтобы волосы так интенсивно не выпадали в дальнейшем. PRP-сыворотка изготавливается из биоматериала пациента: кровь забирается в пробирку со специальным антиагрегантом, затем обрабатывается в центрифуге, и на выходе получается обогащенная тромбоцитами плазма крови. Ею по периметру обкалывается вся проблемная зона.

При необратимых видах алопеции происходит тотальное повреждении фолликулов и они погибают навсегда. Это бывает при травмах и различных воспалительных процессах на голове, в результате которых остаются безволосяные рубцы или гладкая ткань.

"Когда фолликулов нет, волосы уже не вырастут никогда. Но лечение все равно назначается. Необратимые аллопеции имеют тенденцию к прогрессированию, то есть разрастанию проблемной зоны, терапия необходима, чтобы остановить этот процесс", – объяснил Петраков.

А можно ли пересадить волосы?

По словам Романа Петракова, таких пациентов трансплантологи берут неохотно – засадить идеально чистую лысину не просто, да и не все фолликулы в итоге приживутся.

Подсадка фолликулов обычно выполняется при андрогенной алопеции, когда речь идет о поредении, а не тотальной утрате волос. Волосы вместе с фолликулами берутся из какой-то другой зоны тела самого человека.

Кроме того, у человека на разных участках тела растут разные типы волос, поэтому итог трансплантации не всегда оказывается симпатичным.

"Я не слышал, чтобы подобные процедуры проводились в Барнауле. Так же, как ничего не слышал и об искусственном выращивании волос для пересадки, их печатании на 3D-принтере и других подобных технологиях".

Помогут ли шампуни для роста волос?

Увы – нет. Чтобы действующее вещество проникло на уровень залегания фолликула, оно должно находиться на коже 45-60 минут.

"Но нельзя сказать, что шампуни для роста волос совсем не работают. За счет действующих компонентов они оказывают раздражающее действие на кожу и усиливают кровоток, что укрепляет стержень. Но воздействия на фолликулы от них нет никакого", – считает врач.

А народные средства помогают?

Далеко не все. Луковые, чесночные маски и даже репейное масло не работают вообще, утверждает врач. А лук и чеснок еще и раздражают кожу, что может привести к развитию дерматита. Перцовые маски отлично стимулируют кровоток и улучшают качество стержня, но самостоятельно готовить их врач не рекомендует: можно переборщить с дозировкой и получить ожог. Зато отвар крапивы отлично ухаживает за сухим и тонким типом стержня.

Как долго лечить алопецию?

С учетом средней скорости роста волос 1,5 сантиметра в месяц лечение займет от восьми месяцев.

Кому не грозит алопеция?

Прежде всего, тем, кому повезло с генетикой, чьи волосы попали в счастливые 15–20%, не чувствительных к изменению уровня гормонов в организме. А еще самые устойчивые – волосы кавказского типа, имеющие темный (не обязательно черный) слегка волнистый, но чаще прямой и очень плотный стержень. Обладателям таких волос алопеция точно не грозит.