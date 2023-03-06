"Станем Бийском и Рубцовском". Какие проблемы тормозят строительную отрасль Барнаула

В ближайшие годы количество построенных многоквартирных домов будет сокращаться

06 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительная отрасль Барнаула хоть и демонстрирует высокие показатели по вводу жилья, сталкивается с большим количеством проблем. Одна из самых тяжёлых – нехватка свободных земельных участков под новые ЖК. Компании уже много лет просят у властей, чтобы в Барнауле появился график вывода территорий на торги, благодаря которому девелоперы могли бы планировать работу на ближайшие три-пять лет. Однако пока такого документа нет. Об этом эксперты говорили на расширенном заседании Союза строителей Алтайского края.

Сокращение заделов

В 2022 году в Алтайском крае застройщики ввели в эксплуатацию 923 тыс. квадратных метров жилья, что на 7% меньше показателей 2021 года. Доля многоквартирных домов – 453 тыс. "квадратов", или 72 здания. Это на 20% меньше данных 2021-го. Объём индивидуального жилищного строительства, напротив, вырос на 13% – до 470 тыс. квадратных метров.

Сокращение объёмов вводимых многоквартирников, вероятно, продолжится и в 2023 году, предполагают эксперты.

Дело в том, что уровень незавершённого строительства (дома, которые компании сейчас возводят) стремительно сокращается. И это тянет за собой множество проблем.

"Объём незавершённого строительства за последние три года сократился почти в два раза – с 1,3 млн квадратных метров до 650 тыс. "квадратов". Снижение объёмов жилищного строительства приведёт к сокращению количества работающих в отрасли и увеличению безработных, к снижению производства строительных материалов и бюджетных платежей", – отметил директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

"Регионы тускнеют"

Замедление строительных темпов компании во многом связывают с нехваткой земельных участков под комплексное возведение домов. Власти Барнаула обещают выделить в новом генплане города территории на правом берегу Оби и недалеко от аэропорта, но эта перспектива не ближайших пары лет. Компании готовы даже за свой счёт готовить площадки, однако пока этот механизм не прописан законодательно.

"Основная проблема – это невозможность привлечь бизнес к формированию земель. Если я сформирую участок, а его выставят на аукцион, придёт другой и выкупит, зачем тогда заниматься? Земельные участки находятся в городской, региональной, федеральной собственности. Комитет по архитектуре Барнаула не очень заинтересован (в предоставлении земель, – прим. ред.), денег в бюджете нет, а бизнес привлечь нельзя. Нужно формировать самому комитету, заниматься целенаправленно, медленно, спокойно", – отметил руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Застройщики настаивают, чтобы власти сформировали графики вывода земли на торги на пять лет вперёд. В этом документе должны быть не только даты аукционов, но и аналитика, расчёты по развитию транспортной и инженерной инфраструктур. На основе прогнозов компании и будут строить планы.

Кроме того, в крае, по мнению экспертов, нужно сформировать особую структуру, которая будет заниматься планированием и подготовкой земельных участков.

"Есть механизмы по финансированию дорожной, транспортной, социальной инфраструктуры для нового жилья. Они работают в других регионах. Необходимо создать дочернее общество субъекта РФ. В крае такого общества нет. Создание необходимой региональной структуры позволило бы решить проблему, так как появилась бы возможность комплексного развития территорий", – отметил Ширшов.

Региональные власти, по мнению Юрия Гатилова, должны создавать и продвигать различные программы для развития стройкомплекса, как это происходит в других регионах страны. В противном случае возведение жилья (и социальных объектов) в крае практически остановится.

"Регионы тускнеют, тускнеют, тухнут. Если мы не будем шевелиться, со временем однозначно мы станем Бийском и Рубцовском: да не будет здесь ничего строиться!" – уверен Юрий Гатилов.