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"Станем Бийском и Рубцовском". Какие проблемы тормозят строительную отрасль Барнаула

В ближайшие годы количество построенных многоквартирных домов будет сокращаться

06 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительная отрасль Барнаула хоть и демонстрирует высокие показатели по вводу жилья, сталкивается с большим количеством проблем. Одна из самых тяжёлых – нехватка свободных земельных участков под новые ЖК. Компании уже много лет просят у властей, чтобы в Барнауле появился график вывода территорий на торги, благодаря которому девелоперы могли бы планировать работу на ближайшие три-пять лет. Однако пока такого документа нет. Об этом эксперты говорили на расширенном заседании Союза строителей Алтайского края.

Сокращение заделов

В 2022 году в Алтайском крае застройщики ввели в эксплуатацию 923 тыс. квадратных метров жилья, что на 7% меньше показателей 2021 года. Доля многоквартирных домов – 453 тыс. "квадратов", или 72 здания. Это на 20% меньше данных 2021-го. Объём индивидуального жилищного строительства, напротив, вырос на 13% – до 470 тыс. квадратных метров.

Сокращение объёмов вводимых многоквартирников, вероятно, продолжится и в 2023 году, предполагают эксперты. 

Дело в том, что уровень незавершённого строительства (дома, которые компании сейчас возводят) стремительно сокращается. И это тянет за собой множество проблем.

"Объём незавершённого строительства за последние три года сократился почти в два раза – с 1,3 млн квадратных метров до 650 тыс. "квадратов". Снижение объёмов жилищного строительства приведёт к сокращению количества работающих в отрасли и увеличению безработных, к снижению производства строительных материалов и бюджетных платежей", – отметил директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

"Регионы тускнеют"

Замедление строительных темпов компании во многом связывают с нехваткой земельных участков под комплексное возведение домов. Власти Барнаула обещают выделить в новом генплане города территории на правом берегу Оби и недалеко от аэропорта, но эта перспектива не ближайших пары лет. Компании готовы даже за свой счёт готовить площадки, однако пока этот механизм не прописан законодательно.

"Основная проблема – это невозможность привлечь бизнес к формированию земель. Если я сформирую участок, а его выставят на аукцион, придёт другой и выкупит, зачем тогда заниматься? Земельные участки находятся в городской, региональной, федеральной собственности. Комитет по архитектуре Барнаула не очень заинтересован (в предоставлении земель, – прим. ред.), денег в бюджете нет, а бизнес привлечь нельзя. Нужно формировать самому комитету, заниматься целенаправленно, медленно, спокойно", – отметил руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Застройщики настаивают, чтобы власти сформировали графики вывода земли на торги на пять лет вперёд. В этом документе должны быть не только даты аукционов, но и аналитика, расчёты по развитию транспортной и инженерной инфраструктур. На основе прогнозов компании и будут строить планы.

Кроме того, в крае, по мнению экспертов, нужно сформировать особую структуру, которая будет заниматься планированием и подготовкой земельных участков.

"Есть механизмы по финансированию дорожной, транспортной, социальной инфраструктуры для нового жилья. Они работают в других регионах. Необходимо создать дочернее общество субъекта РФ. В крае такого общества нет. Создание необходимой региональной структуры позволило бы решить проблему, так как появилась бы возможность комплексного развития территорий", – отметил Ширшов.

Региональные власти, по мнению Юрия Гатилова, должны создавать и продвигать различные программы для развития стройкомплекса, как это происходит в других регионах страны. В противном случае возведение жилья (и социальных объектов) в крае практически остановится.

"Регионы тускнеют, тускнеют, тухнут. Если мы не будем шевелиться, со временем однозначно мы станем Бийском и Рубцовском: да не будет здесь ничего строиться!" – уверен Юрий Гатилов.

Комментарии 37

  • Покупателей у них не хватает. Весь новострой стоит наполовину, если не больше, пустой. Потому что у города вообще нет никаких перспектив на будущее. Без дотаций из Москвы здесь вообще всё моментально встанет мёртвым колом. А они будут только сокращаться из-за СВО и новых территорий.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Мафия. Отжали общественные пространства, продолжают нагло диктовать с угрозами свои условия.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Стоить что бы что.....? полный город новостоек которые не заселены... кругом одни обьявление сдам в аренду это наверно говорит о том что люди здесь либо деньги вкладывают в недвижку а в дело ее пустить уже не так выгодно. Где работать, где учиться, где ОТДЫХАТЬ? где СПОРТОМ заниматься? мы не Москва к нам толпами жить никто не едет, а если и будет ехать то где работать?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Ценник упадет, и все начнется, а по завышенному в 3 раза покупать дураков нет!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Сколько квадратов жилья приходиться на одного жителя?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Население города вместе с детьми около 630 000. Если верить источникам, жилой фонд около 14 000 000. И теперь разделите, и получите, что строить-то и некому :( . Согласна, что строительство - один из локомотивов экономики (некоторые цивилизации только на стройке и существовали) , но мир-то изменился в сторону информации. Пора бы уже думать за будущее, заниматься повышением образования и комфортом существования оставшихся людей. Мы ж вымираем.
    06 марта, Гость   Ответить
  • В земле проблема!? Вы серьезно? По-моему в людях, отсутствии занятости, платежеспособности, и прочих социальных делах. Поправьте, если ошибаюсь.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Застройщики, вы вообще обнаглели? Считать наз за идиотов могут только идиоты. Городу не нужно СТОЛЬКО жилья. К тому же магистралей для его пересечения даже не планируется, а значит вместо действительно города будет город-в вечном транспортном коллапсе. Вон на Советской Армии какие домины, каждый как крупная деревня, а расширения дорог для их обслуживания не планируется. И еще раз - с каких это щей город вам должен? Страх совсем потеряли? Рэкетом себя возомнили на своих сходняках для убогих? Вы имеете право облуживать только нужды города, а не диктовать ему условия. Не нравится - разъезжайтесь из края чтоб вами даже не пахло.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Позапрошлый год минус 1 млн. жителей в стране, прошлый 600 тыс. Кому строим и строим ли то что реально нужно? Непонятные планы. Да ветхое жилье надо сносить и строить, но остальное? Кого то еще с деревень ждем?
    06 марта, Гость   Ответить
  • "Какие проблемы тормозят строительную отрасль Барнаула" Да все как обычно, всего две проблемы: жадность и тупость...
    06 марта, Гость   Ответить
  • иными словами - отдайте земли, желательно даром, желательно с инфраструктурой, обещаю, я сделаю всё красиво (но не точно!)
    06 марта, Гость   Ответить
  • Достаточно было написать одну строчку - Тотальное обнищание населения...!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Не надо строить очень высокие дома! Тогда и пробок меньше будет!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Жилье нужно, и более качественное, хотя бы для тех людей, что живут в общежитиях
    06 марта, Гость   Ответить
  • Строить нужно больше. Иначе цены на квадрат ниже 100 тыс. руб. не упадут. А нужно стремиться хотя бы в диапазон 50-70 тыс. руб. за новострой эконом сегмента. Дайте уже строителям земли столько, сколько им нужно, страна то у нас большая
    06 марта, Гость   Ответить
  • Не нужны нам эти многоэтажки. Если надо, пусть сносят частный сектор, район ВРЗ, НАХАЛОВКУ. А то лес рубят, гору застраивают. Не надо нам таких новостроек.
    06 марта, Гость   Ответить
  • А в Рубцовске и Бийске почему бы не строиться. Хотя бы для переселенцев из аварийного и сирот по федеральной программе.Всё бы люди в городе остались. А так дают компенсацию и жители уезжают в другие регионы.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Ну-ну, нет земли, конечно! ))) поток кто не даёт застраивать? Челюскинцев частный сектор? Малахова/эмилька (где дачи)? Петрова/советской армии/телефонная? Точечную застройку кто отменял? Другой вопрос, что там им неинтересно, потому что куча геморроя со сносом, коммуникациями и просто вопрос в темпах развития района (на начальном этапе мало интереса будет у покупателей, пока массово не застроится). Да и цены видимо придётся пониже делать пока кругом будут развалины... Вот и неохота туда заходить. Надо чистый участок, желательно с коммуникациями и подъездами удобными и в хорошем, развитом месте с инфраструктурой, а таких и правда уже почти нет... Насчёт правого берега тоже так и не понял сути проблемы... "Мы готовы облагородить и подготовить участок, но боимся, что мы приготовим, а зайдут другие... " Какие другие то??? У нас в городе 4-5 самых крупных девелоп... ,терпеть не могу это слово, застройщика! Что, неужели не смогут ради общего дела собраться вместе, договориться, коллективно вложиться в эту территорию на общую дальнейшую перспективу и работать потом??? Ведь в конечном итоге всё равно вместе всё застраивать... Короче, ерунда какая то...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, живите сами в человечниках а мне и в своем доме хорошо
    06 марта, Гость   Ответить
  • Любой город растет и развивается вокруг какого-то производства. Сам Барнаул образовался вокруг сереброплавильного завода. В начале 20 века населения было как сейчас в Алтайке. Дорос до 630000. Чтобы дальше расти и развиваться нужен какой-то толчок. Почему об этом не думают власти города и Алтайского края? Разве не для этого они поставлены? Без новых заводов и фабрик, которые будут работать на всю страну и поставлять продукцию за рубеж, ничего не будет. Город будет вымирать, а молодые люди после окончания университета уезжать, так как развития и работы нет. Об этом все говорят говорят, а воз и ныне там. Никто ничего не делает, только распродают земли под застройку. Строительство это хорошо, эта отрасль хоть как-то держит на плаву город, но при таком раскладе как сейчас, перспектив не будет. Для того, чтобы строительство росло и развивалось, нужен постоянный приток населения. А люди едут туда, где денежный поток, где производство. Уже много лет население не растет, все застопорилось. Неужели ни одной мысли нет, как из этого всего выходить? Наймите специалистов из других регионов, может они что-то подскажут, если уж местные ни на что не способны, и сидят там по-блату.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Строить можно и дороги - в экономику те же налоги и такая же занятость! На застройщиках не зацикливаемся.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гостю "Любой город растет и развивается вокруг какого-то производства. Сам Барнаул образовался вокруг сереброплавильного завода" -------------------------------------------- Так было раньше. Сейчас у нас постиндустриальное общество и сфера услуг играет основную роль. Это раз. Барнаул 630 тыс. чел. Это цифра нерелевантна от слова совсем. Нужно смотреть на общую цифру жителей в крае. В 1991 г было 2.6 млн., сейчас примерно 2.15 млн., из которых около 1 млн. это пока еще сельские жители официально. Неофициально, определенная их часть уже приобрела недвижимость в Барнауле, но прописка пока деревенская (мотивов для этого много). Задел для такого переселения еще есть и он не так мал. Эти люди будут жить на два адреса (условное Мамонтово и Барнаул) и это нормально в рамках концепции "Барнаул - агрогород будущего". Застройщики все делают правильно, застраивая Барнаул. Потенциал для роста спроса есть, еще нужно поселить в Барнаул таким образом 500-700 тыс. чел.
    06 марта, Гость   Ответить
  • А сколько барнаульцев, сохранив прописку, свалили отсюда? То на то и вышло. И где у деревенских деньги? Продав дом в деревне, даже хороший, не хватит на первоначальный. Да и губер прямо так и сказал: держать не будем, пусть уезжают.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А что они тут делать будут, эти 500-700 тысяч? Где работать будут?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость,"...Сейчас у нас постиндустриальное общество и сфера услуг играет основную роль. .." Это вы китайцам расскажите. Китай начал расти и развиваться именно на различных производствах. Германия - это производства. Дурачкам лапшу вешают про постиндустриальное общество, чтобы уничтожить конкурентов. Все страны без производств влачат жалкое существование.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас у нас постиндустриальное общество и сфера услуг играет основную роль. ***** Тут сразу возникает сакраментальный вопрос: а деньги-то откуда на всё это?
    06 марта, Гость   Ответить
  • "сфера услуг играет основную роль" - когда в развитых экономиках производительность труда растет настолько , что мало людей производят много еды и много товаров - появляется необходимость это как-то сбывать, делить на всех. Вот тогда и разбухает сфера услуг. Если еды и товаров не будет - то нечего делить, и нафиг никому не нужны ваши услуги. Вспомните 90-е.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Я живу в частном секторе, это один из видов городской застройки!!! У меня новый дом в центре, земля в частной собственности, почему я должна отдать свой участок и дом какому то варюге, что бы он построил и денежки в карман. Или люди в частных домах в России, а точнее Алт. кр., г. Барнауле второго сорта, или быть может мы не имеем прав. Попробуют пусть сунутся к нам-ПОРВЕМ!!!!!!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А что они тут делать будут, эти 500-700 тысяч? Где работать будут? ************************** Они будут работать в с/х, жить будут на два адреса: в деревне вблизи места проведения с/х работ и в Барнауле - в несезон или в выходные. Они и сейчас уже так делают и весьма активно. Более того, я прогнозирую обратный отток городских жителей в деревни для участия в с/х работах таким же образом, так что все скоро смешается (не будет понятия городской житель или сельский). Обратный отток начнется скоро, т.к. уровень дохода в деревне будет выше, но для этого придется освоить востребованные на селе профессии.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора строить социальное жилье, а то с такими ценами, желающих покупать скоро совсем не будет. А так и отрасль поддержите и люди будут жить в нормальных условиях. Только квартиры должны быть нормальные.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Бред, население города сокращается, не надо столько строить многоэтажек. И руки прочь от дач, частного сектора и правого берега Оби!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Один строитель даёт работу 7-15 смежникам. Тормознуть стройку в Барнауле - город начнёт умирать. Альтернативного развития нет для города сейчас. Огромные деньги в сельхозке, но городу от этого особенно никак. Те кто кричат хватит строить не видят дальше своего носа.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, кажется кто то пересмотрел фантастику, в деревне жить городской уже не сможет, ходить в уличный толчок, где нет нормальной больницы, и пахать уже давно все отвыкли это в ССР делалось под палку, а теперь все блогеры, менеджеры, молодежь в Барнауле работает в банке, кол центре, кассирами, в ресторанах, кто то курьерами никто из них в деревню не поедит, не надо бредить
    06 марта, Гость   Ответить
  • Расчистите центр от частного сектора(страшно смотреть на гнилушки) и стройте себе на здоровье ваши многоэтажки. Город хоть вид нормальный приобретёт. Жаба давит что придётся поделиться с собственниками.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а где еду,одежду, мебель и т.д и т.п услугами
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ох уж эти сказочки ух ож эти сказочники
    07 марта, Гость   Ответить
  • Барыги никак не нажрутся...
    07 марта, Гость   Ответить
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