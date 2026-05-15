Стартовало голосование конкурса "Звезда Амик. Дети"
Выбирайте, кому отдать свой голос
15 мая 2026, 16:55, ИА Амител
Голосование в рамках конкурса "Звезда Амик. Дети" начинается. Благодарим всех за присланные фото! Мы очень долго выбирали финалистов (десять в каждой возрастной группе) и наконец готовы объявить, что голосование в нашей группе во "ВКонтакте" стартовало. Оно завершится 21 мая.
Голосование доступно для наших подписчиков в ВК.
Переходите по ссылке и выбирайте, кому отдать свой голос. Напомним, победителей в каждой номинации (всего шесть человек) торжественно наградят 24 мая во время "Фестиваля красоты" в банкетном зале "Времена года" под вспышки камер и под свет софитов! Их ждут подарки от партнеров и признание Барнаула!
Желаем всем удачи!
Генеральный партнер конкурса — ТРЦ "Арена". Партнеры конкурса — развлекательный центр "Вот это да!", студия дизайна волос "Просто", визуальная мастерская "Просто", фотограф Екатерина Алеева, модельная школа Романа Попова.
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