Барнаульский застройщик "Два этажа" снизил ставки по госпрограммам

20 ноября 2023, 13:40, ИА Амител erid: LjN8Jx14o

Дом от компании "Два этажа" / Фото предоставлено застройщиком

Последние шесть лет в Алтайском крае стабильно растут объемы частного домостроения. Если за 2018 год в регионе возвели 254 тыс. квадратных метров, то с января по сентябрь 2023-го – уже 470 тыс. Эксперты предполагают, что по итогу года показатель составит рекордные 550-600 тыс. "квадратов", опередив многоквартирный фонд. За "скучными" цифрами скрывается простая истина: жить в собственном доме хотят все больше и больше семей. Тем более что купить или построить его можно в ипотеку с выгодными ставками. Сколько сейчас стоят новые дома в пригороде Барнаула и как оформить кредит по госпрограмме всего под 6% – в материале amic.ru.

Ниже низкого

Бум на частное домостроение (кстати, по всей России) вынудил банки сформировать различные продукты для этой сферы. Одно из последних нововведений произошло в конце 2021 года: тогда программу господдержки, которая работала на покупку квартир в новостройке, сделали доступной для приобретения (строительства) индивидуального дома. Кредит по ней выдают от 8%.

Однако барнаульский застройщик "Два этажа", который работает на рынке с 2015 года, снизил проценты по госпрограммам для своих клиентов. Так, по господдержке ставка составляет всего 6%, по семейной ипотеке – 4% вместо 6%, для IT*-специалистов – 4% вместо 5%.

Как это возможно? Все просто: до 2% застройщик субсидирует банку самостоятельно, кредитная организация снижает ставку для заемщика. И это условие распространяется на весь срок ипотеки – не важно, взял ли кредит на 5 лет или на 20. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости дома.

"Ипотека – это один из главных инструментов в приобретении собственного дома. Наша компания официально аккредитована Сбербанком, Россельхозбанком, АкБарсБанком, ПочтаБанком и другими организациями: для комфорта и удобства получения специальных условий ипотеки мы прошли многоступенчатую систему отбора и верификации в главных банках страны", – отметил соучредитель компании Андрей Берг.

Также застройщик работает по программе Сельской ипотеки. Кредит по ней выдают под 3%. Несмотря на то, что в августе-сентябре банки заявляли о том, что приостановят ее работу (до тех пор, пока ставка Центробанка не снизится), программа продолжает действовать.

Дом от компании "Два этажа" / Фото предоставлено застройщиком

Жизнь с комфортом

Сейчас в каталоге проектов компании – несколько десятков вариантов площадью от 65 до 200 квадратных метров. Есть уже и строящиеся дома, срок сдачи которых подойдет в ближайшее время. Они находятся в активно застраивающихся микрорайонах и ЖК близ города.

Компания выбирает для работы поселки, которые максимально комфортны для жизни. Так, например, в ЖК "Палитра" в Фирсово сразу будут не только качественные и стильные дома, но и дороги, и система освещения, и централизованный вывоз мусора.

Многое из этого уже реализовано. Интересно, что с наступлением холодов компания не прекращает работы: современные материалы и технологии позволяют это делать без снижения качества. Не влияет сезон строительства и на цены.

Дом от компании "Два этажа" / Фото предоставлено застройщиком

По словам Андрея Берга, сейчас один из самых популярных проектов у барнаульцев – это дом 85 квадратных метров. Его цена в предчистовой отделке вместе с земельным участком составляет от 8 млн рублей. Это около 100 тыс. рублей за "квадрат". Для сравнения: средняя стоимость квартиры в новостройке Барнаула составляет 130-150 тыс. рублей за кв. м.

"Стоимость дома напрямую зависит от площади земли. Но в итоге покупатель получает готовый к ремонту дом и участок, где может разместить гараж, парковочные места для автомобилей. Квартиры сдают в черновой отделке: нужно сделать электрику, заштукатурить и зашпатлевать стены и только потом можно приступать к ремонту. Это значительные затраты", – отмечает Андрей Берг.

Так что сейчас самое время покупать дом: и выбор есть, и цены до старта нового строительного сезона весной 2024 года уже не вырастут, и ставки по ипотеке пока ну очень приятные.

* IT (АйТи).

"Два этажа"

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ИП Берг Андрей Анатольевич

Семейная ипотека от Сбербанка. Возраст на момент предоставления кредита – не менее 18 лет или не менее 21 года, если цель кредита – рефинансирование или строительство жилого дома; возраст на момент погашения кредита – 75 лет; стаж работы – не менее трех месяцев на текущем месте работы; период действия программы – до 1 июля 2024 года для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года родился ребенок или уже есть двое и более детей, которые младше 18 лет или до 31 декабря 2027 года – для семей, в которых до 31 декабря 2023 родился ребенок-инвалид; цель кредита – приобретение готового или строящегося жилья, строительство жилого дома; макс. сумма кредита – 6 000 000 рублей для кредитуемых объектов в других регионах; срок кредита – до 30 лет; первоначальный взнос – от 20,1%; ставка – 6 %.

Господдержка Сбербанк. Период действия программы – банк заключает кредитные договоры до 01.07.2024; цель кредита – покупка готового или строящегося жилья от юрлица или ИП, покупка дома от юрлица или ИП, постройка дома самостоятельно или с помощью юрлица или ИП; кредит не предоставляется на приобретение недвижимости на вторичном рынке, на покупку апартаментов, на рефинансирование действующей ипотеки; макс. сумма кредита – 6 000 000 рублей для кредитуемых объектов в других регионах; обеспечение по кредиту для готового жилья: залог кредитуемого объекта, если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица, для строящегося жилья – залог прав требования на строящееся жилье, если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица; возраст на момент погашения кредита – 75 лет; ставка – 8%; первоначальный взнос – от 20,01%, возраст на момент предоставления кредита – не менее 21 года, если цель кредита строительство жилого дома.

Сельская ипотека. Выдается на готовое жилье, строительство по договору подряда. Ипотеку можно оформить на следующие цели: приобретение жилого дома; покупка земельного участка и строительство на нем жилого дома; максимальная сумма кредита – до 6 000 000 рублей для всех регионов РФ; первоначальный взнос – 20% и более; обеспечение по кредиту – залог приобретаемой недвижимости; ставка – 3%; возраст на момент предоставления кредита – не менее 21 года и не более 65 лет; при этом последний платеж происходит до исполнения заемщику 65 лет; стаж работы – не менее трех месяцев на текущем месте работы, за последние пять лет – не менее одного года общего стажа.

IT-ипотека. Макс. сумма кредита – 18 000 000 рублей для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области; 9 000 000 рублей для Алтайского края РФ на готовое жилье и 6 000 000 для строящегося жилья; первоначальный взнос – от 20,1%; обеспечение для строящегося жилья: залог прав требования на строящееся жилье, если залог прав требования невозможен, нужен залог другой недвижимости или поручительство физлица на период строительства; обеспечение для строительства жилого дома: на период строительства – залог другой недвижимости или поручительство физлица, после строительства – залог жилого дома; базовая ставка – 5%; возраст получения кредита – от 18 до 50 лет включительно. Основные требования: заемщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий. Компания должна: находиться в России, иметь аккредитацию Минцифры РФ. Для заемщиков в возрасте до 35 лет включительно нет требований к доходу. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет включительно средняя зарплата за последние три месяца и более с учетом НДФЛ должна быть: от 150 000 рублей в месяц, если ваша компания зарегистрирована в Москве, от 120 000 рублей в месяц, если ваша компания зарегистрирована в городе-миллионнике, кроме Москвы, от 70 000 рублей в месяц, если ваша компания зарегистрирована в других городах.

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