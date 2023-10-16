Мокрый фасад и плоская крыша. Какие дома на земле будет модно строить в 2024 году

Эксперты рассказали, какие будут тренды в сфере строительства загородных домов

16 октября 2023, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KWqvL

Дом от СК "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

Спрос на малоэтажное жилищное строительство в Барнауле и его пригороде продолжает расти. Как и желание барнаульцев переезжать не просто в дом, а в красивый и надежный дом в благоустроенном поселке. А что сейчас красиво? Какие дизайнерские и технологические решения сейчас в тренде? Об этом amic.ru (амик.ру) рассказали Андрей Берг и Валентин Бондаренко, эксперты, руководители строительной компании "Два этажа", ставшей победителем премии "Народный знак качества" в номинации "Застройщик года".

Эта компания сейчас занимается застройкой части ЖК "Палитра", расположившегося в 15 минутах от центра Барнаула – в селе Фирсово. И это как раз отличный пример коттеджного поселка, привлекательного как внешне, так и внутренне, благодаря развитию инфраструктуры.

"Думаю, многие заметили, как за последние несколько лет поменялась мода на загородные дома: уходит большая этажность, сокращается общая площадь, трансформируется внешний вид – фасады, кровля, а также технологии, призванные повысить качество жизни в доме. Мы тщательно следим за всеми новшествами в сфере ИЖС, учимся у коллег из других регионов и делаем загородную жизнь ближе и комфортнее для всех, кто этого пожелает. Можно смело сказать, что мы воплощаем мечту в реальность", – отметил Андрей Берг.

1 Простота и сдержанность цветовых решений в фасадной отделке Ушли яркие оттенки (синие, красные и коричневые кровли, желтый кирпич), в основном используется ахроматическая гамма в белых, серых и черных цветах с добавлением натурального дерева. "Два этажа" в 98% случаев уже сегодня использует для строительства домов бетонный кирпич "черный перец", кашированные окна цвета "антрацит", кровлю и водосточную систему в цвет окон.

2 "Мокрый фасад" В Сибири по-прежнему остается популярна кирпичная отделка фасадов, тем не менее все чаще люди выбирают камешковую штукатурку в стиле "мокрый фасад" для оформления экстерьера дома. В европейской части России этот тренд малоэтажного строительства используется давно, в Барнауле его активно развивает СК "Два этажа".

3 Комбинирование материалов при отделке фасада Собственникам загородных домов все чаще хочется выделить свой дом из ряда других, сделать его стильным и запоминающимся. Так, в моду вошли комбинированные фасады в различных вариациях – декоративная штукатурка и деревянный планкен, кирпич и деревянный планкен. "Два этажа" часто используют этот тренд.

4 Объединение пространства кухни и гостиной Тренд на самом деле уже не новый, но все еще очень востребованный. Все чаще пространство зонируется на общественную зону: кухню-гостиную, которая является сердцем дома, где проходит основная часть жизни – вечера с семьей, досуг, ужины, праздники; и приватную – для отдыха и личных занятий каждого члена семьи. Если посмотреть планировки домов СК "Два этажа", то подобное зонирование используется в каждом доме – от маленького до самого большого.

5 Мастер-спальня Мастер-спальня – это главная спальная комната, которая принадлежит хозяевам дома или родителям большой семьи. Помимо основной комнаты, в ней располагается отдельная гардеробная и отдельный санузел. Например, проект дома One 110 ("Уан 110") от СК "Два этажа", ставший одним из самых популярных в этом году, оборудован именно мастер-спальней.



Дом от СК "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

6 Уменьшение общей площади дома Больше не нужно строить дом в 300 кв. м и несколько этажей, достаточно оптимально использовать предложенное пространство, учитывать эргономичность дома и адаптировать существующие планировки под личные потребности, особенности и сценарии жизни членов семьи, проживающих в доме. СК "Два этажа" уже сегодня подходит к строительству домов своих покупателей индивидуально. Так, например, в популярном проекте "Барн 85" на площади 85 кв. м можно расположить две или три спальни, в зависимости от потребности семьи, или выделить место под кабинет для человека, работающего удаленно. Каждое пожелание будет учтено.











Дом от СК "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

7 Сокращение количества мебели для хранения В 2024 году совсем уйдут в прошлое шкафы и загруженность мебелью для хранения вещей. Стиль минимализм набирает обороты. Для хранения используются гардеробные, кладовые при кухне, а при ограниченном количестве квадратных метров – зигзагообразные ниши между комнатами для установки в них систем хранения. В планировках СК "Два этажа" учтены и эти моменты – ниши под встроенные шкафы, отдельные гардеробные и кладовые сделают хранение удобным, а пространство – более свободным.

8 Естественное освещение в доме Малое количество солнечных и ясных дней делает этот тренд все более актуальным. Современный дом больше не похож на коробку с дырками, в строительстве применяется панорамное остекление, даже в технических помещениях используются узкие окна в пол – это дает много света без ущерба для размещения систем хранения и технического оборудования. СК "Два этажа" уже следует этим трендам, добавляя в свои дома как можно больше дневного естественного света. Это делает их проекты стильными и отличающимися от других. Достаточно взглянуть на популярные дома "Барн 100" или "One 95"



Дома от СК "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

9 Терраса Неотъемлемая часть современного загородного дома – это терраса, которая является одним из самых важных мест в доме. Очень часто ради нее семьи переезжают за город. В теплое время года она дает возможность больше времени проводить на улице, на солнце, наслаждаться природой в комфортных условиях. Террасы могут быть под общей кровлей с домом, открытые или с установкой легкого навеса из дерева – перголы. И да, у СК "Два этажа" большинство домов на продаже – с террасами.

10 Плоская крыша Большинство зданий, выполненных современными архитекторами, имеют четкие геометрические формы. Тенденция распространилась и на загородные дома. Так в нашем регионе стали появляться дома с плоской кровлей. Выглядят они очень стильно и современно, отличаются от стандартной застройки. Более того, имеют ряд преимуществ – практичность, энергоэффективность, удобство планировки дома, простота его внутренней отделки. Если вы еще не видели такого дома, то рекомендуем взглянуть на проект Flat 97 ("Флэт 97") от СК "Два этажа".

"Мы учитываем все веяния строительной моды, но главное остается неизменным – высокое качество. Мы используем качественные материалы, четко соблюдаем строительные нормы, осуществляем надзорный контроль на стороне клиента. Именно это позволяет давать гарантию 10 лет на все построенные нами дома", – подытожил руководитель СК "Два этажа" Валентин Бондаренко.

















Дома от СК "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

"2 Этажа" (ИП Берг Андрей Анатольевич)

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