Стая бездомных собак терроризирует казанскую деревню

Несколько лет назад проблему пытались решить, однако одна из особей скрылась

07 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители казанского поселка Отары пожаловались на стаю бездомных собак, массово убивающих кур. Об этом сообщает InKazan.

По словам читательницы издания, подобные ситуации в поселке уже были – в 2023 году. Тогда она вызвала отловщиков, которые поймали трех из четырех особей.

"Одна скрылась. Теперь она снова создала стаю. Этих собак мы видели не раз. Отгоняли от своего двора, но они снова приходят", – подчеркнула собеседница.

В апреле 2025 года стае удалось проникнуть в два двора и задушить кур. В Отары приезжали зоозащитники, однако собак они не нашли. По мнению жительницы поселка, пока бродячие животные не нападут на взрослого человека или ребенка, "никто даже не пошевелится".