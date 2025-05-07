Стая бездомных собак терроризирует казанскую деревню
Несколько лет назад проблему пытались решить, однако одна из особей скрылась
07 мая 2025, 11:15, ИА Амител
Жители казанского поселка Отары пожаловались на стаю бездомных собак, массово убивающих кур. Об этом сообщает InKazan.
По словам читательницы издания, подобные ситуации в поселке уже были – в 2023 году. Тогда она вызвала отловщиков, которые поймали трех из четырех особей.
"Одна скрылась. Теперь она снова создала стаю. Этих собак мы видели не раз. Отгоняли от своего двора, но они снова приходят", – подчеркнула собеседница.
В апреле 2025 года стае удалось проникнуть в два двора и задушить кур. В Отары приезжали зоозащитники, однако собак они не нашли. По мнению жительницы поселка, пока бродячие животные не нападут на взрослого человека или ребенка, "никто даже не пошевелится".
11:27:46 07-05-2025
Широта проблемы наглядно выявляется географией...Чтобы оправдать идиотские меры аж до Казани дошли...Ждем новостей с Чукотки...
14:16:33 07-05-2025
У нас так же. Пока не загрызут человека, проблемы не видят и оперативно реагировать им лень. Реестр открытый заявок сделали бы со статусами: в работе/вакцинирован-чипирован-стерилизован/в ожидании хозяина-пристроен-отпущен. А то контроля - ноль. Собак больше, жертв больше. Кто контролирует исполнение контракта?
Вакцина-то в городе есть для людей? Да и животным может не хватить, наверное, если ещё чаще случаи происходить будут
21:11:23 07-05-2025
вы новости почитайте - вчера деда забили на улице, ранее мать дите подожгла, дочь мать сварила в кипятке и т.д. Нет они в собак уперлись. курятник постройте нормальный
09:12:15 08-05-2025
Гость (21:11:23 07-05-2025) вы новости почитайте - вчера деда забили на улице, ранее мат... Человека за преступление посадят. Собаке одно наказание- в переработку на унты и мыло.