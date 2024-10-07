Стены выгорели, крыша обвалилась. Фото с места пожара в селе под Рубцовском
Жертвами происшествия стали три человека, в том числе 15-летня девочка
07 октября 2024, 13:16, ИА Амител
Минувшей ночью в селе Самарка Рубцовского района произошел пожар. Его жертвами стали три человека: 43-летний хозяин частного дома, его 37-летняя супруга и их 15-летняя дочь. Пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю опубликовала снимки с места происшествия.
На кадрах видно, что строение почти полностью разрушилось – столкновение с огнем пережили лишь кирпичные стены. Кроме того, рядом с домом был припаркован грузовой автомобиль – он также полностью выгорел.
Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. По предварительным данным, возможный очаг возгорания располагался в бане, пристроенной к дому, которая была затоплена незадолго до трагедии. Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров.
14:37:46 07-10-2024
Может поджег все-таки был? Кому-то дорогу может перешел хозяин? Проще всего на баню списать.
16:05:58 07-10-2024
Как же все трое то не слышали что горят?