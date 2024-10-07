Стены выгорели, крыша обвалилась. Фото с места пожара в селе под Рубцовском

Жертвами происшествия стали три человека, в том числе 15-летня девочка

07 октября 2024, 13:16, ИА Амител

Последствия пожара в селе Самарка / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Минувшей ночью в селе Самарка Рубцовского района произошел пожар. Его жертвами стали три человека: 43-летний хозяин частного дома, его 37-летняя супруга и их 15-летняя дочь. Пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю опубликовала снимки с места происшествия.

На кадрах видно, что строение почти полностью разрушилось – столкновение с огнем пережили лишь кирпичные стены. Кроме того, рядом с домом был припаркован грузовой автомобиль – он также полностью выгорел.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. По предварительным данным, возможный очаг возгорания располагался в бане, пристроенной к дому, которая была затоплена незадолго до трагедии. Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров.