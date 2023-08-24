Стихийный мемориал появился у офиса ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
Люди несут цветы к фотографиям Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина
24 августа 2023, 15:41, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Возле офиса ЧВК "Вагнер" в Новосибирске организовали стихийный мемориал после крушения бизнес-джета Евгения Пригожина. Об этом сообщает "НГС".
Исполнительный директор "Силового единства Сибири" Дмитрий Болотский рассказал о том, что бойцы спокойно, в частном порядке приносят цветы к фотографиям Пригожина и Дмитрия Уткина. Никаких массовых мероприятий проводить не собираются.
Также к офису приходят сочувствующие.
Ранее сообщалось, что стихийный мемориал организовали у здания ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге.
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16:34:54 24-08-2023
А мне очень жалко Пригожина. Он во многом был не прав, критиковал власть, посмел восстать против своей же страны. Но именно его бойцы прикрывали ценой своей жизни наших мобилизованных мужей и сыновей, тех, кто и воевать не имеет. У него нереально крутые бойцы!!!
16:57:11 24-08-2023
горожанка (16:34:54 24-08-2023) А мне очень жалко Пригожина. Он во многом был не прав, крити... Своим восстанием он предал бойцов своей же компании: и живых, и погибших.
07:49:15 25-08-2023
горожанка (16:34:54 24-08-2023) А мне очень жалко Пригожина. Он во многом был не прав, крити... Появление стихийного мемориала и показало, что часть людей про это думает