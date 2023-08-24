Стихийный мемориал появился у офиса ЧВК "Вагнер" в Новосибирске

Люди несут цветы к фотографиям Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

24 августа 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Возле офиса ЧВК "Вагнер" в Новосибирске организовали стихийный мемориал после крушения бизнес-джета Евгения Пригожина. Об этом сообщает "НГС".

Исполнительный директор "Силового единства Сибири" Дмитрий Болотский рассказал о том, что бойцы спокойно, в частном порядке приносят цветы к фотографиям Пригожина и Дмитрия Уткина. Никаких массовых мероприятий проводить не собираются.

Также к офису приходят сочувствующие.

Ранее сообщалось, что стихийный мемориал организовали у здания ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге.