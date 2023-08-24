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У центра ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал

Некоторые молодые люди, которые пришли к зданию, скрывают лица под масками

24 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Люди организовали стихийный мемориал у здания ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

Люди приносят к центру ЧВК цветы и вещи с символикой компании. Отмечается, что некоторые молодые люди, которые приходят на мемориал, скрывают лица под масками. 

Напомним, что вечером 23 августа стало известно, что частный самолет, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился.

Телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", подтвердили информацию о гибели бизнесмена.

Происшествия крушение самолета самолёт
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 13

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Гость

08:22:27 24-08-2023

А кто погиб в самолёте?

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Гость

08:29:04 24-08-2023

Только что сообщили об отставке Суровикина. И вот гибель всего руководства Вагнера. Август - сакральный месяц для России.

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Гость

08:44:56 24-08-2023

не прощает популярности

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Гость23

10:41:26 24-08-2023

Сильные духом, способные вынести "грязь" и несостоятельность системы на показ народу, в России сегодня не нужны. Выборы в 2024, готовятся.

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Гость

15:29:04 24-08-2023

Гость23 (10:41:26 24-08-2023) Сильные духом, способные вынести "грязь" и несостоятельность... Вообще то миллиардер Пригожин из этой власти, не надо делать из него жертву.

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александр

11:22:58 24-08-2023

просто начали искать настоящих зачинщиков мятежа, которые сидят в Москве, поэтому Пригожина и убили.

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Гость

12:42:18 24-08-2023

Есть сочувствующие

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Гость

13:06:49 24-08-2023

Если всё так, как сообщают,, то конечно же очень жаль настоящего патриота, и борца, бойца, воина Пригожина. Жаль всех, кто был в этом рейсе. Царствие небесное всем

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Ирина

13:25:43 24-08-2023

ясно как божий день убрали их и бога не боятся царствия небесное убиенным в памяти вы остаетесь нашей как воины как борцы как люди а тем кто это сотворил бог судья

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Гость

15:10:05 24-08-2023

Ирина (13:25:43 24-08-2023) ясно как божий день убрали их и бога не боятся царствия небе... В памяти они останутся мятежниками, убившими 15 наших военных лётчиков и расстрелявших тех, кто отказался следовать за ними на Москву. Вот Бог и призвал их к ответу.

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Дарья

14:30:09 24-08-2023

Жаль Пригожина ,сбили ,трусы наша власть не навижу и народ прозреть ,когда вы все надеетесь ,человек Герой нашего времени ,убирает всех ,самых лучших ,он много знал ,а вы расплатилась за все ,но есть и божый суд ,он не пощадить вас ,за Призидента ,как такаво и не голосует никто ,где герой где Рохлин ,где Лебед ,где Евдокимов ,и наконец Немцов

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Гость

16:52:06 24-08-2023

Дарья (14:30:09 24-08-2023) Жаль Пригожина ,сбили ,трусы наша власть не навижу и народ п... Трудновато понять вашу эмоциональную писанину. Как то бы внятнее выразили свои мысли.

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Гость

16:53:30 24-08-2023

Дарья (14:30:09 24-08-2023) Жаль Пригожина ,сбили ,трусы наша власть не навижу и народ п... Трудновато понять вашу эмоциональную писанину. Как то бы внятнее выразили свои мысли.

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