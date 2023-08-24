У центра ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал

Некоторые молодые люди, которые пришли к зданию, скрывают лица под масками

24 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Люди организовали стихийный мемориал у здания ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

Люди приносят к центру ЧВК цветы и вещи с символикой компании. Отмечается, что некоторые молодые люди, которые приходят на мемориал, скрывают лица под масками.

Напомним, что вечером 23 августа стало известно, что частный самолет, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился.

Телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", подтвердили информацию о гибели бизнесмена.