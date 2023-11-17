Столтенберг назвал сложной ситуацию на Украине
По словам генсека НАТО, победа России в конфликте плохо закончится для альянса
17 ноября 2023, 08:45, ИА Амител
Cитуация на поле боя на Украине сложнее, чем ожидали в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, "Россия не планирует мир" и начала наступательные операции – например, вокруг Авдеевки.
"Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине. Мы не можем позволить Путину победить, это будет плохо для НАТО", – цитирует Столтенберга ТАСС.
Столтенберг отметил, что Украина "уже нанесла России тяжелые потери в начале войны", но, как заметил ТАСС, с середины октября в Брюсселе перестали упоминать о "наступлении Киева".
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта с РФ.
09:06:08 17-11-2023
Он знает что в РФ яйца и курятина подорожали ?
09:07:50 17-11-2023
"сложнее, чем ожидали в НАТО", бесноватый в 41 тоже ожидал легкой прогулки , закончил в бункере сожженным.
11:52:38 17-11-2023
Альянс,прононс,шпрехен зи дойч.А на что вы вообще рассчитывали,козлы вонючие?