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Столтенберг назвал сложной ситуацию на Украине

По словам генсека НАТО, победа России в конфликте плохо закончится для альянса

17 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Cитуация на поле боя на Украине сложнее, чем ожидали в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, "Россия не планирует мир" и начала наступательные операции – например, вокруг Авдеевки.

"Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине. Мы не можем позволить Путину победить, это будет плохо для НАТО", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Столтенберг отметил, что Украина "уже нанесла России тяжелые потери в начале войны", но, как заметил ТАСС, с середины октября в Брюсселе перестали упоминать о "наступлении Киева".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта с РФ.

СВО Россия украина нато

Комментарии 3

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Гость

09:06:08 17-11-2023

Он знает что в РФ яйца и курятина подорожали ?

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Гость

09:07:50 17-11-2023

"сложнее, чем ожидали в НАТО", бесноватый в 41 тоже ожидал легкой прогулки , закончил в бункере сожженным.

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Гость

11:52:38 17-11-2023

Альянс,прононс,шпрехен зи дойч.А на что вы вообще рассчитывали,козлы вонючие?

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