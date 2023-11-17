Столтенберг назвал сложной ситуацию на Украине

По словам генсека НАТО, победа России в конфликте плохо закончится для альянса

17 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Cитуация на поле боя на Украине сложнее, чем ожидали в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, "Россия не планирует мир" и начала наступательные операции – например, вокруг Авдеевки.

"Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине. Мы не можем позволить Путину победить, это будет плохо для НАТО", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Столтенберг отметил, что Украина "уже нанесла России тяжелые потери в начале войны", но, как заметил ТАСС, с середины октября в Брюсселе перестали упоминать о "наступлении Киева".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта с РФ.