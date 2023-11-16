Зеленский: конфликт с Россией надо завершать
По словам президента Украины, Киев хочет мира
16 ноября 2023, 13:16, ИА Амител
Фото: gov.ua
Конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, даже замороженный конфликт будет означать потери для Киева на долгое время и возможность его возобновления в любой момент.
"Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо", – сказал он и добавил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины.
13:32:40 16-11-2023
Конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.--- Вот и капец хлопцу, охрана легко превращается в палачей.
13:32:51 16-11-2023
конфликт закончится на условиях России и точка.
14:22:43 16-11-2023
егоршик (13:32:51 16-11-2023) конфликт закончится на условиях России и точка.... Вы в каких-то переговорах участвуете?
14:40:11 16-11-2023
егоршик (13:32:51 16-11-2023) конфликт закончится на условиях России и точка.... ну езжай, завершай.
16:46:13 16-11-2023
егоршик (13:32:51 16-11-2023) конфликт закончится на условиях России и точка.... Однозначно, он должен быть завершен только полной капитуляцией Украины, без вариантов
13:53:28 16-11-2023
Если Зеля не сольёт своих подельников для совершения над ними трибунала, то Зелю замочат свои же и тогда всё для Украины кончится быстро и крайне болезненно, а подельники будлут переловлены и поперевешаны по камерам.
14:21:40 16-11-2023
Гость (13:53:28 16-11-2023) Если Зеля не сольёт своих подельников для совершения над ним... Да-да про Порошенко тоже несколько лет говорили , что как только он лишится поста его граждане на куски разорвут. Если до этого его не успеют посадить на пожизненное.
13:56:05 16-11-2023
Мы очередной раз доказали всему миру, что РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ, ЧТО РОССИЯ- НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА! Наконец-то наши мужчины вернуться домой с победой!!!
15:36:43 16-11-2023
гость (13:56:05 16-11-2023) Мы очередной раз доказали всему миру, что РУССКИЕ СВОИХ НЕ Б... Главное чтоб не в чёрном мешке
14:30:31 16-11-2023
Он это еще будучи кандидатом в президенты заявлял.
14:58:46 16-11-2023
Какие такие условия Украины? Переговоры нужны Пиндостану, потому что выборы в 2024 году пиндоского президента. Все идет к тому, что Руина к тому времени потеряет все, что можно и это негативно скажется на переизбрании Бидона. России зачем эти переговоры? Условия СВО озвучены - денацификация, демилитаризация Руины. Пусть руина дает всё оружие, всех нациков по тюрьмам, русский язык второй официальный, никакого НАТО. Россия остается с Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областями + в качестве репараций России отойдут Одесская, Николаевская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская области. Точка!
15:23:04 16-11-2023
ыть (14:58:46 16-11-2023) Какие такие условия Украины? Переговоры нужны Пиндостану, по... плюсую +100500!!!
16:08:18 16-11-2023
ыть (14:58:46 16-11-2023) Какие такие условия Украины? Переговоры нужны Пиндостану, по... вас невозможно читать. какой-то бред первоклассника с наивными обзывками. Вы кого-то унизить пытаетесь? Глупость свою непроходимую демонстрируете и все
16:44:17 16-11-2023
Гость (16:08:18 16-11-2023) вас невозможно читать. какой-то бред первоклассника с наивны... Не читайте в чем проблема то? Вам обидно за Бидона, Пиндостан или за Руину? Вы свою глупость непроходимую на других не экстраполируйте. Вы придираетесь к внешней стороне написанного, не вычленив суть, вы ее просто не можете осознать в силу своей недалекости. Если на первом этапе был еще вопрос проиграет ли Украина, то теперь остается только вопрос, когда Украина проиграет. И чего-то требовать она не может по определению. Нельзя унизить кого-то чей авторитет и так ниже плинтуса, соответственно и отношение к ним такое, какое я написал. Но вам этого не понять. Увы.
15:24:00 16-11-2023
Какие репарации!?Это все наша земля и наши оболваненые люди.Забирать надо все и всех.А того кто скакать начнет,на север морошку собирать.
16:11:37 16-11-2023
Ты хто такое , комик? Вот и сидел бы там, Не дорос нос, чтобы конфликт закончился на условиях клоуна. Даже с поддержкой всей гейропы и нигретосов
07:50:40 17-11-2023
Ну так то хорошая новость. Даже добавление про условия Украины звучит двусмысленно и наводит на мысли, что у них есть проблемы. Условия обсуждаются, но у него закон, запрещающий обсуждать