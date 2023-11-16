Зеленский: конфликт с Россией надо завершать

По словам президента Украины, Киев хочет мира

16 ноября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: gov.ua

Конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, даже замороженный конфликт будет означать потери для Киева на долгое время и возможность его возобновления в любой момент.

"Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо", – сказал он и добавил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины.