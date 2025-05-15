Накануне между бизнес-коучем и главой Лиги безопасного интернета разгорелся конфликт

15 мая 2025, 11:27, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: vk.com/kmizulina

Сторонники блогера Гусейна Гасанова, которого подозревают в неуплате налогов на сумму 170 млн рублей, угрожают главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом она сама сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что суд заочно арестовал и объявил в международный розыск Гасанова, который называет себя бизнес-тренером. По данным прокуратуры, блогер проводил доходы от спонсоров розыгрышей, покупателей курсов и прогнозов спортивных ставок через свои личные счета и счета родственников, затем обналичивал.

Мизулина написала, что еще в апреле 2023 года обращалась в МВД и Генпрокуратуру в связи с возможным мошенничеством и незаконной рекламой онлайн-казино рядом блогеров, среди которых был и Гасанов.

"Четыре раза прокуратура города Москвы возвращала материалы в полицию для проведения проверки", – указала она.

Сам Гасанов на доводы СК и прокуратуры заявил, что долгов по налогам не имеет и сейчас в ситуации разбираются его юристы. В ответ Мизулина высмеяла его сообщения.

"Гасанов рассказывает сказки на ночь, показывая документы 2024 года. Такие же сказки он рассказывал подписчикам, когда обещал им неземное обогащение в одном из скам-проектов. Кстати, уклонение от уплаты налогов – серьезное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать", – написала она.

После этого, по словам Мизулиной, ей начали поступать угрозы. В частности, пообещали ее "аннулировать", а офис – "взорвать".

"Мне на прошлой неделе киевский режим хотел передать "подарочек" ко Дню Победы. Не вышло. А тут какие-то клоуны в соцсетях кукарекают, веселят. Мило", – прокомментировала Мизулина угрозы.

В ходе перепалки Гасанов обратился к администрации Telegram с просьбой заблокировать канал Мизулиной. По его мнению, она "наносит вред обществу".

Обращение Гасанова / Изображение: t.me/ekaterina_mizulina