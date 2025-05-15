Сторонники блогера Гасанова угрожают "взорвать" офис Екатерины Мизулиной
Накануне между бизнес-коучем и главой Лиги безопасного интернета разгорелся конфликт
15 мая 2025, 11:27, ИА Амител
Сторонники блогера Гусейна Гасанова, которого подозревают в неуплате налогов на сумму 170 млн рублей, угрожают главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом она сама сообщила в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что суд заочно арестовал и объявил в международный розыск Гасанова, который называет себя бизнес-тренером. По данным прокуратуры, блогер проводил доходы от спонсоров розыгрышей, покупателей курсов и прогнозов спортивных ставок через свои личные счета и счета родственников, затем обналичивал.
Мизулина написала, что еще в апреле 2023 года обращалась в МВД и Генпрокуратуру в связи с возможным мошенничеством и незаконной рекламой онлайн-казино рядом блогеров, среди которых был и Гасанов.
"Четыре раза прокуратура города Москвы возвращала материалы в полицию для проведения проверки", – указала она.
Сам Гасанов на доводы СК и прокуратуры заявил, что долгов по налогам не имеет и сейчас в ситуации разбираются его юристы. В ответ Мизулина высмеяла его сообщения.
"Гасанов рассказывает сказки на ночь, показывая документы 2024 года. Такие же сказки он рассказывал подписчикам, когда обещал им неземное обогащение в одном из скам-проектов. Кстати, уклонение от уплаты налогов – серьезное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать", – написала она.
После этого, по словам Мизулиной, ей начали поступать угрозы. В частности, пообещали ее "аннулировать", а офис – "взорвать".
"Мне на прошлой неделе киевский режим хотел передать "подарочек" ко Дню Победы. Не вышло. А тут какие-то клоуны в соцсетях кукарекают, веселят. Мило", – прокомментировала Мизулина угрозы.
В ходе перепалки Гасанов обратился к администрации Telegram с просьбой заблокировать канал Мизулиной. По его мнению, она "наносит вред обществу".
11:40:17 15-05-2025
которого подозревают в неуплате налогов на сумму 170 млн рублей --- она настучала?
11:42:05 15-05-2025
Я не защищаю этого парня.
Вот только без Катюшки есть органы, которые разберутся. Куда она лезет. И вообще, чем она занимается. Стал безопасней с ней инет? Я думаю, это просто слив бабла государственного.
11:59:26 15-05-2025
Гость (11:42:05 15-05-2025) Я не защищаю этого парня.Вот только без Катюшки есть орг... С вашей точки зрения она наносит вред государству? В отличии от блогеров...
13:30:33 15-05-2025
Гость (11:59:26 15-05-2025) С вашей точки зрения она наносит вред государству? В отличии... Ну и пользы, тоже нет, никакой
16:48:06 15-05-2025
Гость (11:59:26 15-05-2025) С вашей точки зрения она наносит вред государству? В отличии...
С моей точки зрения как интернет-пользователи, от её "лиги" один только вред
11:55:00 15-05-2025
Угроза написана, как у Драгунского в "Денискиных рассказах" Чо-то типа "сиди бириги сваю плиту Она ща как позарвется"
11:58:25 15-05-2025
Деградация серверной инфраструктуры ютупа в России это её рук дело?
13:20:06 15-05-2025
=+ (11:58:25 15-05-2025) Деградация серверной инфраструктуры ютупа в России это её ру... Похоже, как раз блогеров..
14:25:30 15-05-2025
Клоунесса жалуется на мошенников государству, которое надуло 90% своих граждан с ваучерами...Которое лишило народ сбережений и обокрало. Смешно...