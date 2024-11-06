Пока технологии виртуальной реальности для лечения солдат СВО применяют только в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий в Барнауле

06 ноября 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Техника для занятий с виртуальной реальностью / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В реабилитации участников СВО в Барнауле теперь применяют технологии виртуальной реальности. Их используют в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. И эти новые технологии уже показали свою эффективность. Об этом amic.ru рассказала специалист по социальной работе учреждения Нателла Ахмедова.

Как работает технология?

Технологии виртуальной реальности появились в центре только год назад – в 2023-м, после ремонта учреждения. Сейчас VR помогает участникам СВО по части социально-бытовой реабилитации после увечий и травм, также технология используется в комплексной реабилитации для полного или частичного восстановления двигательной активности бойца. Технология нужна, например, бойцам, у которых отсутствует (или нарушена) двигательная активность рук и ног, не работают (или плохо работают) кисти.

Солдаты надевают очки и с помощью них заново учатся делать различные, порой даже самые простые бытовые вещи. Тем самым к бойцам возвращаются утраченные навыки, утерянные из-за травм.

"Боец надевает очки виртуальной реальности, и перед ним создается определенное пространство, комната. У нас в комплексных центрах представлены специальные пространства для социально-бытовой реабилитации, где люди заново учатся наливать воду в чайник, готовить что-то. В нашем центре места немного, поэтому здесь все сосредоточено в одном компьютере. В виртуальном пространстве-комнате нужно заправить постель, налить чайник, пройти из одной комнаты в другую или еще что-то сделать. Это делается с помощью сенсорного датчика, также весь образ человека передается через фиксатор. Специалист-реабилитолог следит за биологической обратной связью, которую выдает система, и контролирует процесс тренировок", – отметила Нателла Ахмедова.

По словам специалиста, мультимедийный комплекс для дистанционной реабилитации бойцов называется "Девирта", он основан на технологии распознавания движений с помощью специального датчика и включает четыре программы, направленные на реабилитацию нижних и верхних конечностей, на работу с кистью и мышцами.

Техника для занятий с виртуальной реальностью / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Виртуальная реальность правда помогает солдату?

Участники СВО проходят курс из 10-15 занятий по три раза в неделю, потом делается перерыв, затем при необходимости курс повторяют. Эффект от таких занятий точно есть, и реабилитологи его видят, подчеркнула Нателла Ахмедова.

"Как только вы попадаете в виртуальную реальность, то погружаетесь в игру и уже не скажете осознанно: "Мне больно, я не смогу". Вы хотите что-то сделать, повторяя упражнение, допустим, за дельфином в программе "Девирта Делфи". Было такое, что человек еле передвигается и стоит на костылях, а буквально за 10-15 минут занятий начинает уже двигаться без них. Он в жизни ходит, опасаясь и сдерживая себя, оберегая от боли, а в виртуальной реальности страх уже пропадает, у него отсутствуют внешние раздражители, он сосредоточен на упражнениях, увлекается процессом, вовлечен в игру и преодолевает боль", – пояснила Ахмедова.

Пока что такая технология в Алтайском крае применяется лишь в Центре ветеранов боевых действий, и количество солдат с увечьями, которые желают ею воспользоваться, только растет. Другие учреждения со всего региона направляют участников СВО в центр на лечение с помощью виртуальной реальности, отметила Ахмедова. Оборудование дорогое, но "оно того стоит", подчеркнула специалист.

Напомним, недавно amic.ru общался с психологом Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Еленой Потаповой. Она рассказала, о чем говорят участники СВО, их жены и родители, с какими психологическими проблемами сталкиваются и как их преодолевают.