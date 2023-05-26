Страстно. Ярко. Безумно красиво. Как в Барнауле прошел бал от легендарной "Ларисы"

Удивительное шоу, от которого перехватывало дыхание, увидели барнаульцы

26 мая 2023, 19:40, ИА Амител





































































































































Иммерсивное шоу "Бал" в честь 30-летия "Ларисы"/Фото: Евгения Савина

Ослепительные, восхитительные, прекрасные – такие эпитеты звучали в адрес танцоров студии "Лариса", которая 24 и 25 мая провела в Барнауле удивительное иммерсивное шоу "Бал" в честь своего 30-летия.

"Виртуальный ведущий", световые спецэффекты, потрясающие костюмы и волшебные танцы, пожалуй, подобного Барнаул ещё не видел. Кроме того, танцоры выходили в зал, дарили дамам цветы, приглашали на танец.

Фото: Евгения Савина

В начале вечера практически все зрители кинулись снимать на видео фееричные выступления, но уже вскоре многие отложили смартфоны, чтобы запомнить это шоу вживую, а не через экран мобильника, напитаться красотой, энергетикой и эмоциями.

"Кажется, я забывала дышать, когда смотрела на сцену", – говорила одна из зрительниц своему спутнику во время перерыва.

"Это настолько красиво, что я не могу подобрать слова", – делилась эмоциями другая гостья.

Насладиться потрясающим мастерством танцоров барнаульцы могли два вечера подряд – 24 и 25 мая, такой щедрый подарок землякам подарила "Лариса". В "Переговорке" на amic.ru Лариса Любивая – основатель и руководитель студии танца – говорила, что Барнаул для неё – это самый лучший и самый родной город, а потому и готовили для него самое лучшее.

Фото: Евгения Савина

А между тем Larisa Dance Show успела покорить зрителей разных городов России, а также Испании, Великобритании, Италии, Индии, Германии, Чехии, Китая, Южной Кореи.

Шоу-группа танцевала с такими звёздами, как Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Сергей Лазарев, Жанна Фриске, Авраам Руссо, Анастасия Стоцкая, Валерия и многие другие.

Фото: Евгения Савина

В Барнауле же последнее большое шоу "Лариса" устраивала только в 2019 году. Город успел очень соскучиться. Новая встреча была прекрасна.

Если вы были на этом балу – предлагаем вспомнить, как это было. Если вы не смогли попасть на бал, поймайте эмоции прекрасного вечера, посмотрев чудесные фотографии Евгении Савиной.