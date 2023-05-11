Вы поедете на бал? Какое уникальное шоу покажет в Барнауле знаменитая "Лариса"

Последнее большое шоу "Лариса" проводила в Барнауле в 2019 году, а после этого много выступала за границей и на столичных площадках

11 мая 2023, 09:45, ИА Амител

Уникальное иммерсивное шоу устраивает знаменитая студия танца "Лариса" в Барнауле в честь своего 30-летия. Масштабное событие состоится уже на следующей неделе.

Руководитель студии танца Лариса Любивая рассказала, что гостей праздника ждёт настоящий бал, где каждая дама почувствует себя самой красивой, а мужчины – галантными кавалерами. И, конечно, будет много танцев. Причём танцевать будут и зрители. Последнее большое шоу "Лариса" проводила в Барнауле в 2019 году, а после этого студия много выступала за границей и на столичных площадках. А теперь барнаульцы вновь смогут увидеть прекрасные номера любимых артистов. Причём шоу это действительно уникально – просто потому, что Барнаул – это самый лучший и самый родной город, говорит Любивая. Подробнее о том, каким будет этот нео-бал, смотрите в нашем видео.

Лариса Любивая – основатель и руководитель студии танца "Лариса", одного из самых известных коллективов в Сибири и далеко за его пределами. Танцевальные шоу Larisa Dance Show покорили зрителей России, Испании, Великобритании, Италии, Индии, Германии, Чехии, Китая, Южной Кореи. Шоу-группа участвовала в музыкальных видео Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Сергея Зверева, Сергея Лазарева, Сосо Павлиашвили, Жанны Фриске, Авраама Руссо, Анастасии Стоцкой. Танцевали на Кремлёвской сцене со звёздами российской эстрады: Валерией, Львом Лещенко, Сергеем Мазаевым. Коллектив – двукратный обладатель Кубка России по танцевальному шоу, серебряный призёр Венецианского танцевального фестиваля и победитель Кубка Европы по танцевальному и латинскому шоу.

01:18 Танцевать будут и зрители. О том, что интересного ждёт участников бала, что особенного приготовила своим поклонникам "Лариса" и что делать, если совсем нет слуха, а танцевать хочется.

03:24 Сколько будет продолжаться праздничный вечер, в каких нарядах ждут гостей и чем нео-бал от "Ларисы" отличается от классического.

04:55 "Это шоу для жителей Барнаула. У нас особенный хореографический город". Лариса Любивая рассказывает, какие знаменитые танцоры будут выступать на празднике.

07:14 О том, чем за прошедшие 30 лет особенно гордится "Лариса" и какие планы ставит себе дальше.

09:30 Подсмотрели, какие номера готовят к балу воспитанники студии.

10:12 О том, когда и где состоится бал, и что обязательно нужно взять с собой.

11:05 Смотрите, в каких костюмах будут выступать танцоры.