Строители на Алтае начали меньше возводить жилья из-за высокой ставки Центробанка

Многим застройщикам отказывают в кредитном финансировании

27 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство нового дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Застройщики в Алтайском крае стали меньше возводить жилья в 2024 году из-за высокой ставки Банка России. Более того, банки стали отказывать застройщикам в кредитах на реализацию новых проектов, поэтому часть девелоперов поставили на паузу реализацию многих амбициозных проектов. Об этом 25 февраля в ходе круглого стола в ИД "Алтапресс" сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

На 13% меньше

Если в 2021 году в регионе возводили почти миллион квадратных метров квартир, то в 2024-м этот показатель сократился на 13%. По предварительным подсчетам, в прошлом году в крае сдали в эксплуатацию 875 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует плановым показателям.

Иван Гилев не скрывает, что застройщики "упали в цифрах", но называет этот процесс временным. Впрочем, тревожные сигналы от строителей уже поступают: банки стали отказывать в проектном финансировании и выдаче кредитов на новые проекты. В целом, отметил министр, застройщики не спешат заявлять о новых объектах, предпочитая сдать уже существующие. В настоящее время в крае 68 застройщиков возводят 98 домов, при этом разрешения выданы на строительство 137 домов. Всего объем текущего незавершенного строительства составляет 731 тысяча квадратных метров. Но из-за высоких ставок по кредитам жители края не спешат покупать квартиры в уже сданных новостройках.

"В жилых комплексах, которые вводятся в эксплуатацию в 2025 году, распродано только 65% квартир. Мы следим за финансовым состоянием застройщиков и выражаем обеспокоенность. К сожалению, бывают случаи, когда банк, вместо того чтобы помогать застройщику, просто останавливает строительство. В результате люди могут не дождаться квартир", – отметил Иван Гилев.

Ипотека упала на 42%

2025 год, несмотря на все трудности, министр видит оптимистичным. В частности, региональное ведомство поставило перед застройщиками реализуемый план: возвести не менее 811 тысяч квадратных метров жилья. Сделать это получится, прежде всего, с помощью объектов, которые "перешли" с прошлого года. А вот многие новые проекты, видимо, будут поставлены на паузу.

Покупательная способность падает, проекты дорожают, а инвесторы переключились на другие возможности сохранить и приумножить капитал. Например, за счет высоких ставок по вкладам.

По данным за 2024 год, пояснил Гилев, на 42% снизилось количество ипотечных кредитов в Алтайском крае. Всего в регионе банки выдали 30 тысяч кредитов на сумму 90 миллиардов рублей. Из них 18 тысяч кредитов получено в рамках семейной ипотеки на сумму 50 миллиардов рублей.

Из положительных тенденций Иван Гилев выделил то, что сегодня на каждого жителя Алтайского края приходится 28 квадратных метров жилья. Еще несколько лет назад этот показатель составлял 24 квадратных метра.

В свою очередь, представители банковского сектора заявили, что их политика регулируется Центробанком, и некоторые решения могут быть продиктованы рекомендациями сверху. Однако они всегда готовы к диалогу с девелоперами.