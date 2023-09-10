Строительство частных домов в России продолжит дорожать

Некоторые импортные материалы подорожали почти на 60%

10 сентября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты заявили о том, что строительство частных домов в России будет дорожать. Об этом сообщает РИА Новости.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский сказал, что стройматериалы продолжат дорожать, а рост цен составит 20-25%. По данным Росстата, некоторые зарубежные материалы уже подорожали на 20-60%.

Также отмечается, что из-за падения курса рубля в России становится меньше мигрантов, из-за чего растет стоимость оплаты труда. По мнению экспертов, за работу в будущем нужно будет платить на 10-20% больше.