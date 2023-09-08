Коттеджный поселок или сельхозпредприятие появятся под Барнаулом

Участок для застройки расположен в 13 километрах от города

08 сентября 2023, 08:48, ИА Амител

Фото: phere.com

Новый свободный участок для застройки появился рядом с Барнаулом. Об этом сообщает "Толк".

Земля расположена в 13 километрах от центра города, на краю села Санниково. Представитель собственника участка отметила, что в данный момент территория имеет сельскохозяйственное назначение. Если будущий владелец захочет построить здесь коттеджный поселок, ему нужно будет нарезать отдельные участки.

Отмечается, что варианты использования площадки практически не ограничены, а новому инвестору просто нужно будет разработать проект с учетом его возможностей.