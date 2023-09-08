Коттеджный поселок или сельхозпредприятие появятся под Барнаулом
Участок для застройки расположен в 13 километрах от города
08 сентября 2023, 08:48, ИА Амител
Фото: phere.com
Новый свободный участок для застройки появился рядом с Барнаулом. Об этом сообщает "Толк".
Земля расположена в 13 километрах от центра города, на краю села Санниково. Представитель собственника участка отметила, что в данный момент территория имеет сельскохозяйственное назначение. Если будущий владелец захочет построить здесь коттеджный поселок, ему нужно будет нарезать отдельные участки.
Отмечается, что варианты использования площадки практически не ограничены, а новому инвестору просто нужно будет разработать проект с учетом его возможностей.
08:53:33 08-09-2023
Новому посёлку быть!!!
10:53:33 08-09-2023
Санников+Фирсова слобода 1,2,3 плавнео превратились в такой же человейник, как стоят на Ускова, только размазанный тонким слоем, а не в виде свечки в 25 этажей. "Коттеджи" из того же дерьма и палок, как каркасники в новостройках, жизнь окнами в окна с соседями... вонь от соседских шашлыков и/или мусорных куч, толпы народа, как в новостройках... нафиг бы такая "жизнь на земле" не была нужна...
14:09:53 08-09-2023
Гость (10:53:33 08-09-2023) Санников+Фирсова слобода 1,2,3 плавнео превратились в такой ... Я сам строил, и продолжаю досраивать. Качественно и под свой вкус. А запах шашлыков куда лучше чем запах города с выхлопами, бибиканьями, топотом сверху и по бокам, музыкой за стенкой, соседей которые могут ментов вызвать , если мне захотелось в 4 утра прокачать JBL 1000 или ремонт затеять с перфоратором. (да я более активный по ночам). Зато в своем доме я могу в любой моемнт выйти во двор и насладиться красотой и порядком. В любой момент растопить мангальчик и пожарить шашлыка, баньку истопить и в бассейне искупаться, и машина стоит в гараже, спрятанная от погодных условий и никаких беспокойств, что ее какой то баран может зацепить, притереть, разбить стекло, проткнуть колесо и т.д. А еще погребок, где года на 2 запаса соленьев. И выйти в ясную погоду, в солнышко, скосить газонокосилкой травку, и ощутить этот прекрасный запах....это кайф. А ты и дальше сиди в своем человейнике, ищи где свое ведро препарковать, в 9 часов телек потише делай чтобы по бабатареям не стучали, и надейся что соседи нормальные попадутся, срать под дверью не будут ))). Ах да....еще нытье с вашими комунальными, которые особенно зимой не замолкает. То площадки то ремонт не делают, то дворы не чистят )))). Продолжайте платить и кормить бездельников в ЖКХ. А у меня только свет, вода и газ, с обслуживанием котлов. Ну правда тепеперь и мусор, но это копейки по сравнению с вашими счетами. А условия в разы лучше и квадратные метры не сравнимы.
15:27:42 08-09-2023
Гость (14:09:53 08-09-2023) Я сам строил, и продолжаю досраивать. Качественно и под свой... Парниша, ты ошибся, я не живу в многоэтаждке в городе. Я живу в своём доме, но, в отличие от тебя, у меня нет толп соседей, и ещё 500 домов по улице. И в мой посёлок ты не попадёшь, потому что ты не вписан в память шлагбаума... Так что прокачивай свои негритянский джибиэль, раз денег на приличную акустику нет :) и думай, что живёшь в "элитном" посёлке :) среди таких же лохов.
16:09:26 08-09-2023
Гость (15:27:42 08-09-2023) Парниша, ты ошибся, я не живу в многоэтаждке в городе. Я жив... Парниша.....Сынок, я понимаю, что твои мечты в розовых очках. И желание насрать на голову собеседнику, и сделать из себя крутую соску - превосходят твои возможности, но увы, в отличае от тебя, у меня действительно есть свой дом, я не живу в заперти за шлагбаумом, я люблю свободу, у меня нет толпы соседей, но есть 3 метровый кирпичный забор, который в случае чего, недайбог, и защитить может МОЮ собственность, ибо мой дом - моя крепость, а не хутор в поле, А уж до моего "негритянского "джабиеля, вижу по твоим высказыванием, с твоей китайской телефункином как до луны мешком. И про элитный поселок, судя по твоему рассказу думаешь ты сам, раз так гордишься тем, что закрыт за шлагбаумом. А я живу просто в своем доме на своей земле и делаю что хочу и когда хочу. И не являюсь запертым добровольно Лохом каким являешься ты. И не я первый перешел на оскорбления, я лишь как зеркало, к гавну отношусь соответственно. Поэтому, ывтираю ноги, и не имею более удовольствия, общаться с такой самовлюбееной фантазерской выскочкой. Чао. Брелок не оптеряй от шлагбаума, а то придется по малочисленным соседям звонить, просить впустить )))) Лошарик на привязи.
21:06:15 08-09-2023
Гость (16:09:26 08-09-2023) Парниша.....Сынок, я понимаю, что твои мечты в розовых очка... к сожалению ваши высказывания и разглагольствования с элементами снобизма далеки от реальности сегодняшнего дня, вы живете в стране розовых пони, сегодня не важно кто , где и как живет,у кого хутор, у кого поместье, кто на лексусе, а кто на шестерке, все на подводной лодке... в своем комменте вы сами начали обозначать свои JBL, что не красит, ну а если вы тянете на усадьбу по деньгам и претендуете на качество, то вам пристойно было бы иметь эвересты из JBL, без обид....
08:59:19 09-09-2023
Гость (10:53:33 08-09-2023) Санников+Фирсова слобода 1,2,3 плавнео превратились в такой ... А мы там купили 12соток.Нам понравилось.Никаких окон в окна.
11:29:15 08-09-2023
Жизнь на земле в своем доме за городом это просто отлично. Но тут-то есть нюансы - у нас за городом сплошь коттеджные поселки и дачи. С дачами понятно - место куда приезжаешь сезонно летом, можно заняться агрофитнесом чисто для себя. Коттеджи для круглогодичного проживания отличаются типичности проектов, наличием небольшого участка земли и по сути это те же квартиры в человейниках. Большая дорогая квартира на земле. Причем зачастую соседний дом в пяти метрах за забором окно в окно. Когда такие поселки называют "элитными" - это просто смех. Элитными могут быть только особняки, которые стоят, извиняюсь за тавталогию, особняком на большом участке земли, а соседей даже не видать зачастую. Поместье - это уже особняк с историей, где несколько поколений семьи прожило. А усадьба и вовсе включает например в себя уже помимо дома парки, пруд и т.д. Следовательно у нас есть дорогущие ширпотребные, ни разу не элитные поселки коммунального типа расположенные окно в окно. Вообще смешно смотреть, когда в дорогую конуру окруженную конурами подешевле, владельцы вбухивают огромные деньжищи, а затем у них приходит понимание абсурдности своих действий и они его пытаются продать, а никто за такую конскую цену не возьмет. У бедных нет денег, а богатые в окружении плебеев жить не будут.
14:29:45 10-09-2023
Не ругайтесь пацаны... Налоги влупят на недвигу - сами побросаете свои дворцы...