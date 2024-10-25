Стройэкспертиза одобрила проект офисника с подземной парковкой в центре Барнаула

Участок строительства много лет был заброшен

25 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Проект офисного центра в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53 / Фото: мастерская "Классика"

Напротив городской администрации, на ул. Гоголя, 53, скоро начнут строить трехэтажный офисник. Пластичное современное здание компания "Селф" возведет для своих сотрудников. Объект впервые презентовали на градсовете в конце марта 2024 года, повторно – в июле. А 23 октября проект получил положительное заключение экспертизы, и после выдачи разрешения на строительство может быть реализован.

Участок 35 соток, где возведут здание, долгое время был заброшен. Здесь располагались постройки конца 80-х годов. В апреле 2024-го площадку выставили на торги за 25,4 млн рублей. Лот заинтересовал шесть претендентов, а ушел участок компании "5-Гамма", которая предложила за него 39,5 млн рублей.

Проект офисного центра в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53 / Фото: мастерская "Классика"

Спроектированное здание вытянутое, лишь небольшая его часть будет выходить на улицу Гоголя. Основной фасад и главный вход сделают напротив АЗС. В подземном паркинге предусмотрено 59 машино-мест, еще 12 парковок разместят на участке. Также архитекторы предложили оборудовать площадку для прогулок и отдыха.

Офис построят на основе монолитного железобетонного каркаса, заполненного керамическим кирпичом. Внутри здания будут офисные помещения открытого типа, комнаты для обучения, лектория, конференц-зал, архив, спортзал, кухня для сотрудников, кофейня-буфет.

Отметим, что в Барнауле с начала года выдано 116 разрешений на строительство зданий, из которых 15 – многоквартирные дома.