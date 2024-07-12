Элитный офисник построят в центре Барнаула напротив здания мэрии города

Объект по адресу улица Гоголя, 53, возведет для себя компания "Селф"

12 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Проект офисного центра в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53

Большой офисный центр построят в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53, в самом центре города – напротив мэрии. Там расположится строительная компания "Селф", которая намерена отдать часть помещений в аренду. Проект согласовали 11 июля на заседании градсовета со второй попытки. Архитекторы уверены, что объект украсит краевую столицу.

Что известно о проекте?

Здание построят на месте промышленной базы, которую возвели еще в 80-е. Однако в последние годы участок был заброшен. Проект офиса разработала мастерская Александра Деринга "Классика". Здание будет вытянутым, лишь небольшая его часть будет выходить на улицу Гоголя. Основной фасад и главный вход сделают напротив заправочной станции. Рядом сделают парковку на 59 автомобилей, а также установят площадку для прогулок и отдыха. Офис будет представлять монолитный железобетонный каркас, заполненный керамическим кирпичом. Также проектом предусматривается большое количество остекления и вечерняя подсветка.

Проект офиса уже представляли на градсовете весной. Однако у экспертов были к разработчикам некоторые замечания. В частности, здание попадает в охранную зону объекта культурного наследия – магазина Трубицина на улице Пушкина, 48. Однако после переговоров с Алтайохранкультурой, архитекторам мастерской "Классика" удалось договориться с властями. Для этого, например, выбран более нейтральный цвет офисного центра. Также при проектировании учли наличие по соседству заправочной станции. Чтобы защитить людей от возможного пожара, здание отгорожено от его территории забором со светопрозрачной окантовкой.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом работу архитекторов похвалили. В частности, барнаульский предприниматель Евгений Носенко оценил дворовую часть фасада, которая "выглядит очень интересно".

"Еще бы заправку снести и вообще было бы идеально, но это невозможно. Уверен, что здание станет одним из украшений центра Барнаула. Красиво и симпатично", – уверен Евгений Носенко.

Известный барнаульский архитектор Владимир Золотов также похвалил проект, предложив подумать над тем, как улучшить главный фасад здания, выходящий на улицу Гоголя.

"Нужно какие-то жалюзи или решетку, сделать какой-то интересный декоративный элемент. Очевидно, что вход в здание будет не со стороны улицы Гоголя и нужно это подчеркнуть", – пояснил Владимир Золотов.

В итоге проект офисника для компании "Селф" члены градсовета поддержали единогласно.