Элитный офисник построят в центре Барнаула напротив здания мэрии города
Объект по адресу улица Гоголя, 53, возведет для себя компания "Селф"
12 июля 2024, 08:15, ИА Амител
Большой офисный центр построят в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53, в самом центре города – напротив мэрии. Там расположится строительная компания "Селф", которая намерена отдать часть помещений в аренду. Проект согласовали 11 июля на заседании градсовета со второй попытки. Архитекторы уверены, что объект украсит краевую столицу.
Что известно о проекте?
Здание построят на месте промышленной базы, которую возвели еще в 80-е. Однако в последние годы участок был заброшен. Проект офиса разработала мастерская Александра Деринга "Классика". Здание будет вытянутым, лишь небольшая его часть будет выходить на улицу Гоголя. Основной фасад и главный вход сделают напротив заправочной станции. Рядом сделают парковку на 59 автомобилей, а также установят площадку для прогулок и отдыха. Офис будет представлять монолитный железобетонный каркас, заполненный керамическим кирпичом. Также проектом предусматривается большое количество остекления и вечерняя подсветка.
Проект офиса уже представляли на градсовете весной. Однако у экспертов были к разработчикам некоторые замечания. В частности, здание попадает в охранную зону объекта культурного наследия – магазина Трубицина на улице Пушкина, 48. Однако после переговоров с Алтайохранкультурой, архитекторам мастерской "Классика" удалось договориться с властями. Для этого, например, выбран более нейтральный цвет офисного центра. Также при проектировании учли наличие по соседству заправочной станции. Чтобы защитить людей от возможного пожара, здание отгорожено от его территории забором со светопрозрачной окантовкой.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом работу архитекторов похвалили. В частности, барнаульский предприниматель Евгений Носенко оценил дворовую часть фасада, которая "выглядит очень интересно".
"Еще бы заправку снести и вообще было бы идеально, но это невозможно. Уверен, что здание станет одним из украшений центра Барнаула. Красиво и симпатично", – уверен Евгений Носенко.
Известный барнаульский архитектор Владимир Золотов также похвалил проект, предложив подумать над тем, как улучшить главный фасад здания, выходящий на улицу Гоголя.
"Нужно какие-то жалюзи или решетку, сделать какой-то интересный декоративный элемент. Очевидно, что вход в здание будет не со стороны улицы Гоголя и нужно это подчеркнуть", – пояснил Владимир Золотов.
В итоге проект офисника для компании "Селф" члены градсовета поддержали единогласно.
08:20:54 12-07-2024
Основной фасад и главный вход сделают напротив заправочной станции. Рядом сделают парковку на 59 автомобилей
писец заправке придет, никто не заедет
09:33:22 12-07-2024
о! (08:20:54 12-07-2024)писец заправке придет, никто не заедеттак там итак все время дурачки в очереди стоят аж гоголя перекрывают
08:32:14 12-07-2024
У хозяина Народа - масса – не выделенная ничем есть слуги народа -"элита". - "К политической элите относят лиц (функционеров, номенклатуру), принадлежащих к так называемому высшему классу и осуществляющих власть в обществе. В состав политической элиты входят люди, обладающие верховно-политической властью в государственных и партийных институтах."
08:50:44 12-07-2024
"Еще бы заправку снести и вообще было бы идеально, но это невозможно"
Да ладно!!! Один чемодан не через дорогу,а хозяину заправки и её нет!
Вообще предлагаю не важные службы администрации перенести в новый офисник,а взамен офис Шонии сделать прямо в мэрии-всё логично.
09:11:13 12-07-2024
Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?
09:18:38 12-07-2024
Пахом (09:11:13 12-07-2024) Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?... Дед,вам со св...м рыл..ом,да в калашный ряд?! Нет,в Барнауле надо соответствовать.
09:28:28 12-07-2024
Пахом (09:11:13 12-07-2024) Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?... коллекторы может быть)
09:43:08 12-07-2024
Пахом (09:11:13 12-07-2024) Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?... Музей, на пл.Октября!!! :)
11:11:32 12-07-2024
Пахом (09:11:13 12-07-2024) Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?... Да, строят. Бизнысклассное...
09:40:19 12-07-2024
Спасибо что не 54 этажа.
09:46:09 12-07-2024
Весь район Старого базара перестроили. Скоро наверное, туда Центр переносить будут!
10:27:52 12-07-2024
Заправка там вообще лишняя, какое-то позорище. Историческая часть города, места прогулок, мэрия напротив и такое недоразумение. Снести и пушкинский сквер расширить
11:09:31 12-07-2024
Гость (10:27:52 12-07-2024) Заправка там вообще лишняя, какое-то позорище. Историческая ... А пару лет назад все воспламенились от самомойки на Красноармейском, которая сразу после спуска с горы была смонтирована... Типа видите-ли этот "милый" райончик портит. А окружающие здания в аварийном состоянии не порят... И заправка, на в целом презентабельной красной линии, всех устраивает... Свое не пахнет...
14:52:44 12-07-2024
Гость (11:09:31 12-07-2024) А пару лет назад все воспламенились от самомойки на Красноар... Здания исторические, наоборот колорита придают, совсем не соображаешь
11:09:54 12-07-2024
Гость (10:27:52 12-07-2024) Заправка там вообще лишняя, какое-то позорище. Историческая ... Вы шония?
11:58:14 12-07-2024
Так тогда надо улицу переименовывать... например "Коррупционная", а? Каково?
12:17:39 12-07-2024
Элиту откуда выпишут?
14:44:47 12-07-2024
Гость (12:17:39 12-07-2024) Элиту откуда выпишут?... Элита, она самозарождается в луже грязной воды, как это хорошо описано в книге "Жихарь" Михаила Успенского... Отсюда и всем известное выражение "Из Грязи в князи"...
14:08:11 12-07-2024
В итоге проект офисника для компании "Селф" члены градсовета поддержали единогласно.
Да ктож против хозяина города то будет? Естественно единогласно!
14:48:03 12-07-2024
Гость (14:08:11 12-07-2024) В итоге проект офисника для компании "Селф" члены градсовета...
В данном случае неважно кто хозяин, речь о здании которое хотят построить вместо заброшенного места. и оно определенно вписывается в данную городскую инфраструктуру. А хозяина можно и поменять!
14:27:12 12-07-2024
Цену на недвигу раздули, теперь ляжку жгут, надо тратить.
14:34:24 12-07-2024
а что не в новых своих свечках на речном? или так проще связь держать?
14:48:00 12-07-2024
Гость (14:34:24 12-07-2024) а что не в новых своих свечках на речном? или так проще связ... Ashes to shes, dust to dust...
06:20:01 14-07-2024
Пора этот якобы градсовет на кол задолбали дичь всякую втюхивать если есть свободное место сделайте парк зону отдыха а всю эту хрень высотки и бизнес центры стройте за городом где места тьма