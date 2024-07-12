НОВОСТИОбщество

Элитный офисник построят в центре Барнаула напротив здания мэрии города

Объект по адресу улица Гоголя, 53, возведет для себя компания "Селф"

12 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Проект офисного центра в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53

Большой офисный центр построят в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53, в самом центре города – напротив мэрии. Там расположится строительная компания "Селф", которая намерена отдать часть помещений в аренду. Проект согласовали 11 июля на заседании градсовета со второй попытки. Архитекторы уверены, что объект украсит краевую столицу.

Что известно о проекте?

Здание построят на месте промышленной базы, которую возвели еще в 80-е. Однако в последние годы участок был заброшен. Проект офиса разработала мастерская Александра Деринга "Классика". Здание будет вытянутым, лишь небольшая его часть будет выходить на улицу Гоголя. Основной фасад и главный вход сделают напротив заправочной станции. Рядом сделают парковку на 59 автомобилей, а также установят площадку для прогулок и отдыха. Офис будет представлять монолитный железобетонный каркас, заполненный керамическим кирпичом. Также проектом предусматривается большое количество остекления и вечерняя подсветка.

Проект офиса уже представляли на градсовете весной. Однако у экспертов были к разработчикам некоторые замечания. В частности, здание попадает в охранную зону объекта культурного наследия – магазина Трубицина на улице Пушкина, 48. Однако после переговоров с Алтайохранкультурой, архитекторам мастерской "Классика" удалось договориться с властями. Для этого, например, выбран более нейтральный цвет офисного центра. Также при проектировании учли наличие по соседству заправочной станции. Чтобы защитить людей от возможного пожара, здание отгорожено от его территории забором со светопрозрачной окантовкой. 

Что сказали о проекте эксперты?

В целом работу архитекторов похвалили. В частности, барнаульский предприниматель Евгений Носенко оценил дворовую часть фасада, которая "выглядит очень интересно".

"Еще бы заправку снести и вообще было бы идеально, но это невозможно. Уверен, что здание станет одним из украшений центра Барнаула. Красиво и симпатично", – уверен Евгений Носенко.

Известный барнаульский архитектор Владимир Золотов также похвалил проект, предложив подумать над тем, как улучшить главный фасад здания, выходящий на улицу Гоголя.

"Нужно какие-то жалюзи или решетку, сделать какой-то интересный декоративный элемент. Очевидно, что вход в здание будет не со стороны улицы Гоголя и нужно это подчеркнуть", – пояснил Владимир Золотов.

В итоге проект офисника для компании "Селф" члены градсовета поддержали единогласно.

Барнаул строительство архитектура

Комментарии 24

Avatar Picture
о!

08:20:54 12-07-2024

Основной фасад и главный вход сделают напротив заправочной станции. Рядом сделают парковку на 59 автомобилей

писец заправке придет, никто не заедет

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:22 12-07-2024

о! (08:20:54 12-07-2024)писец заправке придет, никто не заедеттак там итак все время дурачки в очереди стоят аж гоголя перекрывают

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:14 12-07-2024

У хозяина Народа - масса – не выделенная ничем есть слуги народа -"элита". - "К политической элите относят лиц (функционеров, номенклатуру), принадлежащих к так называемому высшему классу и осуществляющих власть в обществе. В состав политической элиты входят люди, обладающие верховно-политической властью в государственных и партийных институтах."

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость Я

08:50:44 12-07-2024

"Еще бы заправку снести и вообще было бы идеально, но это невозможно"
Да ладно!!! Один чемодан не через дорогу,а хозяину заправки и её нет!
Вообще предлагаю не важные службы администрации перенести в новый офисник,а взамен офис Шонии сделать прямо в мэрии-всё логично.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пахом

09:11:13 12-07-2024

Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:38 12-07-2024

Пахом (09:11:13 12-07-2024) Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?... Дед,вам со св...м рыл..ом,да в калашный ряд?! Нет,в Барнауле надо соответствовать.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:28 12-07-2024

Пахом (09:11:13 12-07-2024) Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?... коллекторы может быть)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:08 12-07-2024

Пахом (09:11:13 12-07-2024) Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?... Музей, на пл.Октября!!! :)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:32 12-07-2024

Пахом (09:11:13 12-07-2024) Скажите, в Барнауле что нибудь Неылитное строят ?... Да, строят. Бизнысклассное...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:19 12-07-2024

Спасибо что не 54 этажа.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:09 12-07-2024

Весь район Старого базара перестроили. Скоро наверное, туда Центр переносить будут!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:52 12-07-2024

Заправка там вообще лишняя, какое-то позорище. Историческая часть города, места прогулок, мэрия напротив и такое недоразумение. Снести и пушкинский сквер расширить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:31 12-07-2024

Гость (10:27:52 12-07-2024) Заправка там вообще лишняя, какое-то позорище. Историческая ... А пару лет назад все воспламенились от самомойки на Красноармейском, которая сразу после спуска с горы была смонтирована... Типа видите-ли этот "милый" райончик портит. А окружающие здания в аварийном состоянии не порят... И заправка, на в целом презентабельной красной линии, всех устраивает... Свое не пахнет...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:44 12-07-2024

Гость (11:09:31 12-07-2024) А пару лет назад все воспламенились от самомойки на Красноар... Здания исторические, наоборот колорита придают, совсем не соображаешь

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я ни шо

11:09:54 12-07-2024

Гость (10:27:52 12-07-2024) Заправка там вообще лишняя, какое-то позорище. Историческая ... Вы шония?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:14 12-07-2024

Так тогда надо улицу переименовывать... например "Коррупционная", а? Каково?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:39 12-07-2024

Элиту откуда выпишут?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:47 12-07-2024

Гость (12:17:39 12-07-2024) Элиту откуда выпишут?... Элита, она самозарождается в луже грязной воды, как это хорошо описано в книге "Жихарь" Михаила Успенского... Отсюда и всем известное выражение "Из Грязи в князи"...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:11 12-07-2024

В итоге проект офисника для компании "Селф" члены градсовета поддержали единогласно.
Да ктож против хозяина города то будет? Естественно единогласно!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:03 12-07-2024

Гость (14:08:11 12-07-2024) В итоге проект офисника для компании "Селф" члены градсовета...
В данном случае неважно кто хозяин, речь о здании которое хотят построить вместо заброшенного места. и оно определенно вписывается в данную городскую инфраструктуру. А хозяина можно и поменять!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:12 12-07-2024

Цену на недвигу раздули, теперь ляжку жгут, надо тратить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:24 12-07-2024

а что не в новых своих свечках на речном? или так проще связь держать?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:00 12-07-2024

Гость (14:34:24 12-07-2024) а что не в новых своих свечках на речном? или так проще связ... Ashes to shes, dust to dust...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

06:20:01 14-07-2024

Пора этот якобы градсовет на кол задолбали дичь всякую втюхивать если есть свободное место сделайте парк зону отдыха а всю эту хрень высотки и бизнес центры стройте за городом где места тьма

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров