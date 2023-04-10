Стругацкие, Бронте и Грим. Самые известные братья и сёстры в мире

Amic.ru вспомнил по пять вошедших в историю братьев и сестёр

10 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

Братья Люмьер/ Фото: wikipedia.org

День братьев и сестёр отмечается в России 10 апреля. В честь этого праздника amic.ru вспомнил пять родных братьев и столько же сестёр, которые стали известными и даже остались в истории.

Братья:

Братья Райт

Братья Уилбер и Орвилл Райт – это американские изобретатели, которые считаются создателями первого в мире самолёта, способного к полёту. Они же совершили первый управляемый полёт человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем.

Чтобы эффективно управлять самолётом и поддерживать его равновесие, братья создали системы управления и устойчивости по трём осям вращения самолёта. В 1906 году они получили патент США на изобретение системы аэродинамического управления.

Фото братьев Райт

Братья Люмьер

Братья Луи и Огюст Люмьер знакомы всем любителям кинематографа. Именно они и изобрели кино, а точнее – устройство синематограф. Для разработки аппарата братья использовали идеи американского изобретателя Томаса Эдисона, который придумал кинетоскоп. Люмьеры запатентовали свой синематограф в 1895 году. Тогда же они организовали первые коммерческие просмотры и показывали публике как игровые, так и документальные фильмы.

Братья Стругацкие

Аркадий и Борис Стругацкие за конец XX – начало XXI века стали настоящими классиками русской литературы. Живя в СССР, они писали научную и социальную фантастику и своим творчеством заставили даже самых непримиримых скептиков воспринимать её серьёзно. Самыми известными книгами Стругацких стали повести "Трудно быть Богом", "Хищные вещи века", "Понедельник начинается в субботу", "Обитаемый остров" "Пикник на обочине", а также романы "Град обречённый", "Жук в муравейнике" и другие.

Братья Стругацкие/ Фото: журнал "Измерение Ф", Ленинград, 1990

Братья Коэн

В режиссёрской среде тоже есть несколько известных братьев. Можно вспомнить и братьев Джоэла и Итана Коэнов, которые выступили режиссёрами, сценаристами и продюсерами более двух десятков картин. Они сняли фильмы "Старикам тут не место", "Большой Лебовски", "Бартон Финк", "О, где же ты, брат?" и другие знаменитые ленты. За свою карьеру Коэны трижды получили "Оскар", а также завоевали "Золотую пальмовую ветвь", "Золотой глобус", BAFTA и другие награды.

Братья Коэн/ Фото: getty Images/fotobank.ru

Братья Грим

Братья Якоб и Вильгельм Гримм – это немецкие языковеды и исследователи немецкой народной культуры. Они опубликовали несколько сборников "Сказок братьев Гримм" и выпустили сборник "Немецкие легенды". Братьев считают основателями германской филологии и германистики. Также они занимались созданием словаря немецкого языка. Среди сказок братьев Гримм – "Белоснежка", "Красная шапочка", "Рапунцель", "Золушка", "Спящая красавица" и так далее.

Братья Вильгельм (слева) и Якоб (справа) Гримм, портрет Элизабет Йерихау / wikimedia.org

Сёстры:

Сёстры Бронте

Сёстры Бронте – пожалуй, самые известные сёстры в мировой истории. Эмили, Шарлотта и Энн Бронте – английские писатели 1840-50-х годов. Их романы – классика английской литературы. У Шарлотты Бронте самый известный роман – "Джейн Эйр", у Эмили Бронте – "Грозовой перевал", а у Энн Бронте — "Агнес Грей". Ими зачитываются до сих пор.

Портрет Энн, Эмили и Шарлотта Бронте, написанный их братом Бренуэллом Бронте

Сёстры Фокс

Сёстры Маргарет, Кейт и Лия Фокс жили в XIX веке в Нью-Йорке. Они прославились тем, что якобы общались с духами и проводили спиритические сеансы, которые дали толчок развитию спиритуализма. Многие считают, что с сестёр Фокс и начался спиритуализм. Кейт Фокс и вовсе считалась одним из самых сильных медиумов. Маргарет Фокс впоследствии признала, что все их сеансы были обманом, однако потом от этого отреклась.

Маргарет, Кейт и Лия Фокс/ Фото: wikipedia.org

Дакота и Эль Фаннинг

Дакота и Эль Фаннинг – современные американские актрисы. Дакота известна по фильмам "Гнев", "Война миров" и "Паутина Шарлотты", где она играла ещё будучи ребёнком. Сейчас Дакота Фаннинг продолжает сниматься в кино – среди её последних работ роли в фильме "Однажды в… Голливуде" и "8 подруг Оушена". Младшая сестра Дакоты, Эль Фаннинг, тоже снимается в фильмах и сериалах. Она запомнилась по фильмам "Неоновый демон", "Малефисента", "Супер 8" и по сериалу "Великая".

Дакота и Эль Фаннинг/ Фото: Getty Images

Сёстры Уильямс

Даже далёкие от спорта люди знают двух американских теннисисток – сестёр Серену и Винус Уильямс. Старшей из них является Винус. Она пять раз выигрывала Уимблдон, два раза побеждала в Открытом чемпионате США, четыре раза брала золото Олимпиады и один раз – серебро. Имеет Винус Уильямс и другие значимые награды.

Серена Уильямс – четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладатель некалендарного "Большого шлема" в одиночном и парном разрядах, единственная обладательница карьерного "Золотого шлема" в одиночном и парном разрядах, пятикратная победительница итогового чемпионата WTA.

Обе сестры по очереди стали первыми ракетками мира.

Винус Вильямс и Серена Вильямс/ AP Photo, Aaron Favila

Сёстры Митфорд

Сестры Митфорд – Нэнси, Памела, Юнити, Джессика, Диана и Дебора – это дочери английского землевладельца Давида Фримена-Митфорда и его жены Сидней Боулз, запомнившиеся скандалами и любовными интригами. Все они играли заметную роль в жизни Англии 1940-х годов.

Старшая, Нэнси Митфорд, была писательницей, биографом и журналисткой. У неё был роман с офицером движения Свободная Франция и сподвижником Шарля де Голля – Гастоном Палевски. Также девушка за свою жизнь написала два романа – "Поиски любви" (1945) и "Любовь в холодном климате".

Памела Митфорд была замужем за физиком и миллионером Дереком Джексоном, в неё также был влюблён британский поэт Джон Бетчеман. Остаток жизни Памела Митфорд и вовсе провела с женщиной Джудиттой Томмази.

Сестры Митфорд/ Фото: book24.ru

Диана Митфорд была литературным критиком и автором автобиографических произведений. Она выходила замуж за основателя Британского союза фашистов Освальда Мосли. Во время Второй мировой войны Диана Митфорд находилась в тюрьме Холлоуэй за симпатии к фашизму.

Юнити Митфорд тоже имела симпатии к Гитлеру, была сторонницей национал-социализма, ей приписывают роман с основателем Третьего Рейха Адольфом Гитлером.

А вот Джессика Митфорд, наоборот, была антифашистом. Она вышла замуж за троюродного брата Эсмонда Ромилли, британского антифашиста и участника интернациональных бригад во время Гражданской войны в Испании. До 1958 года она состояла в коммунистической партии США.

Младшая из сестёр, Дебора Митфорд, была писательницей и мемуаристкой. Она умерла лишь в 2014 году – в 94 года.