Студент, чуть не утонувший в бассейне АлтГТУ, нуждается в дорогостоящем лечении

Только на перевозку в Москву родным требуется почти 700 тысяч рублей

28 января 2025, 15:20, ИА Амител

Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

20-летний студент Степан Скворцов, который едва не утонул в бассейне АлтГТУ, пришел в сознание, но нуждается в срочном и дорогостоящем лечении. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

Напомним, что инцидент произошел в октябре 2024 года. Молодой человек был на занятии по физкультуре в бассейне АлтГТУ. В какой-то момент он ушел под воду. Когда Степана подняли со дна, он был без сознания. Медикам удалось запустить сердце студента, но позже он впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело.

Долгое время молодой человек находился в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сейчас у Степана парализованы верхние и нижние конечности, он находится в состоянии малого сознания.

Родственники намерены бороться за жизнь парня. Сейчас они собирают деньги для доставки юноши на дальнейшее лечение в Москве. По их подсчетам, на перевозку потребуется 680 тысяч рублей, а на само лечение в клинике ранней реабилитации нужно 1,65 млн рублей.