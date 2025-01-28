Студент, чуть не утонувший в бассейне АлтГТУ, нуждается в дорогостоящем лечении
Только на перевозку в Москву родным требуется почти 700 тысяч рублей
28 января 2025, 15:20, ИА Амител
20-летний студент Степан Скворцов, который едва не утонул в бассейне АлтГТУ, пришел в сознание, но нуждается в срочном и дорогостоящем лечении. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.
Напомним, что инцидент произошел в октябре 2024 года. Молодой человек был на занятии по физкультуре в бассейне АлтГТУ. В какой-то момент он ушел под воду. Когда Степана подняли со дна, он был без сознания. Медикам удалось запустить сердце студента, но позже он впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело.
Долгое время молодой человек находился в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сейчас у Степана парализованы верхние и нижние конечности, он находится в состоянии малого сознания.
Родственники намерены бороться за жизнь парня. Сейчас они собирают деньги для доставки юноши на дальнейшее лечение в Москве. По их подсчетам, на перевозку потребуется 680 тысяч рублей, а на само лечение в клинике ранней реабилитации нужно 1,65 млн рублей.
16:25:21 28-01-2025
все беды которые есть и еще будут оттого что никто ни за что не несет ответственности
за недосмотр за этим студентом должен был последовать суд и казнь виновного отвечающего за безопасность и пока эти меры не введут в общество все так и будет
17:06:38 28-01-2025
Вот бы придумать такую систему, при которой все граждане платят часть дохода в общий котёл. А государство распределяет эти средства, когда людям нужна медицинская помощь
17:39:28 28-01-2025
Гость (17:06:38 28-01-2025) Вот бы придумать такую систему, при которой все граждане пла...
уже придумали -ФОМС
20:16:13 28-01-2025
Гость (17:39:28 28-01-2025) уже придумали -ФОМС... и где он? Если на лечение надо собирать деньги?
18:00:56 28-01-2025
Гость (17:06:38 28-01-2025) Вот бы придумать такую систему, при которой все граждане пла... А куда деть старую, ныне действующую систему при которой все граждане платят налог на содержание медицины в стране и потом получают нужную помощь? Сейчас мы за что платим? И где помощь?
21:21:38 28-01-2025
Гость (17:06:38 28-01-2025) Вот бы придумать такую систему, при которой все граждане пла... давно уже придумано всё!
Социализм называется...!
13:30:37 29-01-2025
Гость (21:21:38 28-01-2025) давно уже придумано всё!Социализм называется...!... Ага. При т.н. "социализме" парень точно умел бы плавать, но кабы такое всё же произошло, его давно отключили бы от аппаратуры поддержания жизни... Хм. Термин придумали "малое сознание"...
13:06:43 29-01-2025
Гость (17:06:38 28-01-2025) Вот бы придумать такую систему, при которой все граждане пла...
Как же вы любите деньги постоянно на что-то собирать. Прям национальная идея, пособирать на что-то!
21:20:54 28-01-2025
Гость (16:25:21 28-01-2025) все беды которые есть и еще будут оттого что никто ни за что... А он что, плавать не умел? Зачем же полез в воду? Вроде студент....
07:43:28 29-01-2025
Утонуть даже в пресной воде очень сложно. Надо очень постараться. Любой инструктор по плаванию за пару минут может научить вас держаться на поверхности воды десятками минут, совершенно не шевелясь при этом.
08:45:56 29-01-2025
Ходил в этот бассейн на регулярной основе и никогда не видел на территории самой ванны за столиком для спасателей самих спасателей. Никого нет. Лишь только когда дают звонок ходит злой мужик и орет на всех, чтобы срочно покидали бассейн. Надеюсь доходить абонемент и благополучно забыть про это место.
Правда атмосфера бассейна зависит от смены работающих там людей. Есть и замечательные сотрудники бассейна. Как раз стараюсь посещать бассейн в их смену