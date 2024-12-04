Студент из Барнаула получил грант за создание инновационного устройства

Созданная им нейрогарнитура позволяет корректировать СДВГ

04 декабря 2024, 19:40, ИА Амител

Макет мозга / Фото: unsplash.com

Студент АлтГТУ Данил Косихин получил грант от программы Альфа-Шанс за создание инновационной нейрогарнитуры. Об этом сообщает Альфа-Банк.

"Данил Косихин из Барнаула создает нейрогарнитуру – устройство для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей", – рассказали в пресс-службе банка.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – заболевание, связанное с нарушением развития нервной системы ребенка. Оно характеризуется невнимательностью, избыточной двигательной активностью, проблемами в социальном общении.

Данил потратил грант на покупку оборудования для будущих разработок.