Студент из Барнаула получил грант за создание инновационного устройства
Созданная им нейрогарнитура позволяет корректировать СДВГ
04 декабря 2024, 19:40, ИА Амител
Макет мозга / Фото: unsplash.com
Студент АлтГТУ Данил Косихин получил грант от программы Альфа-Шанс за создание инновационной нейрогарнитуры. Об этом сообщает Альфа-Банк.
"Данил Косихин из Барнаула создает нейрогарнитуру – устройство для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей", – рассказали в пресс-службе банка.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – заболевание, связанное с нарушением развития нервной системы ребенка. Оно характеризуется невнимательностью, избыточной двигательной активностью, проблемами в социальном общении.
Данил потратил грант на покупку оборудования для будущих разработок.
20:07:52 04-12-2024
Раньше их в псхушку сдавали этих гиперактивных. Сейчас время и деньги на них тратят. Лучше бы нормальным детям помогли повышать свои знания.
07:25:59 05-12-2024
Гость (20:07:52 04-12-2024) Раньше их в псхушку сдавали этих гиперактивных. Сейчас врем... Чтобы из них сделать нормальных. Вв против?
09:09:40 05-12-2024
Вероятно там будет электрошокер управляемый дистанционно. начинает буянить его током успокаивают.
11:49:01 05-12-2024
Гость (09:09:40 05-12-2024) Вероятно там будет электрошокер управляемый дистанционно. на... 100%
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