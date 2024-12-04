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Студент из Барнаула получил грант за создание инновационного устройства

Созданная им нейрогарнитура позволяет корректировать СДВГ

04 декабря 2024, 19:40, ИА Амител

Макет мозга / Фото: unsplash.com
Макет мозга / Фото: unsplash.com

Студент АлтГТУ Данил Косихин получил грант от программы Альфа-Шанс за создание инновационной нейрогарнитуры. Об этом сообщает Альфа-Банк.

"Данил Косихин из Барнаула создает нейрогарнитуру – устройство для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей", – рассказали в пресс-службе банка.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – заболевание, связанное с нарушением развития нервной системы ребенка. Оно характеризуется невнимательностью, избыточной двигательной активностью, проблемами в социальном общении.

Данил потратил грант на покупку оборудования для будущих разработок.

Наука инициативы АлтГТУ студенты

Комментарии 4

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Гость

20:07:52 04-12-2024

Раньше их в псхушку сдавали этих гиперактивных. Сейчас время и деньги на них тратят. Лучше бы нормальным детям помогли повышать свои знания.

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Гость

07:25:59 05-12-2024

Гость (20:07:52 04-12-2024) Раньше их в псхушку сдавали этих гиперактивных. Сейчас врем... Чтобы из них сделать нормальных. Вв против?

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Гость

09:09:40 05-12-2024

Вероятно там будет электрошокер управляемый дистанционно. начинает буянить его током успокаивают.

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Мусик

11:49:01 05-12-2024

Гость (09:09:40 05-12-2024) Вероятно там будет электрошокер управляемый дистанционно. на... 100%
1000V

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