Более чем в 12 тыс. зданий Барнаула отключили холодную воду

26 ноября 2024, 12:55, ИА Амител

Алтайский госуниверситет / Фото: amic.ru

В Барнауле устраняют коммунальную аварию на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской, из-за которой холодное водоснабжение отключили на 20 улицах Барнаула.

Под отключение попали все корпусы АлтГУ, рассказали в пресс-службе университета.

"В связи с серьезной городской коммунальной аварией очные занятия во всех корпусах Алтайского государственного университета с четвертой пары переведены на дистанционный формат обучения", – оповестили студентов.

Коммунальную аварию обещали устранить до 06:00 27 ноября.

Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений. Узнать, есть ли ваш адрес в списке, можно по ссылке.Специалисты уточнили, что время устранения работ ориентировочное и может затянуться.