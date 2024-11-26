Студентов АлтГУ перевели на дистант из-за крупной коммунальной аварии
Более чем в 12 тыс. зданий Барнаула отключили холодную воду
26 ноября 2024, 12:55, ИА Амител
В Барнауле устраняют коммунальную аварию на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской, из-за которой холодное водоснабжение отключили на 20 улицах Барнаула.
Под отключение попали все корпусы АлтГУ, рассказали в пресс-службе университета.
"В связи с серьезной городской коммунальной аварией очные занятия во всех корпусах Алтайского государственного университета с четвертой пары переведены на дистанционный формат обучения", – оповестили студентов.
Коммунальную аварию обещали устранить до 06:00 27 ноября.
Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений. Узнать, есть ли ваш адрес в списке, можно по ссылке.Специалисты уточнили, что время устранения работ ориентировочное и может затянуться.
14:47:55 26-11-2024
Урааа, каникулы!
15:57:09 26-11-2024
да они и так 60% времени на дистанте чатся