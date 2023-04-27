Студентов и преподавателей БЮИ эвакуировали из-за угрозы минирования
За этот год это по меньшей мере третье сообщение о "бомбе"
27 апреля 2023, 15:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнаульском юридическом институте (БЮИ) снова проводят срочную эвакуацию курсантов и преподавателей. Как сообщает источник amic.ru, поступила информация о минировании здания.
Подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, что в прошлый раз сообщение о минировании поступало в вуз 20 марта. Тогда угроза не подтвердилась, писали СМИ. Также эвакуировали студентов и преподавателей утром 16 января.
23:30:48 27-04-2023
Впечатление что после уезда Виктора Рау в Грузию , больше некому быть в аппозиции и теперь борьбой с чем-либо незаконным придётся заниматься официально силовым структурам , а в случаи отказа делать свою работу на своей работе самим последовать за Рау следом уехав в Грузию им . Никто не будет делать за них их работу .