Студентов и преподавателей БЮИ эвакуировали из-за угрозы минирования

За этот год это по меньшей мере третье сообщение о "бомбе"

27 апреля 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнаульском юридическом институте (БЮИ) снова проводят срочную эвакуацию курсантов и преподавателей. Как сообщает источник amic.ru, поступила информация о минировании здания.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, что в прошлый раз сообщение о минировании поступало в вуз 20 марта. Тогда угроза не подтвердилась, писали СМИ. Также эвакуировали студентов и преподавателей утром 16 января.