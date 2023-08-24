Студентов российских вузов научат на Алтае работать с искусственным интеллектом

Ученики смогут изучить современные направления в машинном обучении и применить их для решения сложных инженерных задач

24 августа 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: smiles.skoltech.ru

Летняя школа машинного обучения Сколтеха - SMILES-2023 - стартовала на Алтае в Белокурихе Горной. Обучение в ней проходят бесплатно около 300 учеников. При этом 65 приглашены очно и более 200 – онлайн. А всего желающих принять участие SMILES-2023 было более 700 студентов, магистров и аспирантов ведущих вузов России. Им пришлось пройти строгий конкурсный отбор.

Занятия будут проходить в течение 12 дней. За это время ученики смогут изучить современные направления в машинном обучении и применить их для решения сложных инженерных задач в области устойчивого развития, сообщили организаторы.

Зачем это нужно?

Чтобы донести до студентов и аспирантов новые тренды, которые сложно преподавать в рамках устоявшихся базовых курсов.

"Искусственный интеллект сейчас развивается крайне быстро: чуть ли не каждые несколько месяцев появляются прорывные технологии, которые могут очень быстро изменить целые прикладные направления и научные области. Важная задача для образовательной организации – опережающее обучение: не просто тем технологиям, которые уже есть и устоялись, но и всему новому, — объясняет профессор Евгений Бурнаев, руководитель Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтеха и организатор SMILES-2023.

Чему научат?

Как сообщили организаторы, в рамках занятий ученики изучат такие современные инструменты машинного обучения - вероятностные модели, генеративное моделирование, оптимальный транспорт, геометрический и топологический анализ данных - так и подходы, объединяющие физико-математические модели и предиктивные модели машинного обучения.

Кроме теории запланированы практические семинары, а также хакатон "Методы ИИ для решения индустриальных задач устойчивого развития".

Участникам школы предоставят доступ к суперкомпьютеру "Жорес" Сколтеха, это первый в России петафлопсный энергоэффективный суперкомпьютер, специально предназначенный для решения задач машинного обучения и моделирования, основанного на данных.

Летняя школа машинного обучения Сколтеха проходит при поддержке федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика".