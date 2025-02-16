Барнаульская молодежь выстроилась в очередь, чтобы встретиться с Мизулиной
Встреча пройдет в корпусе "Д" Алтайского государственного университета
16 февраля 2025, 12:07, ИА Амител
В Барнауле молодежь выстроилась в очередь у входа в концертный зал корпуса "Д" Алтайского государственного университета, в котором сегодня, 16 февраля, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится со школьниками и студентами.
Мероприятие начнется в 13:00.
"Екатерина Мизулина пообщается со студентами вузов и колледжей, а также со школьниками на тему безопасности в интернете в формате "вопрос-ответ". После встречи все желающие смогут сфотографироваться с Екатериной Мизулиной", – рассказали в пресс-службе вуза.
Также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.
Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".
Ранее Екатерину Мизулину и SHAMAN заметили в барнаульском ТЦ Galaxy.
12:16:09 16-02-2025
Не вижу никаких очередей
16:23:29 16-02-2025
Гена (12:16:09 16-02-2025) Не вижу никаких очередей... А вы ничего не видите, когда "не по вашему"
12:18:35 16-02-2025
Чумак, Кашпировский, Мизулина.....
12:29:04 16-02-2025
Гость (12:18:35 16-02-2025) Чумак, Кашпировский, Мизулина........ Мизулина лишняя в этом списке.
Первые двое воду в банках на расстоянии заражали.
14:43:59 16-02-2025
Шинник (12:29:04 16-02-2025) Мизулина лишняя в этом списке. Первые двое воду в банках.на расстоянии заражали... Чем заражали? Не СПИДом случайно?
14:55:45 16-02-2025
Шинник (12:29:04 16-02-2025) Мизулина лишняя в этом списке. Первые двое воду в банках... т.е. хоть как-то были полезны
12:53:48 16-02-2025
Возле универа стою-нету никаких очередей..
13:54:10 16-02-2025
Гена (12:53:48 16-02-2025) Возле универа стою-нету никаких очередей.. ... На фото - фейк? Монтаж? Подделка? Или может у Гены шары со вчерашнего не открылись?
19:09:29 16-02-2025
Гость (13:54:10 16-02-2025) На фото - фейк? Монтаж? Подделка? Или может у Гены шары со в... да нет- таким , как он хоть в глаза поливай- он все равно будет говорить по-своему
21:13:59 16-02-2025
Гость (13:54:10 16-02-2025) На фото - фейк? Монтаж? Подделка? Или может у Гены шары со в...
Вы видите людей стоящих друг за дружкой? Я нет, только людей которые толпятся перед закрытыми дверями. Одно только то, что ни один из вузов города не пожелал проводить это "мероприятие" в своём актовом зале говорит как ничто лучше о его "массовости" и "очередях" .
13:04:45 16-02-2025
Какая всем разница кто с кем спит? Ну встретились 2 человека, любовь меж ними, отношения, страсть. Пусть будут счастливы. Чего и всем желаю.
14:55:43 16-02-2025
Гость (13:04:45 16-02-2025) Какая всем разница кто с кем спит? Ну встретились 2 человека...
Вот пусть подобные мизулины и не лезут к другим с таким же вопросом. Кто как спит и кто о чем думает.
13:36:37 16-02-2025
Ваше личное негативное отношение к персонажам из заголовка не означает, что и все остальные также негативно к ним относятся. Почему вы считаете именно свою точку зрения верной, а другие не имеют на нее права? Это как если вам нравится пить кофе, а кто то пьет зеленый чай. У вас просто разные вкусы. Зачем вы навязываете свою трактовку мира? Скажу про себя: я ни Шамана не слушаю, ни к Мизулиной не прислушиваюсь. Я знаю только что они есть. Но это не означает, что я должен материться при их упоминании. Мне просто поровну.
16:06:13 16-02-2025
Гость (13:36:37 16-02-2025) Ваше личное негативное отношение к персонажам из заголовка н... А вам лично никто свою точку зрения не навязывает. А вот высказать имеет полное право...
14:46:26 16-02-2025
Какие очереди ... В выходной то ли заняться нечем молодёжи ...
16:27:49 16-02-2025
Гость (14:46:26 16-02-2025) Какие очереди ... В выходной то ли заняться нечем молодёжи ... Пообещали зачёт автоматом поставить,
14:59:00 16-02-2025
Мода на ифоцыган не проходит?
16:21:59 16-02-2025
Семестр у студентов только начался, чем еще заниматься? Пойдем смотреть на Мизулину.
21:32:39 16-02-2025
Понагнали, не протолкнуться!
Чем поздний СССР отличается от сегодняшней России!?
22:56:58 16-02-2025
...завидуйте молча ...