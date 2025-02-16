Барнаульская молодежь выстроилась в очередь, чтобы встретиться с Мизулиной

Встреча пройдет в корпусе "Д" Алтайского государственного университета

16 февраля 2025, 12:07, ИА Амител

Барнаульская молодежь в ожидании встречи с Мизулиной / Фото: amic.ru

В Барнауле молодежь выстроилась в очередь у входа в концертный зал корпуса "Д" Алтайского государственного университета, в котором сегодня, 16 февраля, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится со школьниками и студентами.

Мероприятие начнется в 13:00.

"Екатерина Мизулина пообщается со студентами вузов и колледжей, а также со школьниками на тему безопасности в интернете в формате "вопрос-ответ". После встречи все желающие смогут сфотографироваться с Екатериной Мизулиной", – рассказали в пресс-службе вуза.

Также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.

Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".

Ранее Екатерину Мизулину и SHAMAN заметили в барнаульском ТЦ Galaxy.