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Барнаульская молодежь выстроилась в очередь, чтобы встретиться с Мизулиной

Встреча пройдет в корпусе "Д" Алтайского государственного университета

16 февраля 2025, 12:07, ИА Амител

Барнаульская молодежь в ожидании встречи с Мизулиной / Фото: amic.ru

В Барнауле молодежь выстроилась в очередь у входа в концертный зал корпуса "Д" Алтайского государственного университета, в котором сегодня, 16 февраля, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретится со школьниками и студентами.

Мероприятие начнется в 13:00.

"Екатерина Мизулина пообщается со студентами вузов и колледжей, а также со школьниками на тему безопасности в интернете в формате "вопрос-ответ". После встречи все желающие смогут сфотографироваться с Екатериной Мизулиной", – рассказали в пресс-службе вуза.

Также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.

Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".

Ранее Екатерину Мизулину и SHAMAN заметили в барнаульском ТЦ Galaxy.

Барнаул студенты Знаменитости

Комментарии 20

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Гена

12:16:09 16-02-2025

Не вижу никаких очередей

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гость

16:23:29 16-02-2025

Гена (12:16:09 16-02-2025) Не вижу никаких очередей... А вы ничего не видите, когда "не по вашему"

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Гость

12:18:35 16-02-2025

Чумак, Кашпировский, Мизулина.....

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Шинник

12:29:04 16-02-2025

Гость (12:18:35 16-02-2025) Чумак, Кашпировский, Мизулина........ Мизулина лишняя в этом списке.
Первые двое воду в банках на расстоянии заражали.

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Гость

14:43:59 16-02-2025

Шинник (12:29:04 16-02-2025) Мизулина лишняя в этом списке. Первые двое воду в банках.на расстоянии заражали... Чем заражали? Не СПИДом случайно?

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Гость

14:55:45 16-02-2025

Шинник (12:29:04 16-02-2025) Мизулина лишняя в этом списке. Первые двое воду в банках... т.е. хоть как-то были полезны

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Гена

12:53:48 16-02-2025

Возле универа стою-нету никаких очередей..

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Гость

13:54:10 16-02-2025

Гена (12:53:48 16-02-2025) Возле универа стою-нету никаких очередей.. ... На фото - фейк? Монтаж? Подделка? Или может у Гены шары со вчерашнего не открылись?

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гость-гостю

19:09:29 16-02-2025

Гость (13:54:10 16-02-2025) На фото - фейк? Монтаж? Подделка? Или может у Гены шары со в... да нет- таким , как он хоть в глаза поливай- он все равно будет говорить по-своему

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Sic semper tyrannis

21:13:59 16-02-2025

Гость (13:54:10 16-02-2025) На фото - фейк? Монтаж? Подделка? Или может у Гены шары со в...
Вы видите людей стоящих друг за дружкой? Я нет, только людей которые толпятся перед закрытыми дверями. Одно только то, что ни один из вузов города не пожелал проводить это "мероприятие" в своём актовом зале говорит как ничто лучше о его "массовости" и "очередях" .

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Гость

13:04:45 16-02-2025

Какая всем разница кто с кем спит? Ну встретились 2 человека, любовь меж ними, отношения, страсть. Пусть будут счастливы. Чего и всем желаю.

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Гость

14:55:43 16-02-2025

Гость (13:04:45 16-02-2025) Какая всем разница кто с кем спит? Ну встретились 2 человека...
Вот пусть подобные мизулины и не лезут к другим с таким же вопросом. Кто как спит и кто о чем думает.

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Гость

13:36:37 16-02-2025

Ваше личное негативное отношение к персонажам из заголовка не означает, что и все остальные также негативно к ним относятся. Почему вы считаете именно свою точку зрения верной, а другие не имеют на нее права? Это как если вам нравится пить кофе, а кто то пьет зеленый чай. У вас просто разные вкусы. Зачем вы навязываете свою трактовку мира? Скажу про себя: я ни Шамана не слушаю, ни к Мизулиной не прислушиваюсь. Я знаю только что они есть. Но это не означает, что я должен материться при их упоминании. Мне просто поровну.

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Гость

16:06:13 16-02-2025

Гость (13:36:37 16-02-2025) Ваше личное негативное отношение к персонажам из заголовка н... А вам лично никто свою точку зрения не навязывает. А вот высказать имеет полное право...

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Гость

14:46:26 16-02-2025

Какие очереди ... В выходной то ли заняться нечем молодёжи ...

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Гость

16:27:49 16-02-2025

Гость (14:46:26 16-02-2025) Какие очереди ... В выходной то ли заняться нечем молодёжи ... Пообещали зачёт автоматом поставить,

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гость

14:59:00 16-02-2025

Мода на ифоцыган не проходит?

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Гость

16:21:59 16-02-2025

Семестр у студентов только начался, чем еще заниматься? Пойдем смотреть на Мизулину.

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Гость

21:32:39 16-02-2025

Понагнали, не протолкнуться!
Чем поздний СССР отличается от сегодняшней России!?

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гражданин

22:56:58 16-02-2025

...завидуйте молча ...

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