Суд арестовал бывшего губернатора Курской области по делу о мошенничестве

Алексей Смирнов проведет в СИЗО два месяца

17 апреля 2025, 07:27, ИА Амител

Алексей Смирнов / Фото: суды общей юрисдикции города Москвы / https://t.me/moscowcourts

Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, на срок два месяца", – рассказал агентству собеседник.

Напомним, 15 и 16 апреля Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали в рамках уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, выделенных для строительства защитных сооружений на границе с Украиной. Оба фигуранта проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Согласно данным Генпрокуратуры, правительству Курской области с 2022-го по 2023 год выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство фортификаций на границе с Украиной. Чиновники через соучастников и связанные с ними фирмы подписали 23 контракта. Однако компании заключили фиктивные договоры на поставку стройматериалов с фирмами-однодневками и лишь создавали видимость выполнения работ.