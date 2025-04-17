Суд арестовал бывшего губернатора Курской области по делу о мошенничестве
Алексей Смирнов проведет в СИЗО два месяца
17 апреля 2025, 07:27, ИА Амител
Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, на срок два месяца", – рассказал агентству собеседник.
Напомним, 15 и 16 апреля Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали в рамках уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, выделенных для строительства защитных сооружений на границе с Украиной. Оба фигуранта проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.
Согласно данным Генпрокуратуры, правительству Курской области с 2022-го по 2023 год выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство фортификаций на границе с Украиной. Чиновники через соучастников и связанные с ними фирмы подписали 23 контракта. Однако компании заключили фиктивные договоры на поставку стройматериалов с фирмами-однодневками и лишь создавали видимость выполнения работ.
07:31:55 17-04-2025
Ждём...
07:38:19 17-04-2025
выделенных для строительства защитных сооружений на границе с Украиной --- блин, ничего святого, ну уж отсюда то можно было не брать
07:47:03 17-04-2025
Гость (07:38:19 17-04-2025) выделенных для строительства защитных сооружений на границе ... Должность губернатора развращает человеков.
14:21:43 17-04-2025
Гость (07:47:03 17-04-2025) Должность губернатора развращает человеков. ... вообще то губернатор должность гражданская,а не военная и знания по возведению и местонахождению оборонительных сооружений в нее не входит
07:41:47 17-04-2025
Сколько человек погибло по вине этих упырей?
Президент вправе своим указом отменить мораторий на смертную казнь,ибо он и был объявлен тоже указом (Ельциным)
09:12:26 17-04-2025
Гад (07:41:47 17-04-2025) Сколько человек погибло по вине этих упырей? Президент в... Кто назначал и хвалил этих упырей за высокий профессионализм?
07:42:11 17-04-2025
И не содержать в СИЗО. Они просто заслужили смерть. Столько погибло людей в Курской области.
08:14:09 17-04-2025
таких пИтухов к стенке ставить нужно, а не судить.
08:16:53 17-04-2025
Ну кто-то же должен быть крайним...
😆
08:21:53 17-04-2025
Странно. Он же был свой. Назначенный "кем то" по согласованию и по предложению "кого то". А своих они не бросают.
08:24:04 17-04-2025
По идее суммы уже хватает на условный срок.
08:38:15 17-04-2025
А ежели всех проверить...
08:59:28 17-04-2025
Ииииигорь (08:38:15 17-04-2025) А ежели всех проверить... ... Была бы шея - хомут всегда найдется.
09:16:08 17-04-2025
Стратегические фортификации должен строить не регион, а МО, точно также, за провал защиты границы Курской области с Украиной отвечает МО.
Точно такая же афера со строительством космодрома "Восточный" и многих других объектов.
13:43:01 17-04-2025
Гость (09:16:08 17-04-2025) Стратегические фортификации должен строить не регион, а МО, ... А что осталось от МО ,сократили армию ,погранвойска ,округа укрупнили ,сейчас по новой создают Ленинградский ВО ,мы ни жили и не будем жить нормально ,у нас на всем протяжении годов реформы и никто за это не несет ответственности ,достаточно вспомнить создание Совнархозов Хрущевым ,всех в кучу ,жуть была ,ликвидировали Сибирский В О ,сейчас от границы Монголии и до Новосиба проезд свободен ,а ведь только в Бийске было три воинские части ,Толя хорошо поработал .
13:32:19 17-04-2025
Как то странно получается, чуть ли не каждый день кого-то из чиновников разоблачают, но все они ЭКС, бывшие. Может надо сделать кардинальный шаг и останавливать сразу действующих? Ведь деньги, украденные ими не возвращаются в полном объеме. Мягко говоря. Или это последняя попытка заставить их поделиться? И возможно успешная, так, как они чаще отделываются чуть ли не условным сроком. Удивительно!